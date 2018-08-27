Енисей - Крылья Советов 27 августа 2018: Прямая онлайн-трансляция матча 5 тура РПЛ

СЕГОДНЯ 08:25 2018-08-27T08:26:47+03:00

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Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 июля в 18.30 по московскому времени. Команды встретятся в Тюмени, на местном стадионе "Геолог". В прошедших четырех турах самарские "Крылья" победили только один раз - на выезде, обыграв "Ростов". Домашние матчи в двух случаях заканчивались поражениями. Поэтому главный вопрос болельщиков: удастся ли футболистам снова показать себя на выезде? Тем более все предпосылки для этого есть.

У "Крыльев Советов" перед матчем с "Енисеем" много изменений: в команде распрощались с полузащитником Кленкиным, подписали полузащитника Антона, защитника Виталия Денисова и форварда Ваню Вучичевича. футбольные эксперты говорят, что команда может подписать полузащитника сборной Болгарии Георги Миланова. Также в новичках Яковлев, Шейдаев, Самарджич. У всех них есть мотивация показать игру и попасть в стартовые составы.

В последнем матче с "Локомотивом" самарский клуб выглядел достойно: интересные мысли и ходы на поле были, было и давление у ворот чемпиона России. Где-то не хватило мастерства и удачи, но сейчас соперник уровнем ниже.

"Енисей" тоже начал сезон не лучшим образом. Они в четвертом туре проиграли "Ростову", до этого также как и "Крылья" свели вничью поединок с ЦСКА (правда, счет 1:1, а не пустые ноли, как в Самаре). Первые два тура команда тоже проиграла.

В любом случае, матч обещает быть интересным и увлекательным: за свои три очка команды, которые только в этом году вышли из ФНЛ, будут сражать как звери. И если "Оренбургу" "Крылья" в такой же принципиальной игре уступили, то именно сейчас нужно брать реванш. Жаль, что такой поединок происходит не на "Самара Арене" с толпой зрителей.

Прогноз "КП-Самара" на матч: 1:1, правда "Крылья" могут расстараться и забить больше, в это мы точно верим.

Статистика личных встреч Енисей- Крылья Советов

Команды встречались пять раз. Четыре раза выигрывали "Крылья", один - "Енисей". Почти в каждой из встреч (кроме игры 2015 года, завершившейся со счетом 3:0) было забито только по одному мячу.

Прямая онлайн трансляция Енисей - Крылья Советов 27 августа 2018 года

Прямая онлайн-трансляция матча состоится 27 августа 2018 года в 18.30 по самарскому времени на сайте kp.ru.