"Енисей" - "Крылья Советов" 27 августа 2018 года: прогноз на матч пятого тура РПЛ

СЕГОДНЯ 21:00 2018-08-25T21:28:57+03:00

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Прогноз на матч: "Енисей" - "Крылья Советов" 27 августа 2018 года на "Геологе" - 1-1.

27 августа "Енисей" сыграет свой очередной домашний матч в гостях - на стадионе "Геолог" в Тюмени. Своя родная арена в Красноярске на реконструкции, поэтому приходится пока обходиться так. И, возможно, это как-то сказывается на команде - потому что побед у нее нет.

Не верю, что и в ближайшем туре "Енисей" одолеет самарские "Крылья Советов". Впрочем, и гости пока не особо впечатляют, поэтому игра, которая начнется в 17-30 по московскому времени, получится напряженной и, вероятно, закончится вничью.

В турнирной таблице "Крылья" выше - у них 4 очка, у "Енисея" 3. Обе команды забили по одному мячу в турнире и обе, кстати, разделили очки с ЦСКА. Подопечные Дмитрия Аленичева ворота армейцев как раз и поразили.

Тот факт, что голами клубы пока не отличаются, заставит их исправлять эту ситуацию и играть на атаку, поэтому ставлю именно на результативную игру.

Но много не забьют. "КС" вполне надежны в обороне - 0-3 от "Оренбург" скорее несчастный случай, чем закономерность, а "Енисей" хоть и имеет в графе пропущенных "- 8" после 0-4 от "Ростова" в прошлом туре будет мотивирован исправиться, соответственно, и в защите постараются быть надежнее, и в атаке активнее.

Мотивации - это аргумент и подопечных Андрея Тихонова. Особенно тех, кто только на этой неделе присоединился к команде - Паул Антон, Виталий Денисов. Другие новички этого сезона - Яковлев, Шейдаев, Самарджич и не только -тоже полны желания показать себя.Впрочем, и "Енисей" солидно обновился перед РПЛ - много "амкаровцев" еще не успели продемонстрировать все, на что способны.

Букмекеры также считают ничейный результат наиболее вероятным. Явного фаворита среди выходцев из ФНЛ нет.

Обе команды столкнулись с потерями перед очной встречей. У "Крыльев" травмированы Надсон и Канунников, у "Енисея" - Егор Иванов и Занев.

Ставлю на ничью, но не забывают о статистике. Матчи "Крыльев" и "Енисея" всегда заканчивались с цифрами "1" и "0" на табло. Три раза победили самарцы, один - красноярцы. Поэтому не исключаю, что кто-то выиграет с минимальным счетом и в этот раз. Но опять же - после поражений в предыдущих турах - взять вверх хотят оба, а силы примерно равны. Все указывает на мирной окончание игры.

Осталось лишь дождаться и посмотреть.