2018-08-18T23:15:13+03:00
Спорт

Крылья Советов - Локомотив 19 августа 2018: Прямая онлайн-трансляция 4 тура чемпионата России по футболу

Футбол, матч Крылья Советов – Локомотив. Прямая онлайн-трансляция 4 тура чемпионата России по футболу состоится 19 августа 2018 на стадионе «Самара Арена». Состав команд, статистика личных встреч
Ольга АФАНАСЬЕВАМихаил ГОРЮНОВ
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Алан Чочиев считает, что соперникам в Самаре может и не хватить фартаАлан Чочиев считает, что соперникам в Самаре может и не хватить фартаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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После победы самарского клуба над командой "Ростов" на выезде, любители футбола воспряли: матч 4 тура РПЛ Крылья Советов - Локомотив 19 августа 2018 года на Самара Арене обещает стать настоящим подарком для всех фанатов. У счастливых обладателей билетов, которые на сайте клуба закончились задолго до начала стартового свистка, будет возможность увидеть на поле уже легендарных российских футболистов, которые помогли дойти до 1/4 финала сборной России на ЧМ 2018. Федор Смолов, братья Миранчуки уже прилетели в Самару и скоро станет известно, выйдут ли они на поле.

"Крыльям" же, вопреки злым языкам, есть на что надеяться: "Локомотив" на старте не блещет результативностью. Может быть разгонится на всех парах он и на "Самара Арене", а может подождет до пятого или шестого тура. Наша же команда в РПЛ дома еще не выигрывала, пора и удивить болельщиков. В нашем прогнозе мы рассказываем, почему шансы у "Крыльев" есть.

Статистика личных встреч

В чемпионате страны «Крылья Советов» и «Локомотив» встречались 46 раз. 26 раз побеждали москвичи, 10 раз "Крылья" воспаряли, и десять раз игры заканчивались ничейным результатом.

Последний матч команды провели в 1/16 Кубка России сезона 2017-2018. Тогда «Крылья Советов» победили со счетом 3:2. Игра проходила в Самаре на стадионе «Металлург». На "Самара Арене" Локомотив сыграет впервые, впрочем, столичному клубу к большим и шумным стадионам не привыкать.

Прямая онлайн трансляция Крылья Советов - Локомотив 19 августа 2018 года

Следить за тем, что происходит на Самара Арене можно будет в нашей трансляции, которая начнется в 16.30 по московскому времени. Самые важные моменты матча, статистика игроков, стартовые составы, все голы матча Крылья Советов - Локомотив в 4 туре РПЛ 19 августа 2018 года в Самаре.

Крылья Советов - Локомотив 19 августа 2018.

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