На нем летала сборная России: кому нужен ВИП-самолет, который уже в четвертый раз пытаются продать власти Самарской облаcти?

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-27T17:47:16+03:00

Узнали, как ВИП-судно появилось на свет, кто на нем летал и кому оно сейчас может понадобиться (фото)

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- Продаем самолет, - написали яиновники. И тут же уточнили: воздушное судно не простое, а самое настоящее VIP. Самарской области оно, как оказалось, сейчас не нужно. Так чего стоять в ангаре? Правда, найти нового хозяина 154 Тушечке 2007 года выпуска пытаются уже в четвертый раз. Но пока – напрасно. По телефону в лоб цену называать отказываются. Известно, что в бытность губернатором Артякова его пытались сбыть с рук за 127 млн рублей. Минимальная цена, за которую кто-то может стать счастливым владельцем раритета – 63,5 млн рублей.

Кто только не сидел в этих креслах

Фотографии, стоит сказать, впечатляют. Салон - огромный, кресла белые, столы все из дерева, ну или отделаны под него.

- Может скинуться? – подумали мы в редакции. Откроем в нем офис, все конкуренты от зависти умрут. И заодно летать везде на нем будем. Знактоки наш пыл охладили.

- Как раз, я тогда работал на заводе, видел этот самолет, заходил в салон, - вспоминает Евгений К., бывший сотрудник завода «Авиакор». – Двери салона были отделаны шпоном из дерева ценных пород, внутри очень дорогие, удобные кресла. И еще мне запомнились ЖК-панели – для тех лет – это было более, чем шикарно.

По словам Евгения, VIP-самолет создали на стандартной базе «ТУ-154», оснастив машину лучшей американской электроникой и импортными движками.

- Мягко говоря, эта покупка на любителя, - продолжает Евгений. – Теоретически, «тушка» может заинтересовать компании, которые еще их эксплуатируют или же кого-то из иностранцев. Такой самолет надо еще уметь пилотировать – там очень тяжелый хвост, надо иметь опыт, а то аварии не избежать. Обслуживать его должны на «Авиакоре». Думаю, покупателей будет сложно найти - сейчас «тушки» выводят из эксплуатации.

Говорят, что управлять этим самолетом непросто

Как же такой необычный самолет появился в Самарской области? Оказывается, золотой заказ завод «Авиакор» получил при губернаторе Константине Титове. Он и рассказал «КП-Самара», зачем это все затевалось:

- На «Авиакоре» сложилась такая ситуация, что предприятие было настолько «закредитовано», что больше кредиты уже не давали, не было средств даже на уплату налогов. Тогда и возникла идея заказать такой самолет, назвать его «Крылья советов». Он служил для сдачи в аренду нашей футбольной команде, для аренды тому, кто хотел и мог позволить себе летать на персональном самолете. В своем время на нем летала сборная РФ по футболу, на первенство Европы. На тот момент, самолет существенно поддержал наш авиационный завод. Конечно, было бы хорошо, если бы сейчас получилось продать ТУ-154 М, я уверен, если грамотно этим заниматься, обсуждать цену и достоинство, покупателя реально найти всегда и на все.

А вот так выглядит самолет внешне

СПРАВКА « КП»

Общая вместимость Ту-154 М – 85-105 человек.

На борту 4 салона, VIP – на 6 мест, первый класс – на 7, повышенной комфортности – на 16 и оставшийся – на 56.

Это уже 4 попытка областного правительства реализовать элитную «тушку»