Марафон в Самаре 19 августа: кто обогнал Елену Лапушкину в забеге на призы главы города?

СЕГОДНЯ 14:24 2018-08-19T14:49:24+03:00

Как прошел марафон в Самаре 19 августа, кто победил, фоторепортаж с забега (фото)

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Марафон в Самаре 19 августа на призы главы города стал для всех поклонников "Королевы спорта" лучшим подарком к прекрасным выходным. Погода была благосклонна к бегунам: комфортный северный ветерок, не обжигающее солнце, на небе - ни облачка, но и нет палящей жары. Уже к 8 утра под склоном площади Славы начали собираться люди: совсем пожилые легкоатлеты, спортивные семьи.

Необычные марафонцы на дистанцииФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Одними из первых стартовали марафонцы: 42 км впереди, норматив мастера спорта - 2 часа 10 минут, но многие пришли сюда не за результатом, просто испытать свои силы.

Колонна уже преодолевает Самарскую площадьФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Сергей Попов, мастер спорта, неоднократный призер Первенств России, на этой дистанции стал первым. Признается - сразу бежал за результатом. Итог: 2 часа и 28 минут.

Сергей Попов - победитель на дистанции 42 кмФото: Евгений КОТМЫШЕВ

- Когда бежишь, зная какую цель перед собой ставишь, сложнее. Если нет задачи прибежать за какое-то время - проще, просто получаешь удовольствие, - признается победитель. - В этом году отличная дистанция, очень красиво было, можно было оглядеться по сторонам, красотами полюбоваться, многие гости города так и делали.

Юрий Русских - сотрудник МЧС, ему без тренировок нельзяФото: Евгений КОТМЫШЕВ

Юрий Русских из Саратова пробежал половину марафонской дистанции. Говорит, что сложнее всего было бежать в горку около драматического театра, под ветер. Зато видами самарский гость тоже восхищен.

- Я уверен, что таких праздников спорта должно быть больше. Это мотивирует людей заняться спортом, выйти вечером в парк на пробежку. Даже если из 100 детей один или двое займутся спортом, воодушевившись примером взрослых, это уже очень хороший результат.

Счастливые спортсменыФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Дистанции на марафоне 2019 были на любой вкус: дети бежали 600 метров, корпоративный забег состоялся на 3 километра, на такой же дистанции выступили начинающие любители бега.

Елена Лапушкина тоже участвовала в забегеФото: Евгений КОТМЫШЕВ

На стартовую линию вышла и глава города Елена Лапушкина, которая решила, что личный пример - лучший мотиватор для горожан.

На дистанции были спортсмены всех возрастовФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Наверное, больше всего желающих оказалось на дистанции 10 км. К старту вышли все: были в толпе и дети лет 10-12, и мужчины 60-70 лет.

Счастливые спортсменыФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Горка у драмтеатра, пробежка мимо Белого дома, спуск на Полевой - отличная экскурсия и для местных жителей, и для гостей города.

Дети с удовольствием резвились в новых фонтанахФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- Мы пришли сюда всей семьей, сын бегал 600 метров, муж на 10 км, я от своей компании на 3 км выходила, - говорит самарчанка Анна Потапова. - Тренируемся тоже вместе, в парке бегаем вечерами, это же отличная возможность для семейного досуга, не с книжками или планшетами сидеть, а вот так - общаться, бежать, дышать свежим воздухом. Нужны ли такие праздники? Конечно, нужны. Мы в прошлом году за компанию привели на марафон соседей, они просто как зрители были. В этом году уже тоже бегут. Так что это воодушевляет, когда такой праздник.

Уже самое сложное позадиФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Все победители дистанций получили призы от партнеров марафона. Но главным подарком стало отличное настроение и ощущение, которое каждый унес с собой вместе с медалью: "Ура, я смог!"

На финише все довольныФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Бегу потому, что люблюФото: Ольга АФАНАСЬЕВА