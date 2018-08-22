«Вижу я в котомке книжку»: родителям самарских первоклассников напомнили, что они не должны платить за парты и место в школе

СЕГОДНЯ 16:20 2018-08-22T16:25:44+03:00

В пресс-центре «КП-Самара» обсудили, когда с вас в школе могут попросить деньги, а когда на учителей и директора можно жаловаться в прокуратуру

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В преддверии 1 сентября самарские родители вновь собирают своих детей в школу. Кто-то идет в первый класс, а кто-то уже готовится к единому госэкзамену. Но, так уж сложилось, не только об одной учебе в стенах образовательных учреждений думают мамы и папы. Есть и, так называемая, «хозяйственная» сторона вопроса обучения в школе.

Обычная история — отдаете ребенка в школу, а на первом же собрании вам объявляют, что мебель для класса нужно купить, а обои переклеить. Большинство самарцев с этим просто смирились, но законно ли это вообще?

- Мебель, инвентарь, учебники для школы приобретаются за счет местных бюджетов, - говорит Мария Кин, начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области. - Образовательное учреждение должно сделать запрос в департамент образования. А если оно обходится средствами родителей — это незаконно. Такого быть не должно.

Нарушений - много

Конечно, внебюджетные фонды в школах никто не собирается запрещать. Но взносы в них должны быть совершенно добровольными. Родители должны получать платежные документы по итогам каждого транша, и, разумеется, полный отчет, на какие цели эти средства были израсходованы.

Только по итогам первого полугодия 2018 года надзорное ведомство выявило 3421 нарушений в сфере образования. По этому показателю Самарская область оказалась первой в ПФО и третьей в России. И они связаны не только с финансовыми нарушениями. Например, в 800 случаях были нарушены права школьников в сфере питания.

Отдельный вопрос - это подарки для педагогов. Действующее законодательство предусматривает «верхнюю границу» размера такого презента — он не должен стоить больше 3 тысяч рублей.

- В одной из тольяттинских школ выпускной класс преподнес классному руководителю подарок за 10 тысяч рублей, - продолжает Мария Кин. - Мы получили сигнал об этом. Педагога привлекли к дисциплинарной ответственности.

Не надо молчать

Еще одна наболевшая тема для родителей Самарской области, это так называемые «престижные школы». Молва о них передается из уст в уста и, ни для кого не секрет: чтобы туда поступить, необходим солидный взнос. Жалуются на это редко, но нарушения, связанные с «элитариями», вскрываются часто.

- Сейчас прокурор Советского района решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту взимания директором МБОУ «Лицей Престиж» с родителей учеников денежных средств, - рассказывает Мария Кин. - Деньги тратились не на образовательные нужды, а размер взносов достигал до 35 тыс. рублей.

В надзорном ведомстве сетуют, что многие родители, написав жалобу в прокуратуру, во время разбирательств «уходят в тень», опасаясь за своего ребенка. А подобные дела нужно доводить до конца и наказывать виновных. Кроме того, жаловаться на нарушениях в школах нужно не на кухне или в соцсетях, а в прокуратуру и надзорные ведомства. Там разберутся.