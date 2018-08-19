Постой, паровоз: "Крылья" не смогли затормозить чемпиона России, подарив "Локомотиву" первую победу в РПЛ

19 Авг. 23:00 2018-08-19T23:16:15+03:00

Москвичи увезли из Самары вымученные три очка, забив первый гол в сезоне, Гилерме устоял против Соболева, Чочиева и Корниленко

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19 августа стало для футбольной Самары праздничным днем: воскресенье, хороший футбол и чемпион России в гостях у местных "Крыльев Советов". Половину билетов раскупили в первый же день, в час икс на трибунах собрались 31 652 человека во главе с Дмитрием Азаровым: о присутствии главы региона поведали в громкоговоритель где-то в середине второго тайма.

Болельщики вовсю поддерживали своихФото: Альберт ДЗЕНЬ

В этот раз добраться до стадиона было полегче: спортивные трамваи ходили как часы, вот только транспортные карты в них по-прежнему не брали. Самарцам выделили места для парковок, а на последней миле старались-развлекали толпу музыканты. Впрочем, болельщикам были милее стыдливо припрятанные в пакетик бутылки с пивом и орешки, которыми вовсю торговали предприимчивые "металлурговские" старушки.

- Андрей Тихонов - это легенда "Спартака". А когда он в "Крыльях" играл мы молились на него, - просвещает друга заядлый фанат по дороге на стадион. Друг пытается соответствовать: "Ну, как игрок он не очень". Фанат недоволен таким суждением и начинает вспоминать, как играл Андрей в былые годы.

Только "Крылья", только победаФото: Альберт ДЗЕНЬ

Рядом - толпа парней. Их больше всего интересует, что Смолов делает в "Локомотиве". Неподалеку - дети, которые требуют у папы что-то купить. Папа вроде и готов, но вокруг как назло шаром покати, все покупки - только после входа.

"А я знаю, где тут пиво продают", - заговорщически шепчет мужчина в бандане и его компания удаляется в закат, благо до игры еще час минимум.

Первый гол - и сразу "Крыльям"

К началу первого тайма уже заполнены все трибуны, свободные места есть, но мало. Сектор активной поддержки "Крыльев" бушует: парни даже разделись. Напротив раздаются крики за "Локо". Начало первого тайма не радует моментами. Игроков в голубом на поле даже как будто больше.

Ланин и Фарфан - просто спор за мячФото: Альберт ДЗЕНЬ

Один момент создают самарцы, второй, старается Соболев, опасные моменты идут один за одним. Но на 37 минуте после углового забивают самарцам: первый гол "Локомотива" в этом сезоне на счету новичка из Польши Гжегожа Крыховяка. Он был первым на добивании после того, как Конюхов отбил удар Фарфана. После этого футбола на поле не осталось.

Опасных моментов за игру было немногоФото: Альберт ДЗЕНЬ

Весь второй тайм "Крылья" активничали, игра шла около ворот "Локомотива", но москвичи поставили вагон у своих ворот. Даже несмотря на это пришлось поработать Гилерме: вышедший на замену Ткачук совершил опасный прострел, а на добавленном времени прямо по воротам лупил Корниленко. Не сложилось. Заканчивали игру - последние 14 минут - железнодорожники в меньшинстве: Владислав Игнатьев схлопотал две желтые карточки и отправился на скамейку. Два предупреждения схлопотали и игроки "Крыльев" - Башкиров и Яковлев (за симуляцию). Однако, после игры тренер "Локо" Юрий Семин сказал, что 12 фолов - это еще не жесткий матч. Наставник гостей не слишком хвалил свою команду. Что ж, и в самом деле: результат есть, за 4 тура нужно было хоть раз выиграть. А что футбол не получился - в следующий раз, не такой принципиальный. С другой стороны, вратарем тренер "Локомотива" может гордиться. Гилерме показал топовую игру: если в Уфе ему говорили "спасибо" за отбитый пенальти, то в Самаре - за ключевой сейв после удара Корниленко.

Такие разные новички

Так вышло, что на послематчевой пресс-конференции тренеры в основном говорили о новичках. Семин - о Смолове, которому сейчас тяжело.

- Федору нужно забить, - сказал наставник "Локомотива". Пока что у игрока это не вышло, а зрители и вовсе свистели, когда он уходил с поля.

Новичок "Крыльев" Самарджич влился в игру с нуляФото: Альберт ДЗЕНЬ

Наставник "Крыльев" Андрей Тихонов тоже был весь в сомнениях: Самарджич показал себя неплохо, а вот с Шейдаевым по его словам еще очень много работы.

- Ждем Канунникова, он поправится, организует скорость. Я не всеми заменами сегодня доволен. По-другому нужно выходить, чтобы видно на поле было, - сказал тренер.

Также он добавил, что Лория снова отправится в другой клуб. А в команде появится центральный полузащитник.

Что дальше?

Для "Крыльев", конечно, ничего не закончено. 12 место в турнирной таблице - не предел мечтаний, конечно же. Но и впереди еще не одна игра. Команда начала сезон не в лучшем виде: все трансферные приобретения делались в последние дни сборов и даже позже, когда игры начались. У новичков пока даже нет возможности реально встроиться в игру. Видно, что где-то игроки не добегают, где-то нет согласованности. Не хватает, как будто, еще одних сборов - но уже нужно играть "чемпионат".

При этом на "Крылья" было приятно смотреть: на поле были не только ноги, но и головы, какие-то моменты выглядели очень продуманно, но не всегда достигали логического завершения. На это обратил внимание и тренер, также подчеркнув: играть надо головой. И вовсе не имел Андрей Тихонов ввиду "второй этаж".

За своих болели активноФото: Альберт ДЗЕНЬ

Следующие игры позволят расслабиться, немного, но все-таки. 27 августа в Красноярске нашим предстоит сыграть с "Енисеем" - в гостях "Крыльям" везет. А 1 сентября к нам приедет "Анжи" из Махачкалы, единственный минус - игра пройдет в 15.00, в день знаний. Не хотелось бы видеть пустой стадион.