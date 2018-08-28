Горячей воды нет уже два месяца! Почему в Самаре перестали работать три городские котельные

СЕГОДНЯ 08:20 2018-08-28T08:36:06+03:00

"КП-Самара" решила узнать, почему самарцы остались без горячей воды и что делают для того, чтобы эта проблема была решена

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Жители Самары в панике - горячая вода и так какждое лето пропадает на 5-6 дней, а в этот раз в некоторых домах сроки отключения серьезно продлились. Многие горожане жалуются, что моются в тазиках уже два месяца! Мы решили разобраться, что происходит и почему несколько котельных вдруг перестали работать - и это в преддверии отопительного сезона? Журналист "КП- Самара" побеседовал с заместителем генерального директора по работе с социально значимыми категориями потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Екатериной Шадриной. Именно на эту компанию кивают в УК, обслуживающих дома без горячей воды. Что же произошло?

- Екатерина Петровна, наши читатели волнуются: люди утверждают, что своевременно оплачивают коммунальные услуги и не понимают, почему у них уже два месяца нет горячей воды. Что стало причиной отключений?

- В адрес ООО «Газпром межрегионгаз Самара» тоже поступают обращения граждан по этому поводу. Причина отсутствия горячего водоснабжения у жильцов, теплоснабжающей организацией которых является ООО «Волгатеплоснаб», - большая задолженность данной организации за поставленный природный газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Самара». Правда, не совсем понятно, почему речь идет о двух месяцах. Ведь ограничение поставки газа в отношении трех котельных этой теплоснабжающей организацией введены 23 июля.

Директор по работе с социально значимыми категориями потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Екатерина ШадринаФото: Андрей КУРОЧКИН

- Какова сумма задолженности?

- На конец августа долг составляет более 55 миллионов рублей. ООО «Волгатеплоснаб» является злостным неплательщиком уже на протяжении нескольких лет. ООО «Газпром межрегионгаз Самара», являясь социально ориентированной организацией, проработало разные механизмы воздействия на недобросовестного потребителя. Руководители ООО «Волгатеплоснаб» неоднократно предоставляли подписанные со своей стороны обязательства по погашению уже накопившегося долга, которые впоследствии не исполнялись. Хотелось отметить, что ООО «Волгатеплоснаб» эксплуатирует муниципальные котельные и накапливает долги за поставленный ресурс на муниципальном имуществе. Согласно действующему законодательству ООО «Газпром межрегионгаз Самара» заблаговременно уведомило руководство ООО «Волгатеплоснаб» о необходимости погасить долги и о возможных последствиях. Никаких попыток рассчитаться с нами компания не предпринимала. Введение полного ограничения поставки газа была крайней мерой.

- Получается, что по вине компании неплательщика неудобства испытывают обычные горожане?

- Между ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и ООО «Волгатеплоснаб» заключены два договора поставки газа. Оплата ООО «Волгатеплоснаб» за поставленный газ производится по договорам, а не по точкам поставки газа. Следовательно, и долги формируются в разрезе договоров, а не в разрезе отдельно взятых котельных. В рамках процедуры введения ограничения поставки газа ООО «Газпром межрегионгаз Самара» направило в адрес должника уведомление на введение ограничения с предложением обеспечить добросовестных жителей вырабатываемой с использованием газа коммунальной услугой. На момент введения ограничений никаких действий, необходимых для бесперебойного ресурсоснабжения абонентов, не имеющих задолженности, со стороны ООО «Волгатеплоснаб» не произведено. Самостоятельно сделать вывод о том, кто является добросовестным плательщиком из потребителей ООО «Волгатеплоснаба», а кто нет, мы не имеем возможности. ООО «Газпром межрегионгаз Самара» вводит ограничение поставки газа на котельные, а не в отношении жильцов (домов или отдельных квартир). Поэтому, вполне возможно, в число тех, кого коснулась эта неприятная ситуация, попали и добросовестные плательщики.

- Положение действительно непростое. Есть ли выход?

- Со своей стороны мы стараемся сделать все возможное, чтобы взыскать долг с компании-неплательщика и возобновить поставку газа. В том числе написаны обращения в администрацию г.о. Самара, также ведется судебная работа по взысканию долга. Жители должны понимать: ООО «Волгатеплоснаб» - коммерческая структура, эксплуатирующая в большей степени муниципальные котельные. Законодательством Российской Федерации не предусмотрено безвозмездное использование природного газа. Хочется подчеркнуть: мы ни в коем случае не хотим наказывать людей, ограничивая поставки, но должны выполнять свои обязательства по взысканию задолженностей. Нужно учитывать еще одно важное обстоятельство: скоро наступит отопительный сезон. Котельные не работают, значит, батареи в квартирах могут остаться холодными.