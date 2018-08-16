Лацио – Наполи 18 августа 2018: прогноз на матч 1 тура чемпионата Италии по футболу

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-16T10:38:58+03:00

Прогноз на матч 1 тура Серии А (чемпионата Италии по футболу) Лацио – Наполи. Игра пройдет 18 августа в 22:30 по московскому времени в Риме

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Прогноз на матч: «Лацио» – «Наполи» 18 августа 2018 на стадионе «Олимпико» в Риме – 0:2 (победа гостей с перевесом в два мяча).

Европейский футбол просыпается после постмундиальной спячки. Первые матчи в чемпионатах Англии и Франции уже сыграли, на очереди Испания, Германия и Италия. В Серии А футбольный сезон откроют два мощных матча в субботу 18 августа. В одном «Ювентус» с Криштиану Роналду отправится в Верону на матч с «Кьево». В другом сыграют две команды из топ-5 прошлого сезона - «Лацио» и «Наполи». Матч в Риме на стадионе «Олимпико» начнется в 22:30 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Лацио» в последний момент остался без Лиги чемпионов. И как! В последнем туре «орлята» уступили дома «Интеру» 2:3 и откатились с 4-й позиции на 5-ю в турнирной таблице.

«Наполи» прошлом сезоне финишировал выше «Лацио» - на второй строчке. Но вряд ли неаполитанцы очень довольны таким исходом. Команда который год отчаянно гонится за многолетним чемпионом «Ювентусом», но нагнать «Старую синьору» не выходит. Вот и в прошлом году «Наполи» отстал от «Ювентуса» на 4 очка. При этом, ближайший преследователь неаполитанцев «Рома» отстала на 14 очков.

В прошлом сезоне Серии А «Наполи» дважды громил «Лацио». И оба раза с одинаковым счетом – 4:1.

У «Наполи» в межсезонье сменился главный тренер. На место Маурицио Сарри, который отправился в «Челси», пришел многоопытный Карло Анчелотти. 59-летний итальянский специалист пришел в Неаполь, чтобы побежать. Тем более Италия ему уже покорялась: в качестве тренера Анчелотти брал «Скудетто» с «Миланом». Кроме того, на полке итальянского специалиста медали чемпиона Англии, Франции, Германии и Кубок Лиги чемпионов, который доставался Карло трижды.

Перед сезоном ни «Наполи», ни «Лацио» серьезно не укрепились, но и почти никого не потеряли. Неаполь покинули Пепе Рейна и Жоржиньо. Пришли в «Наполи» вратарь Алекс Мерет из «Удинезе» и испанский полузащитник «Бетиса» Фабиан Руис.

«Лацио» этим летом потерял Фелипе Андерсона и Стефана де Врея, но приобрел хорвата Милана Баделя из «Фиорентины» и аргентинца Хоакина Корреа из «Севильи». К тому же «орлятам» пока удалось сохранить серба Сергея Милинковича-Савича, которого с конца прошлого сезона сватают в разные европейские топ-клубы.

В прошлом году «Наполи» был заметно сильнее «Лацио», вряд ли что-то изменится в этом сезоне.