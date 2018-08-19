Марафон в Самаре 19 августа: кто обогнал Елену Лапушкину в забеге на призы главы города?
Марафон в Самаре 19 августа на призы главы города стал для всех поклонников "Королевы спорта" лучшим подарком к прекрасным выходным. Погода была благосклонна к бегунам: комфортный северный ветерок, не обжигающее солнце, на небе - ни облачка, но и нет палящей жары. Уже к 8 утра под склоном площади Славы начали собираться люди: совсем пожилые легкоатлеты, спортивные семьи.
Необычные марафонцы на дистанцииФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
Одними из первых стартовали марафонцы: 42 км впереди, норматив мастера спорта - 2 часа 10 минут, но многие пришли сюда не за результатом, просто испытать свои силы.
Колонна уже преодолевает Самарскую площадьФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
Сергей Попов, мастер спорта, неоднократный призер Первенств России, на этой дистанции стал первым. Признается - сразу бежал за результатом. Итог: 2 часа и 28 минут.
Сергей Попов - победитель на дистанции 42 кмФото: Евгений КОТМЫШЕВ
- Когда бежишь, зная какую цель перед собой ставишь, сложнее. Если нет задачи прибежать за какое-то время - проще, просто получаешь удовольствие, - признается победитель. - В этом году отличная дистанция, очень красиво было, можно было оглядеться по сторонам, красотами полюбоваться, многие гости города так и делали.
Юрий Русских - сотрудник МЧС, ему без тренировок нельзяФото: Евгений КОТМЫШЕВ
Юрий Русских из Саратова пробежал половину марафонской дистанции. Говорит, что сложнее всего было бежать в горку около драматического театра, под ветер. Зато видами самарский гость тоже восхищен.
- Я уверен, что таких праздников спорта должно быть больше. Это мотивирует людей заняться спортом, выйти вечером в парк на пробежку. Даже если из 100 детей один или двое займутся спортом, воодушевившись примером взрослых, это уже очень хороший результат.
Счастливые спортсменыФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
Дистанции на марафоне 2019 были на любой вкус: дети бежали 600 метров, корпоративный забег состоялся на 3 километра, на такой же дистанции выступили начинающие любители бега.
Елена Лапушкина тоже участвовала в забегеФото: Евгений КОТМЫШЕВ
На стартовую линию вышла и глава города Елена Лапушкина, которая решила, что личный пример - лучший мотиватор для горожан.
На дистанции были спортсмены всех возрастовФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
Наверное, больше всего желающих оказалось на дистанции 10 км. К старту вышли все: были в толпе и дети лет 10-12, и мужчины 60-70 лет.
Счастливые спортсменыФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
Горка у драмтеатра, пробежка мимо Белого дома, спуск на Полевой - отличная экскурсия и для местных жителей, и для гостей города.
Дети с удовольствием резвились в новых фонтанахФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
- Мы пришли сюда всей семьей, сын бегал 600 метров, муж на 10 км, я от своей компании на 3 км выходила, - говорит самарчанка Анна Потапова. - Тренируемся тоже вместе, в парке бегаем вечерами, это же отличная возможность для семейного досуга, не с книжками или планшетами сидеть, а вот так - общаться, бежать, дышать свежим воздухом. Нужны ли такие праздники? Конечно, нужны. Мы в прошлом году за компанию привели на марафон соседей, они просто как зрители были. В этом году уже тоже бегут. Так что это воодушевляет, когда такой праздник.
Уже самое сложное позадиФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
Все победители дистанций получили призы от партнеров марафона. Но главным подарком стало отличное настроение и ощущение, которое каждый унес с собой вместе с медалью: "Ура, я смог!"
На финише все довольныФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
Бегу потому, что люблюФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
Кто кого обойдет?Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА