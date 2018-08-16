Бутылки налево, картонки направо: Почему в Самаре никак не заработает раздельный сбор мусора?

СЕГОДНЯ 17:40 2018-08-16T17:42:31+03:00

Готовы ли горожане разделять и здравствовать, и что происходит с "поделенным" мусором после того, как его увозят на свалку

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Во время ЧМ по футболу Самаре не приходилось краснеть из-за переполненных мусорных баков. Коммунальщики старались. Стояли на улицах и привычные для иностранцев разноцветные контейнеры – черные для пищевых отходов, желтые для пластика.

Попытки приучить горожан выбрасывать в отдельный контейнер хотя бы пластиковые бутылки ведутся давно. Но решетки для «баклажек» подолгу стоят переполненные, а в новых баках можно даже увидеть оконные рамы и старые диваны.

- Три года назад я услышал о мусорном острове в Тихом океане, его площадь сопоставима с третьей частью территории США, - рассказал в программе «Городская среда» на радио КП-Самара 98,2 FM руководитель общественного проекта «Вторсырье на благотворительность» Александр Кудашев. – Я решил создать свою экопрограмму. Сейчас вместе с сотней волонтеров мы рассказываем, как правильно собирать мусор. Советую начать с простого - завести второе ведро для пластика, макулатуры и алюминиевых банок.

Эксперты считают, что процесс раздельного сбора мусора в Самаре медленно, но идет. Появляются и перерабатывающие предприятия.

– Каждую первую субботу месяца мы подъезжаем к парку имени Гагарина на «Газели» и показываем, как сортируют отходы. Например, стекло мы отвозим в Новосемейкино, там его делят по цветам, развозят на предприятия в другие регионы.

В Самаре утилизируют пластиковые бутылки. Кудашев напомнил: лучше баклажки мять перед отправкой в решетчатый контейнер – так больше уместится. Пластиковые отходы прессуют в большие кубы и отдают на переработку. Ваша бутылочка из-под йогурта может стать материалом для канализационного люка, или новой тарой для продуктов.

Эко-просвещением волонтеры занимались все лето на массовых фестивалях. Ближайший десант волонтеров ожидается на 29-августа-1 сентября на «Метафесте».

Исполнительный директор ГК "ЭкоВоз" Денис Волков согласился с гостями студии – приучать к раздельному сбору мусора нужно с детства.

- Я предлагал поставить разноцветные контейнеры на территории школ, но не у всех есть на это средства. Система постепенно меняется, в регионе принят закон, установлены правила сбора мусора. Осенью будет определен региональный оператор и с 1 января 2019 года ситуация начнет меняться кардинально, - обнадеживает всех Волков. При этом сам же отмечает, что Германии на то, чтобы перестроиться и внедрить эту систему, понадобилось 20 лет.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Собрали раздельно – свалили на один полигон!»

- Раздельный сбор способен охватить до 10 % всего городского мусора, остальной хлам всё равно повезут на свалку, - прокомментировал тему читатель «КП» Аркадий Побережский. - Как я понял, организаторы пунктов раздельного сбора интересуются далеко не всем мусором, а только определённым видом пластика. Это видно из списков «принимаем» и «не принимаем».

Похожее мнение высказывает председатель "Зеленой Лиги", известный в губернии эколог Сергей Симак:

- В Новокуйбышевске одно время широко рекламировали программу раздельного сбора отходов. Чем все нередко заканчивалось? Раздельно собранный мусор привозили и выбрасывали на один и тот же полигон!

Для примера, даже утилизировать составляющие шариковой ручки надо по-разному. У нас в губернии мало пунктов сбора макулатуры, а держать точки по приему стеклотары – дело не самое рентабельное.

- Я считаю, что государство должно создать условия для бизнесменов, чтобы им было выгодно вкладываться в переработку мусора, считает Сергей Симак. - Чтобы построить мусороперерабатывающую станцию, например, нужно вложить около 300 млн рублей. Не все решатся на такие риски.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

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