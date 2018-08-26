2018-08-26T13:56:38+03:00
Общество

«Увезли братки»: памятник убитому бандиту из 90-х таинственно исчез с детской площадки в центре Самары

Местные власти собирались его демонтировать в понедельник, но кто-то выполнил работу за них
Михаил ГОРЮНОВ
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Памятнику Владимира Беркута на детской площадке несколько лет, как оказалось он был установлен незаконноПамятнику Владимира Беркута на детской площадке несколько лет, как оказалось он был установлен незаконноФото: Михаил ГОРЮНОВ
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ОПГ братьев Беркутов из Новокуйбышевска, наводившая страху на всю Самарскую область в девяностых годах, на минувшей неделе снова оказалась в центре внимания. Причиной тому стал памятник младшему из них — Владимиру Беркуту, установленный на детской площадке во дворе дома № 21 на Ново-Садовой, где в 1994 году бандит был застрелен. Оказалось, что монумент установлен незаконно, и его местные власти пообещали снести в понедельник 27 числа. Однако события приняли неожиданный поворот — камень исчез уже в субботу.

- Наследники Беркута не стали дожидаться понедельника. Сегодня ранним утром бандитский памятник был демонтирован с детской площадки на Ново-Садовой и вывезен неизвестными лицами. Это к вопросу о «наследии 90-х», - сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, собиравшийся снести памятник Владимиру Беркуту собственноручно.

Где сейчас памятник - никто не знает Фото: Соцсети

Где сейчас памятник - никто не знаетФото: Соцсети

Хинштейн отмечает, что для него такое развитие событий было ожидаемым. И задается вопросом:

- Кому-нибудь из руководства самарской полиции пришло в голову установить наблюдение за двором? Вероятность того, что наследники Беркута сюда пожалуют - была весьма высока. И фиксировал ли прежде УБОП поминки, которые, по словам жителей, здесь проводились ежегодно?

Однако стражи порядка в этой ситуации никакого участия не принимали. Где сейчас памятник — не знает никто.

- Увезли какие-то ребята. Наверное, братки. Забавно, что за два дня так все решилось — столько лет стоял здесь этот камень и не мешал никому. Беседка еще была, где они поминали его. А детская площадка только три года назад выросла вокруг этой плиты, - делятся мыслями местные жители.

Владимир Беркут (слева) - был во главе ОПГ вместе со своим старшим братом Константином

Владимир Беркут (слева) - был во главе ОПГ вместе со своим старшим братом Константином

Как рассказывал журналисту «КП-Самара» ветеран уголовного розыска регионального ГУ МВД Алексей Зверев, в свое время работавший и по Беркутам, сейчас от них практически ничего не осталось:

- Они из Новокуйбышевска, занимались спортом, боксом. В начале-середине девяностых вместе с единомышленниками, людьми, которые были рядом, создали группу. Промышляли вымогательством, деньги забирали. Олег «Парамон» Родионов, Евгений «Лисин» Ильич, Миша Куделя - много людей было в этой компании. Они выбирали коммерсантов, кого-то им показывали. Приезжали, требовали деньги: «Будешь платить, откажешься, примем меры». Делили территорию, убивали соперников. Стрелки, разборки, все это было, - описывает группировку оперативник. - Все у них упиралось в деньги, сейчас от них почти ничего не осталось. Обоих братьев убили. Соратников тоже.

Зверев напомнил, что Владимира расстреляли на Ново-Садовой, 19 в апреле 1994 года. Есть предположение, что убийство совершил Юрий Григорьев — известный киллер, сбежавший из колонии и ликвидированный несколько лет назад. Вместе с Беркутом тогда находился его знакомый из ОПГ — Михаил Куделя. Его преступник оставил в живых. Позже Куделя бесследно исчезнет в Подмосковье, где на кольцевой была обнаружена только пустая машина Михаила.

На этой фото Владимир Беркут (над ним цифра 2) стоит рядом с человеком, которого подозревали в его убийстве - киллером Григорьевым (в центре) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этой фото Владимир Беркут (над ним цифра 2) стоит рядом с человеком, которого подозревали в его убийстве - киллером Григорьевым (в центре)Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Константина Беркута убили в апреле 1999 года. Около поселка Курумоч на переезде стояли люди, одетые под путейцев, чистили пути. Беркут с друзьями стали притормаживать и были расстреляны этими «рабочими». Выжил один молодой парень, но и его спустя некоторое время застрелили в Самарском районе областной столицы.

Как считают местные жители, сейчас люди из банды братьев Беркутов могут иметь отношение к одному из торговых центров на Московском шоссе. В криминальных сводках они давно не появляются.

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