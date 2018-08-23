Полковника из колонии строгого режима задержали с 300 тыс. рублей, за которые он обещал устроить УДО заключеному

СЕГОДНЯ 11:58 2018-08-23T12:44:58+03:00

Полковника внутренней службы задержали не на работе, а недалеко от железной дороги Фото: Из личного архива

Появилось видео задержания начальника новокуйбышевской ИК Андрея Гурьянова, которого пять лет назад уже собирались уволить за комнаты свиданий повышенной комфортности

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В Самарской области расследуют громкое уголовное дело. При получении взятки задержан Андрей Гурьянов — начальник исполнительной колонии строгого режима № 3, базирующейся в Новокуйбышевске. На полковника внутренней службы в СУ СК региона уже завели уголовное дело, сейчас он находится в изоляторе.

— Сотрудники регионального УФСБ задержали его не на рабочем месте, а в дачном массиве, в пригороде — недалеко от железной дороги, — рассказывают корреспонденту «Комсомолки» правоохранители. — Подозреваемый встретился с жителем Самары «К» и получил от него 300 тысяч рублей — часть платы за оказание помощи родственнику «К», отбывающему наказание в ИК-3, в вопросе условно-досрочного освобождения.

Известно, что осужденный за которого «просил» его близкий, сидит по части 3 статьи 111 УК РФ — Причинение тяжкого вреда здоровью. На «зоне» он первый раз — в новокуйбышевскую колонию попадают только «первопроходцы», а не рецидивисты. Такие, как, например, известный блогер Дмитрий Бегун или Наиль Замалеев — рэпер «Капюшон», зарубивший родителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/665508" frameborder="0"></iframe> Задержание начальника ИК-3 в Новокуйбышевске.

В сети многие пользователи выразили недоумение: 300 тысяч — это же так мало? А стоило ли того? Но советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, тоже объявивший о задержании в своем твиттере, парировал:

— 300 тысяч за положительную характеристику — это немало.

Плюс, не стоит забывать, что силовики назвали эту сумму лишь частью сделки. К слову, разоблачали Гурьянова не только представители ФСБ, но и отдел собственной безопасности УФСИН.

Андрей Гурьянов возглавляет колонию № 3 уже много лет ФОТО: Анна Крылова, http://gorodnsk63.ru

Интересно, что 5 лет назад вопрос о соответствии Андрея Гурьянова занимаемой им должности поднимала прокуратура. Тогда в его ИК-3 сотрудники надзорного ведомства выявили факты предоставления некоторым сидельцам улучшенных условий длительных свиданий. Комната № 9 отличалась от 13 остальных повышенной комфортностью и благоустройством. Встречи в ней предоставлялись лишь с личного разрешения главы учреждения. При численности 1 тысяча 300 человек заключенных, «добро» от Гурьянова получили только 13 из них. Некоторые даже больше положенных четырех в год.

В 2015 году руководителей колонии судили за недостаточное количество комнат для свиданий. Но все эти факты никак не повлияли на позиции полковника.

А еще ИК-3 прогремела на всю страну 29 августа 2004 года. Там случился настоящий бунт. Поводом стало то, что осужденный Вадим Сергин, занимавший должность завхоза и бывший в УР 65/3 старостой, по указанию начальника оперативного отдела колонии избил одного из осужденных. Друзья пострадавшего решили отомстить и устроили драку с Вадимом и теми, кто находился у администрации ИК на хорошем счету — «красными». Несколько сидельцев получили различные травмы, а Сергин был убит. Но начальником ИК-3 тогда был Константин Воякин, он получил строгий выговор.

Среди изъятого не только деньги, но и пистолетФото: Из личного архива

Андрею Гурьянову же теперь грозит реальный срок, статья у него серьезная — «Получение взятки в крупном размере». Разбирательства по скандалу продолжаются. В ближайшее время полковнику будут выбирать меру пресечения.

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