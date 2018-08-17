СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-17T15:27:27+03:00

Торги по продаже объе­ктов недвижимости ПАО Сбербанк перенесены с 29 августа 2018 го­да на 24 сентября 20­18 года

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Акционерное общество «Российский аукционный дом», согласно Приказа № 413-пот 17.08.2018г., сообщает о переносе датыи времени проведения торгов- аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 29.08.2018 с 12.00 (мск) на 24.09.2018 на 12.00 (мск) по объектам недвижимости Лот№1:

Лот №1:

Объект 1: Здание Сбербанка, назначение: нежилое здание, площадь: 2 502,7 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 4, а также подземных 1, расположенное по адресу: Самарская область, г. Жигулевск, ул. Комсомольская, д. 36, c кадастровым номером 63:02:0303009:756;

Объект 2: Земельный участок площадью 3 300 кв.м, расположенный по адресу: Самарская область, город Жигулевск, ул. Комсомольская, дом 36, кадастровый номер 63:02:0303009:500, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для использования под жилую и общественную застройку

Объект 3: 8213w-Металлическое ограждение по границе земельного участка д/о 8213/077 ООО «Стройтехнолог», Самарская область, г. Жигулевск, ул. Комсомольская, д. 36, количество секций 65 штук, общая длина 184,81 м., высота секций 2,49-2,5м., ширина от 1,65 м до 2,5м., количество столбов 63 штуки, размер столбов 40,5 см на 40,5 см, высота фундамента от 27 до 48 см, инвентарный номер 604000031228W02

Начальная цена Лота №1 – 26 850 000 руб., с учетом НДС 18%. и включает в себя:

Начальная цена Объекта 1 – 23 673 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 2 976 000 руб., НДС не облагается.

Начальная цена Объекта 3 – 201 000 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Лота №1 – 17 900 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 15 782 000 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 1 984 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Объекта 3 – 134 000 руб., с учетом НДС 18%.

Сумма задатка – 1 790 000 руб.

Шаг аукциона на повышение – 895 000 руб.

Шаг аукциона на понижение – 1 790 000 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц,кроме следующих обременений (ограничений):

1. Краткосрочных договоров аренды помещений:

- Краткосрочный договор № 1-К36-2016 аренды нежилого помещения от 30.03.2016 г., заключенный с Тимохиным С.В. Срок аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев. Не подлежит государственной регистрации;

- Краткосрочный договор № 3-К36-2016 аренды нежилых помещений от 31.03.2016 г., заключенный с Маковой Т.В. Срок аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев. Не подлежит государственной регистрации;

- Краткосрочный договор № 6-К36-2016 аренды нежилых помещений от 22.08.2016 г., заключенный с Бубенцовой А.С. Срок аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев. Не подлежит государственной регистрации;

- Краткосрочный договор № АК-36-11 аренды нежилых помещений от 28.02.2017 г., заключенный со СПАО «РЕСО-Гарантия». Срок аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев. Не подлежит государственной регистрации;

- Краткосрочный договор № АК-36-14 аренды нежилых помещений от 15.05.2017 г., заключенный с ИП Левинским Д.С. Срок аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев. Не подлежит государственной регистрации;

- Краткосрочный договор № АК-36-17 аренды нежилых помещений от 06.09.2017 г., заключенный с Дягтеревой И.Ю. Срок аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев. Не подлежит государственной регистрации;

- Краткосрочный договор № АК-36-19 аренды нежилых помещений от 01.03.2018 г., заключенный с Ядариновым А.В. Срок аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев. Не подлежит государственной регистрации.

- Краткосрочный договор № АК-36-20 аренды нежилых помещений от 16.03.2018 г., заключенный с ООО НК «НЕДРА». Срок аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев. Не подлежит государственной регистрации.

- Краткосрочный договор № АК-36-21 аренды нежилых помещений от 28.03.2018 г., заключенный с ООО «ТРЕЙДСЕРВИС». Срок аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев. Не подлежит государственной регистрации.

2. Обязательным условием является заключение с Победителем аукциона (единственным участником) предварительного договора аренды нежилых помещений первого этажа Объекта 1 для размещения дополнительного офиса № 6991/0659, общей площадью 316,0 кв.м., с последующим заключением долгосрочного договора аренды по форме, являющейся приложением к аукционной документации. Указанная площадь аренды является предварительной и может быть изменена;

3. Объект 1 реализовываются после проведения перепланировки до оформления собственником необходимых технических, правоустанавливающих документов на Объект 1 после проведения данной перепланировки с новыми характеристиками. Поэтажный план Объекта 1 до и после проведения перепланировки приведен в договоре купли-продажи, являющийся приложением к аукционной документации.

Дата и время проведения торгов: 24сентября 2018г. в 12 часов 00 минут (время московское).

Место проведения торгов:г. Самара, отель «Ибис Самара», ул. Ново-Садовая, д. 160Д, стр.3, комната для переговоров.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 20сентября 2018 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 20 сентября 2018 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 21 сентября2018 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 24 сентября2018 г.11:30 до 11:55 (МСК) по адресу:

г. Самара, отель «Ибис Самара», ул. Ново-Садовая, д. 160Д, стр.3, комната для переговоров.

Подведение итогов торгов состоится 24 сентября2018 г. по адресу:

г. Самара, отель «Ибис Самара», ул. Ново-Садовая, д. 160Д, стр.3, комната для переговоров.