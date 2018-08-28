Подарки за призвание: "Комсомолка" наградила влюбленных в свою профессию медиков Самарской области

СЕГОДНЯ 08:20 2018-08-28T08:35:58+03:00

Конкурс "Медицина - мое призвание" в этом году прошел впервые, при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области он может стать ежегодным

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В пресс-центре "Комсомольской правды - Самара" наградили победителей первого конкурса "Медицина - мое призвание". 12 врачей, которые прислали на сайт kp.ru свои истории, рассказали о том, почему выбрали эту профессию и набрали больше всех голосов, стали участниками торжественной церемонии и получили приятные подарки от "КП-Самара" и наших партнеров - вкусные капкейки от Sladko и сертификаты в салон красоты.

В этом году конкурс прошел впервые, и сразу инициативу "КП-Самара" поддержало министерство здравоохранения Самарской области.

Приветственное слово от Геннадия Гридасова зачитала представитель минздрава Галина Петровна БогатыреваФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Мы давно хотели такой конкурс, чтобы выступили его инициаторами представители средств массовой информации. Врачи - это люди, которые выбирают свою профессию, следуя за призванием, много времени проводят, помогая людям. И для нас очень важно, чтобы они могли рассказать о себе так широко, чтобы население региона смогло узнать о них, высказать свою благодарность, - отметила руководитель управления медицинского образования и профессионального развития министерства здравоохранения Самарской области Галина Богатырева, которая пришла в этот день поздравить всех участников и победителей.

Поздравительное письмо прислал и министр здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов.

- Сердечно поздравляю победителей. Благодарю всех, кто избрал для себя такую нелегкую, но такую благородную профессию -спасать жизнь и сохранять здоровье людей. Вам отдали свои голоса самые объективные судьи – жители нашей губернии. От всей души желаю надолго сохранить вдохновение и творческий подъем в достижении высоких целей, - зачитала Галина Петровна его обращение.

Сами же победители конкурса не скрывали, как важно для них такое признание и как благодарны они своим пациентам.

- Я могу вспомнить пациента через много лет - каждый представляет для меня интерес. У всех врачей масса историй – досадных, когда, казалось при всех благоприятных факторах, не наступает ожидаемого облегчения, и наоборот, радостных – когда прогноз крайне не благоприятный, а потом восхищаешься пациентом, его упорством и силой воли. Это самое главное торжество - победа над болезнью, чувствуешь, что не зря трудишься и живешь. Здоровье – это совместная работа пациента и врача, которому он полностью доверяет, командная работа врачей диагностов и клиницистов. Врачи - обычные люди, принцип работы которых характеризуется одной фразой «Не навреди!» Это и мой принцип жизни, - рассказала о себе Ольга Виноградова, заведующая филиалом Медицинского лучевого центра в Самаре. Она заняла второе место и надеется, что в следующем году врачи будут еще активнее принимать участие в конкурсе, потому что практически каждому специалисту есть, что рассказать о себе и своей работе.

- Мы впервые провели такой конкурс, но надеемся, что в следующем году он получит еще большую вашу поддержку, у нас будет еще больше участников и мы вместе расскажем нашим читателям, как важна и прекрасна ваша профессия - профессия людей, которые дарят людям счастье быть здоровыми, - подвела итоги награждения главный редактор "Комсомольской правды - Самара" Айна Утибаева.

Первое место по итогам зрительского голосования заняла представительница Больницы им. Середавина, врач-нейрохирург Ольга Соколова, которая в день награждения находилась на рабочем месте - как и каждый свой день.

Второе место у заведующей филиалом "Медицинский лучевой центр" Ольги Виноградовой.

Ольга Валерьевна Виноградова, заведующая филиалом ООО "Медицинский лучевой центр"Фото: Альберт ДЗЕНЬ

А третье место заняла медицинская сестра Мария Власова, которая призналась, что очень любит свою работу:

- Когда в больницу попадает человек, страдающий от своего недуга, и спустя некоторое время благодаря помощи медицинского персонала ты видишь, как ему становится легче, пациент выздоравливает, то на душе становится хорошо, и понимаешь, что твой труд не напрасен. Медсестра, как никакой другой персонал, проводит много времени с пациентом: сделает укол, перевязку, поставит систему, побудет добрым собеседником, приободрит, а иногда и поработает психологом... - написала она.

Власова Мария Сергеевна, старшая медсестра клинического госпиталя ИДКФото: Альберт ДЗЕНЬ

Также подарки получили еще 9 финалистов.

Степан Юрьевич Пальчиков - врач невролог-массажистФото: Альберт ДЗЕНЬ

Алена Юрьевна Сычева - детский врач-невролог ГБУЗ СО СГП 3Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Сорокина Галина Игоревна, запведующая педиатрическим отделением клиники "Альфа-Центр здоровья"Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Кабанова Ольга Викторовна - медицинская сестра детской поликлиники ИДК клиники "МАть и Дитя - ИДК"Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Козлова Светлана Викторовна, педиатрическая сестра в ОП "Медицинский центр ИДК в г. Новокуйбышевск"Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Щеглова Александра Сергеевна - врач-офтальмолог детской поликлиники ИДК клиники Мать и Дитя - ИДКФото: Альберт ДЗЕНЬ