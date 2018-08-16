Центробанк: В Самаре невысокая инфляция благодаря конкуренции на потребрынке

СЕГОДНЯ 12:50 2018-08-16T13:01:03+03:00

Представитель Центробанка России Александр Полонский поделился с "Комсомолкой" прогнозами по ключевой ставке, рассказал о приоритетах политики ЦБ в этом и следующем годах и о том, чем помог экономике региона ЧМ-2018

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Рост или снижение цен, уровень инфляции - эти вопросы обсуждают, пожалуй, все жители страны, которые делают покупки в магазинах, ездят общественным транспортом и на личных автомобилях, пользуются другими услугами. Почему иногда кажется, что инфляция выше, чем это сообщает Росстат, почему молоко в Самаре дорожает сильнее, чем в соседних регионах и опустятся ли обратно взлетевшие к ЧМ-2018 цены на ряд услуг? "КП - Самара" побеседовала об этом с заместителем директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Александром Полонским.

Александр Эдуардович, каковы сегодня приоритеты денежно-кредитной политики Банка России?

- Я хотел бы подчеркнуть, что приоритет Банка России неизменен - это ценовая стабильность. Наша цель - это поддержание годовой инфляции вблизи 4%, потому что такие низкие ее значения выгодны и гражданам, и компаниям, и экономике в целом. Это значит, что наших доходов хватит на завтрашние покупки, экономическая неопределенность снижается, проще планировать доходы и расходы, кредиты становятся доступнее, открываются возможности для инвестиций в развитие производства.

При этом нужно понимать, что мы говорим об инфляции как о комплексном показателе. Банк России не может влиять на цены конкретной категории товаров и услуг, но может удерживать на низком уровне общий уровень инфляции. Субъективная оценка изменения цен всегда будет разной. Например, в Самарской области много автомобилистов, это сложилось исторически, и на бензин здесь приходитсяв среднем 10,6% расходов личного бюджета на непродовольственные товары.Это больше, чем во Владимирской (около 9%), Ленинградской (8,2%), Ярославской (7%) областях. Поэтому рост цен на топливо в вашем регионе люди будут больше замечать и ощущать на собственном кошельке. Но это не значит, что также быстро растут цены на другие виды товаров. Например, на овощи и фрукты цены в Самарской области снизились за год на 14%. Годовая инфляция в Самарской области в июле составила 2,7%, что близко к общероссийскому уровню. Самарская область имеет развитую пищевую промышленность, здесь также активно развивается агрокомплекс. Все это помогает стабилизировать инфляцию.

Мы надеемся, что по мере закрепления инфляции на низком уровне произойдет и снижение инфляционных ожиданий. По нашим прогнозам, к концу этого года темп прироста потребительских цен составит 3,5-4%. В следующем году может быть некоторое превышение этого уровня в связи с запланированным правительством повышением налога на добавленную стоимость с 18 до 20%. К началу 2020 года годовая инфляция снова вернется к 4%.

Благодаря каким инструментам Банк России может воздействовать на уровень инфляции?

- Наш основной инструмент – это ключевая ставка. Мы стараемся поддерживать ее на таком уровне, чтобы инфляция оставалась вблизи 4%. Еще 3 года назад она была выше 10%, но взвешенная политика, касающаяся изменений ключевой ставки, позволила стабилизировать рост цен на низком уровне.

Представитель Центробанка России Александр Полонский поделился планами Центробанка по ключевой ставке

Часто жители региона и страны считают, что ставку можно опустить еще ниже, что ЦБ искусственно держит ее высокой. Почему нельзя снизить ее значение до минимума?

- Мы часто слышим мнения, что у нас ставка заметно выше, чем в большинстве развитых стран. Давайте, мол, и мы ее тоже снизим, например, до 2%. Но экономическая ситуация в странах различная. В 2014-2017 годах развитые страны не боролись с инфляцией. Инфляция там была низкой, даже была угроза дефляции (снижения цен). Это тоже негативный процесс для экономики, угрожающий ее росту. Чтобы предотвратить дефляцию, многие страны существенно снизили ставку, стимулировали экономический рост. Мы в этот период, напротив, боролись с высокой инфляцией.

Высокая ключевая ставка влияет на стоимость депозитов и кредитов для конечных заемщиков, деньги становятся дороже, это ограничивает спрос в экономике и замедляет инфляцию. По мере того, как инфляция снижается и в перспективе ожидается ее сохранение на низком уровне, мы снижаем ключевую ставку, чтобы деньги становились дешевле, а экономика получила возможности для развития.

Но если мы сейчас снизим ставку до 2%, спрос вырастет, а экономика может не успеть под него подстроиться, и цены вырастут. Поэтому ЦБ снижает свою ключевую ставку постепенно. Мы сейчас проводим умеренно-жесткую денежно-кредитную политику. Но по мере создания условий мы планируем перейти в 2019 году к нейтральной политике, когда ставка не будет влиять на инфляцию ни в сторону повышения, ни в сторону снижения. По оценкам ЦБ, при целевом ориентире инфляции 4%, нейтральный диапазон ключевой ставки составит 6-7%. Мы уже сейчас близки к нему.

А готовы ли банки реагировать на снижение ключевой ставки?

- Потенциал для снижения банковских ставок есть, но стоит понимать, что банки после кризиса стали действовать осторожнее, более серьезно оценивают заемщиков, смотрят, как они возвращали кредиты раньше. Предложения со стороны банков становятся все более персонализированными. Более дешевый кредит готовы дать не всем. С другой стороны, и сами потребители в некоторых случаях уже обожглись на ранее полученных кредитах и подходят к заимствованию более взвешенно.

Закрепление инфляции на низком уровне будет также способствовать снижению банковских ставок по кредитам, поскольку банки будут закладывать более низкую инфляционную премию в ставки.

Как на экономику региона и на уровень инфляции в том числе повлиял ЧМ-2018?

- Чемпионат мира по футболу - 2018 внес положительный вклад в экономику региона. Болельщики из разных стран значительно увеличили спрос на ряд услуг. В гостиничном бизнесе в Самаре доходы возросли на 24%, обороты в ресторанах и барах города увеличились на 34%.По оценке Банка России, по стране в целом вклад данного фактора в прирост ВВП составил 0,1-0,2-п.п. При росте на 1,5-2% в год это заметная величина.

Есть и отложенные последствия: проведение ЧМ-2018 позволит повысить привлекательность региона для туристов из других стран, включая тех, кто может снова приехать сюда. Долгосрочный социально-экономический эффект будет обеспечен за счет дальнейшего использования построенной к ЧМ инфраструктуры в рамках развития спорта, туризма, сферы торговли и услуг. И, конечно, обновление транспортной системы: новые дороги, развязки, маршруты общественного транспорта – всем этим будут пользоваться жители и гости региона.

Так что мы рассчитываем на положительный эффект для экономики и граждан. Да, рост цен на услуги и товары имел место, но он был вызван кратковременным повышением спроса. Сейчас цены уже возвращаются к своему обычному уровню.

Что позволяет Самарской области оставаться в числе регионов с низкой инфляцией?

В первую очередь - это значительный производственный потенциал в регионе, который касается выпуска как потребительских товаров, так и продукции авиационной, электротехнической и других отраслей промышленности. Собственное производство предполагает более низкие транспортные издержки, меньшую зависимость динамики цен товаров от колебаний цен на топливо.

Второй фактор - это высокая конкуренция среди производителей, поставщиков товаров, торговых сетей, которая приводит к сдерживанию цен. И третий – хорошая транспортная доступность по земле, по воздуху и по воде.

Так что регион успешно развивается, инфляция остается на низком уровне, хотя по отдельным рынкам есть вопросы для решения. Например, по молокопродуктам регион зависит от внешних поставок сырья и готовой продукции: область себя обеспечивает примерно на половину. Зато в Самарской области есть компании, которые производят товары народного потребления, популярные во всей стране. Конкурентный потребительский рынок – это благо для стабильно низкой инфляции.

Что же нужно делать в регионе, чтобы уровень цен не повышался?

Формула простая: чем больше производителей, поставщиков и продавцов, чем лучше они развиваются, чем выше конкуренция среди них, тем ниже цены. Хороший эффект дает развитие транспортной системы: чем лучше дороги, тем быстрее и дешевле будет доставка продуктов в магазины. Кроме этого, строительство современных складских и перерабатывающих комплексов позволяет сохранить урожай и избежать значительных колебанийцен внутри года. Для ликвидации дисбаланса по молочной продукции и замедления роста цен на нее актуальным для региона является комплексное развитие молочной отрасли – от поля до прилавка.

В целом же регион обеспечен всем необходимым для сбалансированного и устойчивого роста экономики при низкой инфляции.