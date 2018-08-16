Сассуоло – Интер 19 августа 2018: прогноз на матч 1 тура чемпионата Италии по футболу

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-16T10:38:22+03:00

Прогноз на матч 1 тура Серии А (чемпионата Италии по футболу) Сассуоло – Интер. Игра пройдет 19 августа в 22:30 по московскому времени

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Прогноз на матч: «Сассуоло» – «Интер» 19 августа 2018 на стадионе «Мапеи» в Сассуоло – 0:2 (результативная победа гостей с перевесом в два мяча).

«Интер» после кризиса, который длился несколько сезонов, постепенно начинает новое восхождение к итальянской и европейской футбольным вершинам. «Нерадзурри» выгрызли в последнем туре прошлого сезона себе место в Лиге чемпионов и вернулись в турнир спустя 6 лет отсутствия.

Начал ренессанс «Интера» Лучано Спалетти, который недавно продлил контракт с командой до 2021 года.

Миланский клуб неплохо укрепился в это межсезонье. Из Аргентины «Интер» выписал 20-летнего нападающего Лаутаро Мартинеса за 23 млн евро, арендовал из мадридского «Ателитко» вице-чемпиона мира хорвата Шиме Врсалько, а из «Монако» - 23-летнего Кейта Бальде. Но главное приобретение лета – бельгиец Раджа Наингголан, перебравшийся в столицу моды из «Ромы» за 38 млн евро.

На фоне всех приобретений потери клуба выглядят незначительными, выделяется только Кондогбиа, который сменил «Интер» на «Валенсию».

Рядом с возрождающимся гигантом «Сассуоло» выглядит скромно. Прошлый сезон команда финишировала на 11 месте. Громкими трансферами «черно-зеленые» фанатов не порадовали. Из «Бирмингема» перешел Жереми Бога, из «Беневенто» Энрико Бриньола, из «Болоньи» Федерико ди Франческо, из франкфуртского «Айнтрахта» Кевин-Принс Боатенг. Кроме того, команда потеряла француза Грегуара Дефреля, который этот сезон проведет в «Роме».

«Интеру» в этом сезоне Серии А надо брать очки в матчах с аутсайдерами и середняками, чтобы податься с «Ювентусом», «Наполи», «Ромой», «Лацио» и возрождающимся «Миланом». Конкуренция в этом году в Италии будет серьезной, разбрасываться очками не собирается никто. «Сассуоло» поогрызается, но сдержать «Интер» в матче 1 тура у «черно-зеленых» вряд ли получится.