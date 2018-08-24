Не взяточник, а мошенник? Полковник, обещавший УДО за 300 тыс. рублей, уверяет, что выманил деньги обманом
Коробку с деньгами спрятал в кустах
Сегодня в Самарском районном суде на два месяца арестовали полковника внутренней службы, начальника ИК-3 строгого режима Андрея Гурьянова. Не помогли ни почетный знак «За служение закону», ни положительные характеристики, ни справки о болезнях (оказалось, что Гурьянов страдает гипертонией и серьезной формой диабета), ни то, что на иждивении у него находятся онкобольной отец и тесть-инвалид I группы.
В начале заседания адвокат Дмитрий Курмаев потребовал закрыть заседание для прессы, правда, судья с этим не согласился. Сам подозреваемый нервничал и закрывал лицо.
Андрея Гурьянова задержали 22 августа в Волгаре, около дома №11 на ул. Солженицына. Полковник подъехал к пустырю на своем джипе, сюда же прибыл и Арутюн Карапетян. Он привез начальнику колонии в металлической коробке 300 тыс. рублей, чтобы расплатиться за условно-досрочное освобождение своего родственника. Гурьянов взял коробку, снова сел за руль авто, съехал на грунтовку к озеру и попытался спрятать в кустах «трофей». Здесь-то его и настигли ФСБ-шники. В коробке оказались 60 пятитысячных купюр, уже помеченные как взятка.
- Я прошу суд учесть, что в момент задержания я упал и ударился головой о бампер джипа Land Cruiser Prado, поэтому действовал неадекватно. Все это было для меня неожиданно, я не знал, что за мной следят, - заявил Андрей Гурьянов.
Не взятка, а обман
Сам полковник признает вину, но с квалификацией обвинения не согласен. Мужчине вменяют получение взятки в особо крупном размере (ч.5 ст.290 УК РФ) – это серьезное обвинение в коррупции, статья предусматривает наказание от 3-х лет лишения свободы. Он же утверждает: на самом деле никаких решений не принимал, никак на решение об УДО не мог повлиять. Просто обманывал родственника братьев Карапетянов, выманивая деньги.
На заседании полковник прикрывал лицо папкойФото: Сергей ОСЬМАЧКИН
- Факт мошенничества признаю, оступился. Вопрос об УДО может решить только суд, от меня это не зависит, но, я ввел Карапетяна в заблуждение, сказал, что обладаю такими возможностями, - утверждает Гурьянов.
Адвокат Курмаев также уточнил, что деньги Карапетян привез уже после освобождения родственника, и это, якобы, указывает на мошенничество. Почему полковник так был уверен, что получит запрошенные средства? В колонии оставался еще один родственник взяткодателя. Обвинение утверждает, что Арутюн Карапетян боится полковника Гурьянова: говорит, что тот угрожал ему, рассказывая о своих знакомствах с уголовными авторитетами и о том, что серьезные люди на зоне ему многим обязаны, могут испортить жизнь Карапетяну и его родне.
Разобраться в этих хитросплетениях предстоит правоохранителям. А Гурьянов два месяца проведет под арестом: домой его решили не отпускать, приняв во внимание наличие серьезных связей и опыта, чтобы фальсифицировать доказательства, воздействовать на свидетелей или вообще скрыться. Адвокат решением остался недоволен:
- Считаю, что моего подзащитного арестовали, чтобы оказать на него давление, заставляя признать коррупционную статью, - сказал журналистам адвокат, выходя из зала заседаний.
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