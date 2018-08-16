АО «Российский аукционный дом» сообщает

СЕГОДНЯ 09:12 2018-08-16T15:13:53+03:00

Торги по продаже объектов недвижимости ПАО Сбербанк перенесены с 20 августа 2018 года на 24 сентября 2018 года

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Акционерное общество «Российский аукционный дом», согласно Приказа № 411-пот 16.08.2018г., сообщает о переносе датыпроведенияторгов- аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»), с 20.08.2018 с 10.00 (мск) на 24.09.2018 на 10.00 (мск) по объектам недвижимости Лот№1:

Лот №1:

Объект 1: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС №8212/0113, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, назначение: нежилое здание, площадь: 943,50 кв.м, этажность: 4, подземная этажность: -1, литера: А1, инвентарный номер: 0003419, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский р-н, ул. Матросова, д. 21б, c кадастровым номером 63:09:0201057:14707;

Объект 2: Земельный участок (землепользование), назначение: земли населенных пунктов, для дальнейшей эксплуатации дополнительного офиса №8212/0113, специализированного по обслуживанию физических лиц, площадь: 1 138,00 кв.м, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский р-н, ул. Матросова, д. 21Б, кадастровый номер 63:09:0201057:878;

Объект 3: 8213-w-Металлическое ограждение по границе земельного участка 8213/0113 г. Тольятти, ул. Матросова, 21б, ООО «АРТ-Строй»2, количество секций 19 штук, общая длина 48,47 м., высота секций 1,83-1,85м., ширина 0,49-2,99м., инвентарный номер 604000031137W01

Начальная цена Лота №1 – 19 111 600 руб., с учетом НДС 18%. и включает в себя:

Начальная цена Объекта 1 – 17 350 400 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 1 639 200 руб., НДС не облагается.

Начальная цена Объекта 3 – 122 000 руб., с учетом НДС 18%.

Сумма задатка – 1 911 160 руб.

Шаг аукциона – 500 000 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

Дата и время проведения торгов: 24 сентября 2018г. в 10 часов 00 минут (время московское).

Место проведения торгов:г. Самара, отель «Ибис Самара», ул. Ново-Садовая, д. 160Д, стр.3, комната для переговоров.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 20 сентября 2018 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 20 сентября 2018 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 21 сентября2018 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 24 сентября2018 г.09:30 до 09:55 (МСК) по адресу:

г. Самара, отель «Ибис Самара», ул. Ново-Садовая, д. 160Д, стр.3, комната для переговоров.

Подведение итогов торгов состоится 24 сентября2018 г. по адресу:

г. Самара, отель «Ибис Самара», ул. Ново-Садовая, д. 160Д, стр.3, комната для переговоров.