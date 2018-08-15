Стали известны победители конкурса "Медицина - мое призвание"

СЕГОДНЯ 11:35 2018-08-15T11:38:02+03:00

Читатели "Комсомольской правды" выбрали 12 лучших медработников среди тех, кто прислал рассказы о себе на конкурс

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"Комсомольская правда - Самара" рада подвести итоги конкурса "Медицина-мое призвание". Его победителями стали 12 человек, которых выбрали читатели сайта kp.ru.

Свои истории на конкурс прислали 35 человек - это люди, которые по-настоящему любят свою профессию. Для многих из наших участников путь в медицину начинался с желания спасать жизнь, помогать близким и всем людям. Кто-то мечтал давать начало новой жизни, и выбрал стезю акушера. Кто-то потерял близкого человека и дал обещание - делать все, чтобы дарить жизнь уже отчаявшимся пациентам. И все сходились в одном - профессия для каждого стала образом жизни и отказаться от нее просто невозможно

- В 90-е годы было тяжело получить специальную интернатуру, тем более супруге военного, - жизнь не отличалась стабильностью. Я стала работать участковым терапевтом. В те годы масса медиков увольнялись - задержка зарплаты, огромный объем работы (было время, мы оставались вдвоем на 10 участков), - рассказывала свою историю заведующий филиалом ООО «Медицинский Лучевой Центр» Ольга Валерьевна Виноградова. - Наступил период, когда я подумала – «Всё! Не могу больше». Я уволилась и устроилась барменом в кафе. Две смены в кафе - зарплата врача. К 4-5 месяцу работы я поняла, что моя стойка бара превратилась в консультативный врачебный прием. Мне снилась моя работа, и возникло четкое осознание, что нужно вернуться.

Выбрать победителя оказалось непросто: мы считаем, что для всех участников нашего конкурса медицина уже давно стала настоящим призванием. Но наградить мы решили 12 человек - по одному на каждый месяц в году.

Итак, поздравляем наших победителей:

1 место Соколова Ольга Валерьевна врач-нейрохирург СОКБ им. В.Д. Середавина педиатрический корпус, нейрохирургическое отделение

2 место Виноградова Ольга Валерьевна Заведующий филиалом ООО «Медицинский Лучевой Центр»

3 место Власова Мария Сергеевна, старшая медсестра Клинического госпиталя ИДК

4 место Сычева Алена Юрьевна, Детский врач-невролог ГБУЗ СО СГП 3.

5 место Щеглова Александра Сергеевна, врач-офтальмолог, Детская поликлиника ИДК клиники «Мать и дитя – ИДК»

6 место Кабанова Ольга Викторовна, Медицинская сестра, Детская поликлиника ИДК клиники «Мать и дитя – ИДК».

7 место Пальчиков Степан Юрьевич, Врач невролог массажист, Ставропольская районная больница

8 место Наталья Николаевна Дворядкина, Старшая медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Клинического госпиталя ИДК.

9 место Ксения Васильевна Дьяченко, заведующий неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №2 имени Н.А.Семашко».

10 место Козлова Светлана Викторовна,

Меня зовут Светлана. Я работаю педиатрической сестрой в ОП «Медицинский центр ИДК в г. Новокуйбышевск»

11 место Тошева Анна Александровна, ГБУЗ СО СГП 4, заведующая дневным стационаром.

12 место Сорокина Галина Игоревна, Заведующая педиатрическим отделением клиники «Альфа-Центр Здоровья».

О дате и времени награждения мы лично сообщим нашим победителям по контактам, которые вы оставляли, присылая работу.