Живи, стерлядь: самарским школьникам рассказали о редких видах рыбы в Волге

СЕГОДНЯ 22:59 2018-08-20T21:35:35+03:00

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Школьники, отдыхающие этим летом в лагере «Салют» Красноярского района, узнали много интересного об экологии великой русской реки Волги. К ребятам передвижную выставку - 10 стендов с информацией о ценных породах рыб, занесенных в Красную книгу России, - привезли сотрудники АО «Самаранефтегаз». Школьники с удовольствием рассматривали картинки, читали описание. И с сожалением узнавали, что далеко не вся рыба сохранилась в Волге. Одна из таких редких пород - стерлядь. Когда-то под Самарой она водилась в изобилии. Теперь популяция резко сократилась. Но и власти, и социально ответственные компании стараются исправить эту ситуацию. О том, какие экологические акции «Самаранефтегаз» проводит на территории региона, ребята узнали, посмотрев фильм «И Волга станет богата рыбой». Одна из них - выпуск рыбной молоди в реку. В этом году монахи Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря в Винновке вырастили для самарских нефтяников почти 15 тысяч мальков. В июле крошечные рыбки пустились в свободное плавание.

- Интересно узнать, как из икринок в искусственных условиях выращивают малька, - поделился своими впечатлениями от выставки 14-летний Гамаль Сахибгареев. - Я рад, что взрослые люди, промышленники, заботятся об экологии и проводят такие акции. Возможно, благодаря этому популяция редкой рыбы со временем восстановится!

Предприятия самарской группы «НК «Роснефть» ежегодно проводят акцию по восполнению биоресурсов реки Волги. Поскольку предприятия осуществляют забор воды для производственных и технических нужд из Саратовского водохранилища, нефтяники и нефтехимики, следуя политике социальной ответственности нефтяной компании и строгому соблюдению природоохранного законодательства, участвуют в воспроизводстве речной фауны (за 10 лет в Волгу выпущено около 1,8 миллиона мальков ценных промысловых рыб!). А также занимаются просветительской работой среди подрастающего поколения. Малыши от семи до 11 лет и самые взрослые жители лагеря с одинаковым удовольствием творили во время мастер-класса по рисованию на гальке. Яркие, покрытые лаком рыбки-камешки будут напоминать им о необходимости бережного отношения к окружающей среде.

- Рисуя, ребята запоминали названия ценных рыб, говорили, как важно беречь растения, животных, - улыбается старший воспитатель Елизавета Глумова. - Надеюсь, они не только будут внимательнее и бережнее относиться к природе, но и на уроках в школе расскажут товарищам о том, что узнали сегодня.