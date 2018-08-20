Ни денег, ни дивана: жители Самары заплатили за мебель и ждут ее уже полгода

СЕГОДНЯ 20:50 2018-08-20T21:03:54+03:00

Жители Самары заплатили за диваны, но насладиться отдыхом на них так и не смогли

Полиция ведет расследование, чтобы понять, куда делись деньги, которые собирала с людей продавец, а горожане пока спят на полу или надувных матрасах

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Скидка есть, дивана нет

- Утром деньги, вечером стулья, - так говорил герой известного романа. Но вот для более чем 70 самарских сетей эта волшебная формула не сработала. Анна Т. рассказывает, что пришла в крупный мебельный магазин на Партизанской еще в конце марта. Респектабельный торговый центр, приветливые продавцы, ценники с привлекательными цифрами. Мягкий и надежный диван стоил 34 тысячи рублей, продавец Наталия улыбнулась и сообщила, что если оплатить всю сумму сразу, то можно получить скидку в 10%. Анна уже представила как диван впишется в ее новую квартиру, купленную в ипотеку, да и скидка была очень кстати, каждая копейка на счету. Девушка без страха подписала договор, заплатила и отправилась в пустую квартиру, ждать 21 день, пока ее диван изготовят и привезут.

Но прошло три недели, а от продавца не было ни слуха, ни духу

- Забеспокоилась, позвонила, продавец Наталия удивилась моему звонку, и сказал, что считать надо рабочие дни, - вспоминает Анна. - Пока мы ждали наш диван - научились спать на полу. 1 июня забили тревогу: телефоны магазина недоступны, а отдел в торговом центре, где мы заказывали мебель, огорожен лентой.

В такой же ситуации, как наша героиня, оказались еще десятки самарских семей. По разным данным пострадавших - от 50 до 70 человек. Никто из них так и не получил заказанный весной и уже оплаченный товар. Деньги пострадавшие тоже не увидели.

Елена Л. тоже заплатила за свой диван, еще 24 апреля. К 5 мая ждали обновку, но не получили ничего. В итоге диван “Аккордеон” той же фирмы купили в другом магазине.

- Деньги за ту покупку мы так и не вернули, получается, за свой диван мы заплатили дважды. Сначала у ИП Герасимова, а потом в другом торговом центре, на этот раз диван мы забрали прямо с витрины, так надежнее - рассказывает женщина. - Любопытно, что продавец Любовь, которая нам продавала диван, оказалась знакома с ситуацией в которой мы оказались, скидку она, конечно, не сделала, но поблагодарила за доверие. А диван, который покупали в марте, мы так и не получили.

Люди долго пытались связаться с продавцом

Где мебель, Зин?

Этот планомерный вопрос пострадавшие очень хотели задать продавщице, оформлявшей сделку. Но телефон Натальи был отключен. Тогда обманутые люди стали звонить предпринимательнице Татьяне Герасимовой, инициалы которой красовались на печати договора о купле-продажи. Позвонить ей попытались и мы, но разговор не сложился. Трубку взял мужчина и твердо заявил: «Мы тоже пострадавшие, ничего рассказывает, не будем, пусть во всем разбирается полиция. Мы не виноваты».

- ИП Герасимова утверждает, что она не причем: мол, еще год назад хотела закрыть дело, но продавщица уговорила передать ей все дела. Потом оказалось, что вроде как эта Наталия собирала деньги, но заказы на изготовление мебели производителю не передавала. - Пересказывает разговор с представителем предпринимательницы пострадавшая Елена.

Сейчас все покупатели обратились в полицию, ходят на допросы. Среди тех, кто перестал ждать выполнения обещаний и обратился за помощью - Александр К., он уже дошел до суда. Мужчина заплатил 18 700 рублей за диван 25 марта, но остался без мебели.

- Меня тоже кормили обещаниями, а потом позвонила женщина, представитель ИП Герасимовой и сообщила, что всех пострадавших приглашает на собрание, чтобы выяснить, сколько же человек не получили свои диваны и как дальше быть, - вспоминает мужчина. – Сколько точно пострадавших сказать сложно, когда я подавал заявление в полицию, нас было около 70 человек. Вроде как есть список, который вела Наталия, там 49 покупателей, но кто знает, как на самом деле. Да и вызывает недоумение: ну как ИП могли не знать о происходящем? Тем более, там вроде и изготовитель мебели на 500 тысяч рублей пострадал.

ОФИЦИАЛЬНО

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области корреспондентам «Комсомольской правды - Самара» сообщили, что как раз сейчас идет расследование уголовных дел по фактам хищения неустановленными лицами денег путем обмана, под предлогом заказа мебели.

- По уголовным делам проводятся запланированные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых будут приняты процессуальные решения. - добавили в полиции. - Первым заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Самарской области полковником юстиции Александром Болтухиным принято решение о нецелесообразности разглашения данных предварительного расследования в настоящее время, так как это может повредить участникам процесса.