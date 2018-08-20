Доступная среда паутиной заросла: в Самаре не работают электроподъемники для инвалидов в самых популярных местах отдыха

СЕГОДНЯ 16:50 2018-08-20T17:02:17+03:00

После того, как в Самаре на склоне Славы сломался подъемник для маломобильных граждан, "КП - Самара" решила провести проверку остального подобного оборудования

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Конец лета в Самаре идеальное время для прогулок по городу, главное, чтобы они были комфортными для всех. Елена Королева из Бугульмы и ее сын Радик, инвалид-колясочник, уже столкнулись с тем, что Самара не в полной мере приспособлена для маломобильных граждан. 11 августа прямо под ними сломался новенький электроподъемник на спуске площади Славы. Эта жалоба не единственная: в соцсетях давно пишут, что где-то не работают кнопки, где-то отломана платформа. Журналисты «КП-Самара» решили пройтись по самым популярным местам отдыха горожан и проверить, а доступны ли они для людей на колясках (и с колясками). Мы надеялись, что нарушения, если они и есть, легкоустранимы - стоит только указать на них властям. Но наш мини-рейд с представителями Самарской городской общественной организацией инвалидов-колясочников «Ассоциация «Десница» показал: больной (доступная среда в Самаре) скорее мертв, чем жив.

Доступная среда в Самаре покрылась паутинойФото: Альберт ДЗЕНЬ

Ольга Зубова в инвалидной коляске уже больше 10 лет. Страшный диагноз - миопатия. В 35 лет уже не ходила. Но жажды жизни это не убавило. Ольга с мужем Сергеем заядлые путешественники.

- Каждый год с мая по сентябрь мы куда-нибудь ездим. Главное, чтобы можно было проехать, подняться и спуститься на коляске. Ладно, если еще дикие места, но в городе это обязательно, - говорит Ольга. - Москва и Казань прекрасно приспособлены для инвалидов. В Самаре раньше на коляске невозможно было проехать вообще нигде. Сейчас, конечно, лучше. Город благоустраивают. И пандусы есть , автобусы и трамвайные низкопольные, и подъемники. Правда, не всегда все это работает.

Проверим! И начнем с метро.

Под землю спустился – а где подниматься?

В метро спуститься можно, вот только ехать некудаФото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре 10 станций метрополитена. При этом электроподъемник для маломобильных граждан есть только на одной - на "Алабинской". То есть спуститься в подземку можно, а если ехать – только до «Юнгородка», она надземная. Другие станции для таких особенных людей как Ольга не приспособлены. Зато на "Алабинской" есть и специальный лифт, и электроподъемник. Но на выходах из станции со стороны областной библиотеки из через Ново-Садовую от нее подъемников уже нет, и пешеходных переходов через Осипенко тоже. Ближайший находится у проспекта Ленина. Да и до него без объезда не доберешься - на прямом пути лестница без пандусов.

Начальник станции с помощниками подошли уже через 5 минут после того, как Ольга нажала кнопку, расчехлили платформу подъемника и повели его к нам. Поинтересовались, с тормозами ли коляска, все проверили и приступили к спуску. Он занял еще минут 10. Но все прошло идеально. Собственно, как и подъем с другой стороны, у фонтанов на Осипенко.

Прошлой зимой, правда, эти подъемники какое-то время, ни с той, ни с другой стороны не работали. Подвел температурный режим.

- В -5 °C подъемники у нас замерзали. Но уже с нового года все недостатки устранили. С февраля мы уже в - 15 °C людей возили, - объясняет начальник станции метро "Алабинская" Оксана Орлова. - Этими подъемниками пользуются не так часто. В первый год мы 5 человек перевезли. Сейчас в год человек 10 - 15.

Уж лучше пандусы!

Лучше пусть везде пандусы будут!Фото: Альберт ДЗЕНЬ

На новой набережной у «Ладьи» удобные двухполосные пандусы. И четыре электроподъемника, которые поставили, видимо, для красоты: они не работают. Платформы застряли где-то на середине пути в небрежно сложенном виде. И это притом, что четвертую очередь набережной открыли после реконструкции в июне этого года. Подъемники для инвалидов там даже паутиной покрылись, и это не метафора.

Такой декор под старину на новой набережной около кнопки каждого подъемника. Сколько бы Ольга не жала на кнопку, ни звука соединения, ни тем более ответа оператора наша делегация не дождалась. Некоторые кнопки вызова и вовсе были заклеены.

Кнопки заклеили, чтобы не баловались тутФото: Альберт ДЗЕНЬ

- От хулиганов, наверное. Нечего баловаться с дорогим оборудованием, - саркастично пошутил эксперт по созданию доступной городской среды Сергей Печерских и уже серьезно отметил.- Здесь должны быть предупреждающие таблички хотя бы.

При большом желании маломобильные граждане, конечно, добраться до Волги смогут. Правда для этого, нужно будет проехать вдоль по набережной либо до строящегося Софийского собора, либо до спуска от Осипенко и там съехать по дороге, где нет ни перил, ни каких либо других ограждений. Хотя, по словам Сергея Печерских, если уж это альтернативный путь колясочников к Волге, там должны быть и поручни, и отбойники.

Здесь платформа отвалилась и покосиласьФото: Альберт ДЗЕНЬ

Жаль. А была все-таки надежда, что объекты после реконструкции будут образцом для подражания в плане доступности для маломобильных людей. Она не оправдалась и в следующем месте.

Только для шахматистов, и то...

Речь идет о Струковском саде. Обновлен парк был немного раньше четвертой очереди набережной, в мае этого года. Место просто чудесное: и территория для танцев, и скейтплощадки для взрослых и детей, и сцена, и фонтан "Грот", и шахматный клуб, и единственный электроподъемник для инвалидов около этого самого шахматного клуба. Первый вопрос - почему именно там? Разве эти люди только в шахматы играют, и им вовсе не хочется увидеть весь парк, подняться наверх к фонтану у входа в Струковский?

Нет, сделать это, конечно, они смогут. Но подниматься и спускаться опять придется по необорудованным для этого дорожкам, как и на набережной. Единственный подъемник опять не порадовал.

- Странно, стоит в разложенном состоянии. Кнопка не работает. И какой в нем смысл? удивляется Ольга.

В шахматном клубе про работоспособность этого подъемника ничего не знают. Есть и есть.

И этот подъемник тоже не работаетФото: Альберт ДЗЕНЬ

А город красивый...

Напоследок решили проверить тот самый сломанный подъемник на склоне площади Славы. Конечно, он не работает.

- И здесь таблички предупреждающей нет, - заметил Сергей Печерских. - Эти подъемники стоят не меньше 500 тысяч рублей. Лучше на эти деньги пандусы построить.

- Пандусов не хватает не только на набережной или в Струковском саду. К некоторым социальным учреждениям-то не доберешься. Либо пандусов нет, либо перил, либо проходы узкие, - рассказала Ольга Зубова.

Правда за эту прогулку поблагодарила.

- Набережную после ремонта первый раз увидела, и Струковский. А у фонтанов на Осипенко я последний раз еще на ногах была. Красивый у нас все-таки город...