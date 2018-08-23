2018-08-23T12:44:58+03:00
Происшествия

Полковника из колонии строгого режима задержали с 300 тыс. рублей, за которые он обещал устроить УДО заключеному

Появилось видео задержания начальника новокуйбышевской ИК Андрея Гурьянова, которого пять лет назад уже собирались уволить за комнаты свиданий повышенной комфортности
Михаил ГОРЮНОВ
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Полковника внутренней службы задержали не на работе, а недалеко от железной дорогиПолковника внутренней службы задержали не на работе, а недалеко от железной дорогиФото: Из личного архива
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В Самарской области расследуют громкое уголовное дело. При получении взятки задержан Андрей Гурьянов — начальник исполнительной колонии строгого режима № 3, базирующейся в Новокуйбышевске. На полковника внутренней службы в СУ СК региона уже завели уголовное дело, сейчас он находится в изоляторе.

— Сотрудники регионального УФСБ задержали его не на рабочем месте, а в дачном массиве, в пригороде — недалеко от железной дороги, — рассказывают корреспонденту «Комсомолки» правоохранители. — Подозреваемый встретился с жителем Самары «К» и получил от него 300 тысяч рублей — часть платы за оказание помощи родственнику «К», отбывающему наказание в ИК-3, в вопросе условно-досрочного освобождения.

Известно, что осужденный за которого «просил» его близкий, сидит по части 3 статьи 111 УК РФ — Причинение тяжкого вреда здоровью. На «зоне» он первый раз — в новокуйбышевскую колонию попадают только «первопроходцы», а не рецидивисты. Такие, как, например, известный блогер Дмитрий Бегун или Наиль Замалеев — рэпер «Капюшон», зарубивший родителей.

Задержание начальника ИК-3 в Новокуйбышевске.

В сети многие пользователи выразили недоумение: 300 тысяч — это же так мало? А стоило ли того? Но советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, тоже объявивший о задержании в своем твиттере, парировал:

— 300 тысяч за положительную характеристику — это немало.

Плюс, не стоит забывать, что силовики назвали эту сумму лишь частью сделки. К слову, разоблачали Гурьянова не только представители ФСБ, но и отдел собственной безопасности УФСИН.

Андрей Гурьянов возглавляет колонию № 3 уже много лет ФОТО: Анна Крылова, http://gorodnsk63.ru

Андрей Гурьянов возглавляет колонию № 3 уже много лет ФОТО: Анна Крылова, http://gorodnsk63.ru

Интересно, что 5 лет назад вопрос о соответствии Андрея Гурьянова занимаемой им должности поднимала прокуратура. Тогда в его ИК-3 сотрудники надзорного ведомства выявили факты предоставления некоторым сидельцам улучшенных условий длительных свиданий. Комната № 9 отличалась от 13 остальных повышенной комфортностью и благоустройством. Встречи в ней предоставлялись лишь с личного разрешения главы учреждения. При численности 1 тысяча 300 человек заключенных, «добро» от Гурьянова получили только 13 из них. Некоторые даже больше положенных четырех в год.

В 2015 году руководителей колонии судили за недостаточное количество комнат для свиданий. Но все эти факты никак не повлияли на позиции полковника.

А еще ИК-3 прогремела на всю страну 29 августа 2004 года. Там случился настоящий бунт. Поводом стало то, что осужденный Вадим Сергин, занимавший должность завхоза и бывший в УР 65/3 старостой, по указанию начальника оперативного отдела колонии избил одного из осужденных. Друзья пострадавшего решили отомстить и устроили драку с Вадимом и теми, кто находился у администрации ИК на хорошем счету — «красными». Несколько сидельцев получили различные травмы, а Сергин был убит. Но начальником ИК-3 тогда был Константин Воякин, он получил строгий выговор.

Среди изъятого не только деньги, но и пистолет Фото: Из личного архива

Среди изъятого не только деньги, но и пистолетФото: Из личного архива

Андрею Гурьянову же теперь грозит реальный срок, статья у него серьезная — «Получение взятки в крупном размере». Разбирательства по скандалу продолжаются. В ближайшее время полковнику будут выбирать меру пресечения.

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