Енисей – Крылья Советов 27 августа 2018 года: обзор матча пятого тура РПЛ, голы, счет

СЕГОДНЯ 20:23 2018-08-27T20:37:25+03:00

Изменить размер текста: A A

«Крылья Советов» и «Енисей» еще ни разу до 27 августа не встречались в элитном футбольном дивизионе. Да и до этого футбольные боги не так часто сводили эти команды вместе: в новейшей истории всего четыре раза. При этом трижды побеждали самарцы, красноярская команда была сильнее только один раз. Таким образом, в рамках 5 тура РПЛ сезона 2018-2019 в Тюмени на стадионе «Геолог» (красноярский «Центральный» на реконструкции к Универсиаде) состоялся своеобразный дебют.

Пикантности в противостояние «КС» и «Енисея придавал тот факт, что возглавляют обе команды два бывших одноклубника - экс-спартаковцы Андрей Тихонов и Дмитрий Аленичев. А если учесть то, что в тренерском штабе красноярцев есть еще и Егор Титов, а Тихонов до того, как возглавить «Крылья», был тренером «Енисея», то дерби тренеров становится еще концентрированнее.

Прямо с самого стартового свистка красноярцы решили показать, кто в этот вечер в Тюмени хозяин. Уже на второй минуте «Енисей» прорвался к воротам Конюхова и заработал угловой. После подачи стандарта мяч заметался по штрафной площади и должен был два-три раза влетать в ворота самарцев, но на выручку новой команде пришел Виталий Денисов. Игрок только-только перебрался из стана чемпиона столичного «Локомотива» и был готов доказать, что зря Юрий Семин оставлял его в запасе в этом сезоне.

В матче с «Енисеем» за «КС» дебютировал Виталий Денисов (слева)Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Через 10 минут тот же Денисов соорудил первый опасный момент у ворот «Енисея». Защитник пробил по воротам хозяев после подачи углового с 20 метров. Головой. Если бы чуть точнее, то получился бы эффектный гол.

Денисов – не единственный новичок «Крыльев», который появился с первых минут матча. В старте вышел румынский полузащитник Паул-Виорел Антон.

Красноярцы в первом тайме выглядели опаснее, они атаковали, широко расправив крылья: полузащита растягивала оборону гостей, а в атаке куражилась балканская пара нападающих Дарко Бодул и Марко Обрадович. «Крылья» же эти самые крылья расправлять не торопились и все чаще ломились через центр.

Проблем самарской команде добавило удаление. На 35 минуте встречи вторую желтую карточку получил Олег Ланин. За что судья Михаил Вилков наградил полузащитника вторым горчичником после стычки с Обрадовичем, не очень понятно. То ли, посчитал, что Ланин симулировал, то ли дал карточку за отмашку. В любом случае, «Крылья» остались в меньшинстве.

Сдержать «Енисей» Аленичева у «Крыльев» Тихонова в этот вечер не получилось. Фото: ФК «Енисей»

Этим и воспользовался «Енисей». Команда Аленичева прибавила. Кульминацией мощного затяжного рывка стал гол Михаил Костюкова. Красноярцы вышли в атаку двумя передачами, а Костюков завершил быстрый выпад дальним ударом из-за пределов штрафной. Мяч выскочил из-под защитников и нырнул в угол, рядом с летящим Конюховым. 1:0 – «Енисей» отправляет мяч прямо под опускающийся занавес первого тайма.

Во второй половине встречи картина изменилась. Самарцы ринулись вперед, в какой-то момент смяв «Енисей». Хозяева много и опасно атаковали в ответ, но забить больше так и не сумели. Однако опаснее моменты были все-таки у «Крыльев». Соболев на 60 минуте упустил отличную возможность сравнять. Форвард получил передачу с фланга, ловко развернулся вокруг защитника и пустил футбольный снаряд по обводящей траектории. Мяч, правда, решил обвести не только вратаря, но и ворота.

У Соболева было несколько отличных возможностей счет сравнятьФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

По воротам бил Бурлак, опасно стрелял Башкиров (мяч просвистел прямо над крестовиной), у Соболева была еще одна неплохая возможность принести команде очки. Не помогли самарцам и перестроения. Тихонов бросил в бой все атакующие резервы: Канунникова и Корниленко, но мяч так в ворота «Енисея» в этот вечер так и не залетел.

Второе подряд поражение «Крыльев» со счетом 0:1, в котором они чуть не вырвали ничью.

После этой встречи «Енисей» догнал «КС» по количеству очков. Теперь у обоих дебютантов РПЛ по 4 очка, как и у «Арсенала», «Урала», «Ахмата» и «Уфы». Меньше только у «Анжи» - махачкалинский клуб замыкает турнирную таблицу Российской Премьер-лиги с 3 очками. С «Анжи» «Крыльям» как раз играть следующий матч. Он пройдет на «Самара Арене» в субботу, 1 сентября, в 15:00.