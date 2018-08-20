2018-08-20T21:35:35+03:00
Общество

Живи, стерлядь: самарским школьникам рассказали о редких видах рыбы в Волге

Уроки экологического воспитания для детей в лагере "Салют" провели нефтяники
Александра БЕЛОВА
Поделиться:
Ребята с интересом изучали экспозицию. Фото: АО «Самаранефтегаз»Ребята с интересом изучали экспозицию. Фото: АО «Самаранефтегаз»
Изменить размер текста:

Школьники, отдыхающие этим летом в лагере «Салют» Красноярского района, узнали много интересного об экологии великой русской реки Волги. К ребятам передвижную выставку - 10 стендов с информацией о ценных породах рыб, занесенных в Красную книгу России, - привезли сотрудники АО «Самаранефтегаз». Школьники с удовольствием рассматривали картинки, читали описание. И с сожалением узнавали, что далеко не вся рыба сохранилась в Волге. Одна из таких редких пород - стерлядь. Когда-то под Самарой она водилась в изобилии. Теперь популяция резко сократилась. Но и власти, и социально ответственные компании стараются исправить эту ситуацию. О том, какие экологические акции «Самаранефтегаз» проводит на территории региона, ребята узнали, посмотрев фильм «И Волга станет богата рыбой». Одна из них - выпуск рыбной молоди в реку. В этом году монахи Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря в Винновке вырастили для самарских нефтяников почти 15 тысяч мальков. В июле крошечные рыбки пустились в свободное плавание.

- Интересно узнать, как из икринок в искусственных условиях выращивают малька, - поделился своими впечатлениями от выставки 14-летний Гамаль Сахибгареев. - Я рад, что взрослые люди, промышленники, заботятся об экологии и проводят такие акции. Возможно, благодаря этому популяция редкой рыбы со временем восстановится!

Предприятия самарской группы «НК «Роснефть» ежегодно проводят акцию по восполнению биоресурсов реки Волги. Поскольку предприятия осуществляют забор воды для производственных и технических нужд из Саратовского водохранилища, нефтяники и нефтехимики, следуя политике социальной ответственности нефтяной компании и строгому соблюдению природоохранного законодательства, участвуют в воспроизводстве речной фауны (за 10 лет в Волгу выпущено около 1,8 миллиона мальков ценных промысловых рыб!). А также занимаются просветительской работой среди подрастающего поколения. Малыши от семи до 11 лет и самые взрослые жители лагеря с одинаковым удовольствием творили во время мастер-класса по рисованию на гальке. Яркие, покрытые лаком рыбки-камешки будут напоминать им о необходимости бережного отношения к окружающей среде.

- Рисуя, ребята запоминали названия ценных рыб, говорили, как важно беречь растения, животных, - улыбается старший воспитатель Елизавета Глумова. - Надеюсь, они не только будут внимательнее и бережнее относиться к природе, но и на уроках в школе расскажут товарищам о том, что узнали сегодня.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Доступная среда паутиной заросла: в Самаре не работают электроподъемники для инвалидов в самых популярных местах отдыха
После того, как в Самаре на склоне Славы сломался подъемник для маломобильных граждан, "КП - Самара" решила провести проверку остального подобного оборудования
Экспедиция «КП» по Волге: Любовь и пироги в городе, где изобрели "новичок"
Журналисты «КП» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились в экспедицию в резиновой лодке по Волге и уже добрались до жутко секретного городка военных химиков Шиханы [видео]
Новости 24
В ДТП на Московском шоссе пострадала 10-летняя девочка
38,5 тысяч жителей Самарской области не могут выехать за границу из-за долгов
Юных самарцев научат делать световозвращающие элементы для безопасности на дорогах и накормят кашей
«Пора домой»: за прошедшие выходные из Самарской области выдворили 12 нелегалов
В Самаре временно закроют Струковский сад
Самарцев просят не смывать в унитаз косточки и кожуру от овощей
Рабочих мест станет больше: в Самарской области появятся три новых предприятия
На День города в Самару приедут Би-2, Елена Темникова и Сергей Минаев
В Самаре ищут пропавшую 14-летнюю девочку
МАУ "Парки Самары" назначили нового руководителя
Пляжные «Крылья Советов» заняли шестое место в чемпионате России
Жителей Самары просят выбрать музей, который разместится в здании фабрики-кухни
Гандбольная «Лада» выиграла международный турнир в Чехии
В Самарской области преступник через окно залез в дом к 79-летней женщине и домогался до нее
В Самарской области пройдет юбилейная агропромышленная выставка
Самарцев приглашают принять участие во всероссийской танцевальной гонке
Крупный пожар на Товарной в Самаре: возгорание на складе ликвидировано
«Не пропустил самосвал»: подробности ДТП с участием «двенадцатой» и КамАЗа на Солнечной в Самаре
Крупный пожар на Товарной в Самаре: горит ангар с лакокрасочными материалами
Жителей Самарской области просят оценить работу поликлиник
Самарца задержали при получении 250 тысяч рублей для взятки следователям
Под Тольятти при пожаре в дачном доме погиб пожилой мужчина
В Самарской области в столкновении двух грузовиков погиб водитель
В Кинеле на привокзальной площади задержали мужчину с патронами
В день трех восьмерок в Самаре поставили рекорд по количеству свадеб