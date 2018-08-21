Пропустил скорую? Плати! Автолюбитель пытается обжаловать штраф, который ему выписали за помощь врачам

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-21T13:15:46+03:00

Виктор Аллин ожидал, что ему выпишут штраф, но не пропустить скорую не мог Фото: из личного архива

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В неприятную историю оказался втянут житель Тольятти Виктор Аллин. В конце июля он на своем «Citroen Spacetourer» уступил спешащей на вызов карете скорой помощи дорогу и пересек стоп-линию перед перекрестком Жукова и Фрунзе. Казалось бы, совершил благородный поступок, возможно, кому-то спас жизнь, но в начале августа в приложении «РосШтрафы» мужчина получает от ГИБДД уведомление — вы нарушили, платите штраф!

— Для меня это не было неожиданностью, я же знал, что пересек стоп-линию, — рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» Виктор. — Они вместе с уведомлением прислали фото из базы сайта ГИБДД, а также указали размер штрафа — 800 рублей, со скидкой 400.

В полиции объяснили, что именно нарушил водительФото: из личного архива

Информация о случившемся просочилась в социальные сети, где вызвала целую волну обсуждений. Пользователи со всей страны посоветовали водителю не спешить с оплатой штрафа, а объяснить правоохранителям, что они ошиблись.

— Камере «наплевать» на то, почему ты это сделал — она лишь фиксирует сам факт нарушения. Дальше «письмо счастья» в автоматическом режиме отправляется нарушителю. Все это можно обжаловать, обратившись в бюро разбора ГИБДД, ну или в какой другой отдел и штраф будет отменен, по крайней мере в этом случае, — объясняют полицейские эксперты.

Тольяттинец и сам наслышан о возможности обжалования спорной ситуации. Даже уже предпринял меры.

— Штраф я пока не оплатил, а написал претензию на сайте ГИБДД, пока ответа не было, — говорит Аллин. — По судам, естественно, я ходить не собираюсь. Но, думаю, что пока дождусь ответа от ГИБДД, время моей скидки пройдет и буду платить полную стоимость, ну или штраф отменят.

Виктор надеется, что он помог человеку, к которому спешили медики и верит, что штраф, может быть, отменятФото: из личного архива

Длительность разбирательств подтверждают и другие жертвы штрафов. Даже то, что все происходит в системе «онлайн» — не всегда помогает.

— У меня эвакуацию сделали с нарушением, отправил все документы в ГАИ, потом пришлось ехать подписывать бумаги какие-то и только потом пришло постановление об отмене нарушения, за которым опять пришлось ехать в МРЭО. Итого — 2 дня коту под хвост, — сетует еще один житель Автограда Евгений Зотов.

Сейчас жалоба Виктора продолжает находиться в стадии изучения стражами порядка. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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