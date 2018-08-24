Цифровой прорыв села

24 Авг. 01:00 2018-08-30T20:23:09+03:00

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В этом году ежегодная Поволжская агропромышленная выставка в поселке Усть-Кинельский стала не только юбилейной, но и судьбоносной: в рамках крупнейшего регионального сельскохозяйственного форума состоялась стратегическая сессия «Новая жизнь села», на которой наметили будущее отрасли Самарской губернии.

Есть работа - будут кадры

Глава региона сразу признался, что название «Новая жизнь села» ему не особо нравится, ведь сельская жизнь основывается на глубоких традициях, духовных и нравственных устоях. Но приверженность традициям не должна превратиться в ретроградство - без новых технологий развитие невозможно. Сегодня поля пашут агрегаты с программным управлением, которыми управляет человек. Но скоро уже никого не удивят сеющие и жнущие роботы, за которыми присматривают дроны. Чтобы кибермечты стали реальностью, предстоит сделать многое.

Дмитрий Азаров обозначил точки роста аграрного сектора: создание высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора АПК, внедрение цифровых технологий, поддержка малого и среднего бизнеса, фермерства, кооперации, социальное и инфраструктурное развитие села и кадрового потенциала. Все это взято не с потолка: направления наметили сами сельчане на предыдущих местных сессиях.

- Чтобы молодежь оставалась на селе, строятся спортивные комплексы, выделяются субсидии на жилье, дороги асфальтируются, развивается сельский туризм - в этом году в Камышлинском районе провели областной сабантуй, а в следующем будем принимать всероссийский. Но главное, чего сегодня нам не хватает, - рабочих мест, - считает участник пленарного заседания, директор Камышлинского образовательного центра района Мидехат Хисматов. Поэтому предложения в стратегический план от жителей Камышлинского района, в первую очередь, касались развития производства в муниципальном образовании: строительства животноводческого и тепличного комплексов, гипсового завода, создания перерабатывающего и потребительского кооперативов, развития туризма.

От лошади и сохи до роботов и дронов

В том, что будущее сельского хозяйства скоро будет напоминать кадры из фантастических фильмов, можно почти не сомневаться: директор департамента развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Министерства сельского хозяйства РФ Игорь Козубенко рассказал о программе «Цифровое сельское хозяйство», которая уже сейчас разрабатывается министерством. Будет создана единая база данных российских и мировых научных разработок в сфере АПК, чтобы обеспечить аграриям быстрый доступ к современным и эффективным технологическим решениям. А 56 профильных вузов начнут готовить IT-специалистов - сегодня в российском АПК айтишник - всего один из тысячи. Правда, чтобы пользоваться виртуальными благами, самарским фермерам сначала нужно заполучить интернет - в некоторых районах даже сотовая связь еще барахлит.

Работа сессии параллельно шла в четырех секциях: «Инвестиции в АПК», «Экспорт в АПК», «Устойчивое развитие сельских территорий и кадрового потенциала АПК», а также «Развитие малого и среднего предпринимательства на селе по производству и переработке сельскохозяйственной продукции». Напоминаем: свои предложения в «Стратегию лидерства» может внести каждый житель, отправив их на сайт http://63lider.ru/.

Глава Самарского региона Дмитрий Азаров:

- На муниципальных сессиях мы получили хорошие предложения от людей по разным направлениям дальнейшего развития - по крайней мере, в тех районах, где процесс не был формальным. Сегодня мы пытаемся обеспечить неразрывную связь между предложениями по развитию конкретных районов со стратегией развития губернии. «Отрываться от земли», создавать пустой красивый документ, не имеющий отношения к жизни, нельзя: ни мне, ни вам такой документ стратегического планирования не нужен. Многие передовые идеи уже нашли отражение в стратегии по направлениям «Новое качество жизни», «Сбережение народа», «Кадровая стратегия - достояние региона», «Экономический прорыв. Цифровая экономика», «Малые города - большие возможности». Важнейшее направление «Новая жизнь села» также должно найти отражение в документе: честные рабочие решения.