"Не должен человек гореть заживо!": Молодой полицейский спас слепую бабушку из горящего дома и задержал поджигателя

СЕГОДНЯ 17:50 2018-08-23T19:42:39+03:00

Младший сержант из самарского села Владимир Дементьев признался, что во время происшествия действовал «на автомате»

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Богатым на события выдалось воскресное возвращение с дежурства для молодого полицейского из села Челно-Вершины Владимира Дементьева. Водитель отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых примерно в 12 часов ночи ехал со службы на своем личном авто, когда заметил, что в частном секторе горит дом.

— Увидел огонь и подъехал туда. Из горящего дома выходили люди, — рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» Владимир. — Остановился, припарковал машину, начал спрашивать, что случилось.

В это же время Дементьеву бросился в глаза мужчина, который бежал по огороду с обратной стороны горящего здания в соседнее жилое строение. Сотрудник ОВД подумал, что он может иметь какое-то отношение к происходящему и попытался остановить, крикнул: «Стой, полиция!» Реакции никакой.

— Я обошел дом с другой стороны и задержал его. Пьяный, лицо в крови, волосы опалены, а еще — сильно пахнет бензином! — продолжает наш собеседник. — Как выяснили потом, в тот день у этого 30-летнего мужчины, ранее уже судимого, совсем недавно освободившегося из колонии, произошел бытовой конфликт с соседями и он таким образом решил им отомстить — облил дом бензином и поджег.

Владимир вывел задержанного на дорогу и передал его подъехавшей тут же следственно-оперативной группе. Сам стал спрашивать очевидцев — остался ли кто в доме? Точно все вышли?

Возле места ЧП находилось примерно человек 8, все в состоянии шока, но один парень вспомнил — в доме бабушка, она не может ходить. Юноша ринулся за ней, Дементьев следом.

— Потолок уже был охвачен пламенем изнутри, но задымленность несильная. Бабушка в самой дальней комнате. Он двигался туда, а я за ним. Парень донес ее до кухни, но начал задыхаться и уже не мог продолжать нести — оставил ее на полу. Я его отправил на выход, а сам взял ее на руки и вынес из дома, — вспоминает наш собеседник.

Молодой человек мечтал работать в полиции с самого детства

Чуть позже выяснилось — потерпевшей 85 лет. Она инвалид — совсем не видит, плохо слышит и не может ходить. Сотрудник полиции помог медикам уложить ее на носилки, а потом вернулся к очагу возгорания — помогать тушить и искать улики, в частности канистру, из которой избу поливали бензином.

— В настоящее время жизни пенсионерки ничто не угрожает. Благодаря своевременным и профессиональным действиям младшего сержанта полиции Владимира Дементьева удалось избежать трагедии, — прокомментировала ситуацию официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сам Владимир говорит — осознание своего поступка пришло не сразу:

— На автомате действовал. Мысли были после. Подумал, хорошо, что поступила так и что все обошлось. Не должен человек гореть заживо!

Для Дементьева такая ситуация на работе — первая в жизни. Как и задержание. Не удивительно — ему всего 22 года, он пришел на службу в органы в лишь в марте 2017 года. Выбор профессии не случаен.

— Мечта детства. Я родился в этом селе, живу тут — хотел что-то делать на благо его. Сейчас я еще учусь, недели три назад вернулся из командировки. Планирую пока работать водителем, а дальше посмотрим. Хотел бы попробовать свои силы в уголовном розыске, — признается герой.

Полицейского в устной форме похвалили самые близкие люди — родители. Коллеги по службе тоже не остались в стороне и отметили его смелость. А начальство уже подало документы на представление Владимира Дементьева к государственной награде.

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