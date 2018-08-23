Посидишь без газа: В Самарской области за долги отключают «голубое топливо»

СЕГОДНЯ 17:10 2018-08-23T17:24:27+03:00

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В Самарской области продолжают бороться со злостными неплательщиками. Около домов задолжавших за воду граждан появляется пирамида позора, а газовики уже не в первый раз отправляются в рейд: тем, кто не платит, газ просто отключают. В этот раз сотрудники СВГК побывали по восьми адресам в Похвистнево. И в двух случаях у людей, накопивших по два десятка тысяч долгов, очень быстро нашлись деньги на их погашение. Остальные остались без голубого топлива: теперь им придется не только долг гасить, но и платить около 10 тыс. рублей за трудоемкие процедуры отключения/подключения. Или же готовить еду на костре.

Долг по наследству

Улица Льва Толстого в Похвистнево колоритна: здесь и деревянные домишки с наличниками, и такие же, деревянные внутри, но снаружи по-современному обшитые сайдингом. Дом № 57, как двуликий Янус, совместил в себе и то, и другое: с одной стороны – облагороженная панелями и чистеньким огородиком половина, с другой – покосившаяся, ветхая развалюха с бурьяном под кривыми окнами. Дом на два хозяина, а газовая труба – одна.

Дом на два хозяина, а газовая труба – одна.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пенсионерка Надежда Алексеевна исправно платит за газ каждый месяц, а ее сосед за последние три года не внес ни одного платежа. Первые полтора года долг копился из-за неуемного потребления энергоресурса - по ветхой половине гуляли сквозняки, и вместо того, чтобы залатать дыры, хозяин побольше отворачивал вентиль. Еще полтора года счет рос автоматически – должник уехал в столицу на заработки и… погиб на стройке. Соседке по наследству «достались» кот Черныш и собака Кана (полное имя – Канарейка, как ее окрестил бывший хозяин), а газовый долг пока не унаследовал никто. Когда его размер достиг 75 тысяч, бригада по решению суда отрезала трубу.

Если наследники объявятся, им придется заплатить по счетам.

- Мы с сыном теперь свой котел ставим, - говорит Надежда Алексеевна, поглаживая льнущую к ней собачонку. – Не знаю, кто будет теперь в той половине жить – в наших интересах разделить газ.

Пенсионерка Надежда Алексеевна исправно платит за газ каждый месяц, а ее сосед за последние три года не внес ни одного платежа.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вычтут из зарплаты

На улице Мира вытянулся, матово светлея ровной побелкой, шестиквартирный барак. Через год его обещают снести, а жильцов – расселить в новое жилье. За каждой дверью новоселья ждут по-разному: в четырех квартирах – размеренно расплачиваясь за коммунальные услуги, в двух – мечтами о новой жизни и игнорированием текущих счетов.

В квартире №6 50-тысячный долг копился годами – последний эпизодический платеж в СВГК получили в мае 2017-го.

Трубу, традиционно выкрашенную в желтый цвет, сотрудники Средневолжской газовой компании молча режут и заваривают. Нет оплаты – нет и газа. Пока на улице жарко, это полбеды – готовить и на электроплитке можно. А с наступлением холодов, если нет дровяной печки, и обогреваться придется электричеством – дорого! Опять же, энергетики тоже благотворительностью долго заниматься не будут: не хочешь платить – незачем греть и светить. Здесь живет молодая женщина с двумя детьми и модным маникюром. Она раньше не работала, муж обеспечивал, неделю назад нашла местечко. Но долги ей не простят и после отключения: вычитать взносы будут из заработка.

Тем, кто не платит, газ просто отключают.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В очереди на отключение – 9 тыс. абонентов

Действующим законодательством газоснабжающим организациям предоставлено право ограничивать подачу голубого топлива и без судебных инстанций, если человек не платит за него более двух месяцев.. О наличии долга сначала сообщают в квитанции, затем – в письменном уведомлении. Конечно, можно раз за разом не открывать дверь, но долго скрываться не получится: рано или поздно вопрос решится через суд, и тогда доступ к трубе обеспечат без согласия домовладельца с участием судебных приставов.

- Долг жителей Самарской области за услуги по газоснабжению составил более 1,8 миллиарда рублей, - констатировала директор ООО «СВГК» по транспортировке газа Наталья Бабенко. – Поэтому мы и сейчас принимаем всевозможные меры по взысканию задолженности относительно 265 тысяч абонентов со сроком ее давности более месяца. Между тем, долги перед газоснабжающими, газораспределительными организациями напрямую влияют на качество предоставляемых услуг, ведь средства, получаемые от населения, идут на улучшение инфраструктуры, обеспечивающей бесперебойную подачу газа.

По словам Натальи Викторовны, должник должнику рознь: добросовестный абонент, который забыл вовремя заплатить или задержался в поездке, просто получит вежливое напоминание о долге в следующей квитанции. Злостный же неплательщик, на которого увещевания не действуют, рискует расторжением договора на поставку газа, после чего долг все равно придется отдать. В этом году СВГК подала более 2000 исков в суд на таких клиентов. На сегодняшний день в очереди на отключение «стоят» около девяти тысяч абонентов. Как показывает практика, порядка 30% из них возвращают долг за считанные минуты до прекращения подачи газа. Так что кампания по отключению продолжится.

Теперь должникам придется не только долг гасить, но и платить около 10 тыс. рублей за трудоемкие процедуры отключения/подключения.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А у вас в квартире газ? Как сэкономить:

- Озаботьтесь теплоизоляцией помещений – чем лучше они утеплены, тем экономнее расходуется газ

- Индивидуальное отопление обойдется дешевле центрального, к тому же, температуру можно регулировать по собственному желанию

- Своевременно оплачивать счета: отключение за неуплату и повторное подключение после уплаты долга стоит около 10 тысяч рублей

- Вовремя уведомляйте газовую службу в случае смены собственника – если не расторгнуть договор, долг будет начисляться на прежнего абонента

- Не пропустите конец срока действия межпроверочного интервала вашего прибора учета – если не написать вовремя заявление на поверку, плата автоматически начнет начисляться не по факту, а по нормативу.