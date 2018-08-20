Мама из инстаграма: 18-летнюю наркобаронессу отпустили к маленькому сыну на волю, а она не заметила, как он умер

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-20T17:21:57+03:00

Анастасия сейчас находится под подпиской о невыезде, страницы в социальных сетях она после трагедии удалила Фото: соцсети

Знакомые Анастасии С. из Новокуйбышевска утверждают, что она любила своего малыша только в социальных сетях, а в реальной жизни предпочитала мужчин и запрещенные вещества

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Волна непонятных детских смертей прокатилась по Самарской губернии. На прошлой неделе в Кировском районе областного центра скончались два грудничка, а 5 августа, похожий случай зафиксировали в Новокуйбышевске — в квартире на дома на улице Бочарикова 18-летняя Анастасия С. утром обнаружила мертвым своего сына Сашу, которому в конце ноября должен был исполниться годик. Эта трагедия вызвала волну негодования среди местных жителей, потому что бедная мама была задержана полицейскими и названа организатором банды, распространяющей наркотики на территории региона...

Хотелось бы не знать ее лично, но увы

В инстаграме Анастасия С. была образцовой мамой и признавалась Саше в любвиФото: соцсети

В группировке насчитывалось 9 человек, арестовали четверых, в том числе и отца погибшего малыша и мужа Анастасии — Сергея. Саму же девушку, несмотря на статус «главаря», отпустили под подписку о невыезде. Как сообщили журналисту «КП-Самара» правоохранители, по причине несовершеннолетия — 18 ей исполнилось только в апреле. А еще в связи с необходимостью ухаживать за ребенком. С последним пунктом получалось не очень.

— Она вела асоциальный образ жизни, а Сашеньку воспитывала ее бабушка. Родителей у Анастасии нет, — рассказывает корреспонденту «Комсомолки» знакомая Анастасии, Татьяна В. (личные сведения изменены). — Когда взяли банду, включая ее мужа, посадили всех, кроме нее. Хотя ее надо было сажать в первую очередь!

По словам Татьяны, Анастасия часто вела себя вызывающие, ничего не боялась. Даже после того, как все узнали о ее незаконной деятельности:

— Она, тогда еще 17-летняя, была на учете и этим пользовалась. Говорила — «Че мне сделают, мне на днях 18 исполнится и я уже этой опеке не принадлежу. Ее надо было в тюрьму, а Сашу в дом малютки или еще куда, дай Бог бы и родители нашлись. Очень жалко ангелочка, она сама рассказывала порой, что он спокойный, играет сам, не плачет. Теперь боюсь представить, что она его настолько загнобила, что даже такой маленький, он уже сам все делал. А если еще и грудью кормить не бросила, то все это дерьмо наркотическое попадало ему. Да, на фото в социальных сетях она всех любила, а на деле сколько раз мы ее видели нестоящей на ногах от алкоголя или наркотиков, она даже не знала, где ее сын был в тот момент. Мужа из тюрьмы и недели не ждала, в историях в Инстаграме веселилась как могла.

Мнения о бесстрашии и наглости лидера провинциального наркокартеля разделяют и другие местные жители.

— Хотелось бы не знать ее лично, но увы. Она создала эту компанию, употреблять ей было мало и они создали свои «магазины», родив при этом ребенка и полностью на него забив! — негодует Валерия М. (имя изменено). — Группировку раскрыли, а она говорила, что ее не посадят. Звонила мужу в СИЗО, говорила это невозможно, пока ребенку 14 лет не исполниться. А потом она и вовсе стала выкладывать в сеть фото с какими-то мужиками, была на людях в неадекватном состоянии, что на ногах не держалась! Непонятно, почему ей не занялась опека или кто-то еще.

Во все тяжкие

Люди отмечают, что Анастасия с самого детства не отличалась примерным поведением. Бабушка, воспитывавшая ее с 13 лет, старалась это исправить, но не получалось. Девочку рано заинтересовали мужчины, алкоголь, а после и кое-что покрепче. В то же время, она стремилась к красивой жизни и, возможно, поэтому решила торговать наркотиками, посчитав это легким и резким источником дохода. Плюс местью, за жизненные трудности. Прямо как в сериале «Во все тяжкие».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/665073" frameborder="0"></iframe> Задержание банды наркоторговцев.

— Она, когда осталась с бабушкой, получала какие-то деньги из опеки, ну или кто там сиротам перечисляет. Всегда спускала их все на наркотики, ежедневно. Она вместе со своими друзьями сама об этом рассказывала, не скрывала, — продолжает Татьяна В. — А потом, видимо, только тратить надоело. Захотелось легких денег, подключили друзей и знакомых, кто-то раскладывал, кто-то писал адрес, кто-то сидел на магазине в Интернете — так и пошло. Анастасия училась в вечерней школе, вышла замуж, родила Сашу. И все это время они с мужем и другими продавали наркотики. Выхлоп, видимо, был. Они снимали квартиры в Самаре по 50-70 тысяч, а свою в Новокуйбышевске сдавали бесплатно знакомому. Я видела фото этих квартир — шикарные, огромные! Где-то на 6 или 5-й Просеке. Они меняли места жительства, чтобы жить еще лучше и красивее. Только зачем шикарно жить пару месяцев, а потом гнить в тюрьме?

Муж Анастасии Сергей арестован, местные жители утверждают, что он хочет доказать следователям свою невменяемостьФото: Соцсети

Как стало известно и у мужа Анастасии судьба не завидная. Он тоже жил с бабушкой, с родителями связь особо не поддерживал, учился в техникуме, пил, курил, а позже перешел на наркотики. То есть, с будущей женой интересны у них совпали практически сразу. Правда, подругам создательница наркокартеля иногда жаловалась, что он ее бил, когда они вместе курили спайс.

Пабло Эскобар в юбке

Остальные участники преступной группы — знакомые и друзья скандальной пары. Утверждают, что их втянули молодожены. Вся команда не старше 24 лет. Теперь они проходят по статье 228 УК РФ — «Незаконный оборот наркотиков».

— Задержанные осуществляли сбыт незаконных синтетических наркотических средств на территории всей Самарской области. Делали тайники, через «Киви-кошелек» проводилась оплата, после чего операторы сообщали, где закладки, — описывают дела банды оперативники УНК ГУ МВД региона, задерживавшие злоумышленников при поддержке спецподразделения «Гром».

В ходе обысков по местам жительства фигурантов в общей сложности из незаконного оборота изъято более 350 грамм «амфетамина», «спайса» и «мефедрона», а также компьютерная техника, средства связи и банковские карты. Закрыты два интернет-магазина. Сейчас силовики продолжают устанавливать каналы поставки наркотиков. По мнению полицейских, именно супруги С. принимали заказы на сбыт запрещенных средств, а остальные занимались фасовкой и «закладками».

Теперь всем обвиняемым — учитывая, что объемы торговли оказались солидными — грозят серьезные сроки. До 20 лет лишения свободы.

В смерти Саши нет криминала

У Сергея и Анастасии оказалось много общих интересов, в том числе и торговля наркотикамиФото: соцсети

Но что же случилось с восьмимесячным Сашей? Соседи находящейся под следствием Анастасии предположили, что его мог накрыть подушкой кто-то из ухажеров последовательницы Пабло Эскобара из Новокуйбышевска. Чтобы не мешал веселиться.

Кто-то связывает все с наркотиками, мол, в них причина. Жалеют люди и о том, что бабушка обвиняемой не могла вмешаться в ситуацию — она в больнице с переломом, а до этого несколько дней пролежала в квартире.

Материалы по этой ситуации находятся в Новокуйбышевском следственном отделе. Там ничего преступного не находят.

— Проверка продолжается, тело ребенка обнаружено без признаков насилия. Причина смерти ребенка не криминальная — синдром внезапной смерти. Проверка по этом факту продолжается, также в отношении матери в первом отделе по расследованию особо важных дел расследуется уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков, — прокомментировали «Комсомольской правде» следователи.

Среди тех, кто знает Анастасию, прошла информация, что после этой жуткой истории ее все-таки отправили под стражу. Однако в СК опровергли — она по-прежнему под подпиской о невыезде, у себя дома — ждет завершения разбирательств по масштабному делу о торговле синтетикой.