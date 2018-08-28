АО «Российский аукционный дом» назначил «английский» и «голландский» аукционы на один день

28 Авг. 10:00 2018-08-31T11:24:10+03:00

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Открытый аукцион («голландский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

28 сентября 2018 г. в 10:00 (по МСК)

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договорами поручения № РАД-221/2018 от 17.04.18г., № РАД-694/2014 от 21.11.14г. и № РАД-64/2018 от 15.02.18г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 28 сентября 2018г. в 10 часов 00 минут (время московское).

Место проведения торгов: г. Самара, отель «Ибис Самара», ул. Ново-Садовая, д. 160Д, стр.3, комната для переговоров.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 29 августа 2018 года по 26 сентября 2018 г., по следующим адресам:

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Самаре по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 26 сентября 2018 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 27 сентября 2018 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 28 сентября 2018 г. 09:30 до 09:55 (по мск) по адресу: г. Самара, отель «Ибис Самара», ул. Ново-Садовая, д. 160Д, стр.3, комната для переговоров.

Подведение итогов торгов состоится 28 сентября 2018 г. по адресу: г. Самара, отель «Ибис Самара»,

ул. Ново-Садовая, д. 160Д, стр.3, комната для переговоров.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский аукцион»).

Сведения об объектах недвижимого имущества, выставленных на продажу:

Лот №1:

Объект 1: ЗДАНИЕ, ЛИТЕРЫ АА1А2, назначение: нежилое здание, площадь: 888,20 кв.м., этажность: 2, Литера: АА1А2, инвентарный номер: 0000027, расположенное по адресу: Самарская область, г. Чапаевск, ул. Октябрьская, д. 10, кадастровый номер 63:10:0203005:1040;

Объект 2: Здание теплоэнергопункта, расположенное по адресу: Самарская область, г. Чапаевск, ул. Октябрьская, д. 10;

Объект 3: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, площадь 1 030,00 кв.м., категория земель: земли поселений, расположенный по адресу: Самарская область, г. Чапаевск, ул. Октябрьская, д. 10, кадастровый номер 63:10:0203005:0009

Начальная цена лота №1 – 12 932 000 руб., с учетом НДС 18% в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 12 001 600 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 188 800 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 3 – 741 600 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена лота №1 – 9 699 000 руб., с учетом НДС 18% в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 9 001 200 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 –141 600 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 3 – 556 200 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 969 900 руб.

Шаг аукциона на повышение – 323 300 руб.

Шаг аукциона на понижение – 646 600 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона предварительного договора аренды нежилых помещений общей площадью 506,93 кв.м (далее – Часть помещения), расположенного на 1 и 2 этаже Объекта 1, для размещения дополнительного офиса Самарского отделения №6991 ПАО Сбербанк , на следующих условиях:

1. Объект аренды: нежилые помещения общей площадью 506,93 кв.м, расположенных на первом этаже (474,71 кв.м. (из них 195,00 кв.м. временное размещение на время проведения переформата)) и втором этаже (32,22 кв.м. временное размещение на время проведения переформата) Здания (далее – Часть помещения).

2. Предварительный договор аренды должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи Объектов.

3. Положения Основного договора аренды (далее – Основной договор):

- срок аренды по Основному договору - 10 (десять) лет;

- размер постоянной части арендной платы составляет 235 (Двести тридцать пять) рублей 66 копеек за 1 кв.м. в месяц.

- Ежемесячная постоянная часть арендной платы составит 119 463 (Сто девятнадцать тысяч четыреста шестьдесят три) руб. 12 коп., с учетом НДС.

- Постоянная часть арендной платы включает в себя платежи за пользование Частью помещения и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, за техническое обслуживание систем теплоснабжения (газоснабжения), энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, очистку кровли Здания, в котором находится Часть помещения от снега и наледи в зимний период; коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение), уборку прилегающей к Части помещения территории на расстоянии 3 (Трех) метров от лицевой части фасада по длине Части помещения первого этажа, внутреннюю уборку Части помещения, расходы по вывозу ТКО Части Помещения, дератизации и дезинсекции Части помещения);

- Постоянная часть арендной платы может ежегодно по соглашению Сторон (за исключением первых двух лет срока аренды) увеличиваться, но не чаще раз в год, в размере, не превышающем индекс потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемый на официальном сайте Федеральной Службы Государственной Статистики РФ www.gks.ru, но не более 5 (Пяти) % от величины постоянной части арендной платы.

В случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости в Самарской области размер постоянной части арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях.

Новый размер постоянной части арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору.

- Переменная часть арендной платы включает в себя плату за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение).

4. Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, в том числе НДС (18%), определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Части помещения, по тарифам и расчетам, установленным по регионам энергоснабжающими и водоснабжающими организациями, с предоставлением со стороны Арендодателя приложения расчетов и заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора.

5. Расходы за теплоснабжение (газоснабжение), определяются по показаниям прибора учета газа, установленного в соседнем здании - котельной, принадлежащей Арендодателю, от которой отапливается Объект 1, в котором находится Часть помещения, умноженные на утвержденный тариф ресурсоснабжающей организации и рассчитанные пропорционально площади Части помещения к площади Объекта 1, а также исходя из общего размера затрат на эксплуатацию котельной.

6. Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Части помещения, уборке прилегающей к Части помещения территории, внутренней уборке Части помещения Арендатор оплачивает самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров с обслуживающими организациями.

7. Стоимость произведенных Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшений арендованной Части помещения, неотделимых без вреда для Части помещения, не подлежит возмещению Арендодателем Арендатору, за исключением случаев досрочного расторжения Договора по инициативе Арендодателя. В этих случаях Арендодателем возмещается остаточная стоимость неотделимых улучшений, увеличенная на сумму НДС 18%, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

8. Стоимость капитального ремонта, произведенного Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя подлежит возмещению Арендодателем, в объеме, согласованном Сторонами на момент проведения капитального ремонта, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

9. Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения Основного договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив Арендодателя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Основного договора/отказа от исполнения.

10. В целях государственной регистрации Основного договора Арендодатель в течение 40 календарных дней с даты подписания Основного договора обеспечивает подготовку технического плана в связи с образованием Части помещения, на которую распространяются ограничения и обременения по Основному договору.

11. Арендатор вправе изменить, в т.ч. уменьшить, арендуемую площадь Части помещения, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади. Изменение арендуемой площади Части помещения оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору.

12. Часть помещения имеет назначение «нежилое»;

13. Право собственности Арендодателя на Часть помещения/Здание зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждено соответствующими документами;

14. Арендодатель имеет законную возможность передачи Части помещения во временное владение и пользование (аренду) Арендатору;

15. Отсутствие прав третьих лиц на Часть помещения, которые препятствуют заключению Основного договора, подтвержденное выпиской из ЕГРН;

16. Арендатор должен быть письменно извещен о наличии прав третьих лиц на Часть помещения, которые не препятствуют заключению Основного договора с приложением к извещению соответствующих документов;

17. Направление Арендатору документов: выписки из ЕГРН на Объект 1/Часть помещения/Земельный участок, Технический паспорт на Объект 1/Часть помещения.

18. Арендатор вправе расторгнуть (отказаться от исполнения) Предварительный договора аренды в одностороннем внесудебном порядке при невыполнении Арендодателем условий предварительного договора в определенный срок.

19. Срок заключения Основного договора аренды не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Предварительного договора аренды при выполнении Арендодателем обязательных условий.

Лот №2:

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, площадь: 341,00 кв.м., литера Л, 1 этаж: комнаты № 1-13, расположенное по адресу: г. Самара, Октябрьский р-н, проспект Ленина, д. 1, c кадастровым номером 63:01:0248050:1430

Начальная цена Объекта – 10 800 000 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта – 8 100 000 руб., с учетом НДС 18%.

Сумма задатка – 810 000 руб.

Шаг аукциона на повышение – 270 000 руб.

Шаг аукциона на понижение – 540 000 руб.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот №3:

Нежилое помещение, подвал: комнаты №№ 22-44, 1 этаж: комнаты №№ 26-77, 81-88, площадь: 1 234,0 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Советский р-н, ул. Дыбенко, д. 122, c кадастровым номером 63:01:0907002:3054

Начальная цена Объекта – 39 624 880 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта – 29 718 660 руб., с учетом НДС 18%.

Сумма задатка – 2 971 866 руб.

Шаг аукциона на повышение – 990 622 руб.

Шаг аукциона на понижение – 1 981 244 руб.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

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Открытый аукцион («английский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

28 сентября 2018 г. в 11:00 (по МСК)

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя соответствии с договорами поручения № РАД-187/2018 от 10.04.18г., № РАД-694/2014 от 21.11.14г., № РАД-458/2018 от 19.07.18г., № РАД-582-1/2018 от 28.08.18г., № РАД-583-1/2018 от 28.08.18г., № РАД-584-1/2018 от 28.08.18г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 28 сентября 2018г. в 11 часов 00 минут (время московское).

Место проведения торгов: г. Самара, отель «Ибис Самара», ул. Ново-Садовая, д. 160Д, стр.3, комната для переговоров.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 29 августа 2018 года по 26 сентября 2018 г., по следующим адресам:

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Самаре по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 26 сентября 2018 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 27 сентября 2018 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 28 сентября 2018 г. 10:30 до 10:55 (по мск) по адресу: г. Самара, отель «Ибис Самара», ул. Ново-Садовая, д. 160Д, стр.3, комната для переговоров.

Подведение итогов торгов состоится 28 сентября 2018 г. по адресу: г. Самара, отель «Ибис Самара»,

ул. Ново-Садовая, д. 160Д, стр.3, комната для переговоров.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский аукцион»).

Сведения об объектах недвижимого имущества, выставленных на продажу:

Лот №1:

ГАРАЖ № 28, 29, 30, 31, 32, 33, назначение: нежилое помещение, площадь: 206,70 кв.м., 1 этаж позиция №28, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Академика Павлова, д.1, ГСК-600, c кадастровым номером 63:01:0635004:497

Начальная цена Объекта – 2 232 000 руб., с учетом НДС 18%.

Сумма задатка – 223 200 руб.

Шаг аукциона – 110 000 руб.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот №2:

Объект 1: ЗДАНИЕ БАНКА, назначение: нежилое здание, площадь: 2028,50 кв.м, этажность: 3, подземная этажность: подвал, инвентарный номер: 36:401:002:00122370:0000, литера: А, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, проспект Карла Маркса, д. 21а, кадастровый номер 63:01:0109002:1400;

Объект 2: Трансформаторная подстанция, общая площадь: 58,8 кв.м., количество этажей: 1, инвентарный номер: 604000029544, расположенная по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, пр. Карла Маркса, б/н

Начальная цена лота №2 – 53 108 800 руб., с учетом НДС 18% в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 51 412 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 1 698 800 руб., с учетом НДС 18%.

Сумма задатка – 5 310 880 руб.

Шаг аукциона– 500 000 руб.

Объект 1 расположен на земельном участке, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-он, проспект Карла Маркса, площадью 1847,3 +/-15,04 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 63:01:0109002:0011. Права собственности не оформлены

Объект 2 расположен на земельном участке, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-он, проспект Карла Маркса, площадью 457,60 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 63:01:0109002:556. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве аренды на основании Договора аренды земельного участка от 07.07.2009г. №510, заключенного с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, срок аренды: на неопределенный срок.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

Лот №3:

ГАРАЖ, назначение: нежилое помещение, площадь: 31,90 кв.м, этаж 1, расположенный по адресу: Самарская область, Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, пр. Победы, д. 11-Б, кадастровый номер 63:27:0704016:2645

Начальная цена Объекта –182 000 руб., с учетом НДС 18%.

Сумма задатка – 18 200 руб.

Шаг аукциона – 9 000 руб.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот №4:

Объект 1: АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ, назначение: нежилое здание, площадь: 1 176,00 кв.м, этажность: 2, Литера: А, инвентарный номер: 0000373, расположенное по адресу: Самарская область, Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, пр. Победы, д. 9, кадастровый номер 63:27:0704016:1674;

Объект 2: Земельный участок, назначение: земли поселений, площадь: 904,00 кв.м., расположенный по адресу: Самарская область, Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, пр. Победы, д. 9, кадастровый номер 63:27:0704016:24;

Объект 3: ГАРАЖ, назначение: нежилое помещение, площадь: 56,90 кв.м, этаж 1, расположенный по адресу: Самарская область, Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, пр. Победы, д. 9, кадастровый номер 63:27:0704016:1924;

Объект 4: Земельный участок, назначение: земли поселений, площадь: 56,90 кв.м., расположенный по адресу: Самарская область, Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, пр. Победы, д. 9, кадастровый номер 63:27:0704016:23

Начальная цена лота №4 – 15 025 000 руб., с учетом НДС 18% в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 14 116 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 562 000 руб., НДС не облагается.

Начальная цена Объекта 3 – 251 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 4 – 46 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 1 502 500 руб.

Шаг аукциона– 500 000 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

Лот №5:

Объект 1: 2. ЗДАНИЕ НЕФТЕГОРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, площадь: 1 304,20 кв.м, расположенное по адресу: Самарская область, Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, пр. Победы, д. 9а, кадастровый номер 63:27:0704016:1676;

Объект 2: Земельный участок, назначение: земли поселений, площадь: 1 930,00 кв.м., расположенный по адресу: Самарская область, Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, пр. Победы, д. 9а, кадастровый номер 63:27:0704016:6;

Объект 3: ГАРАЖ, назначение: нежилое помещение, площадь: 48,70 кв.м, расположенный по адресу: Самарская область, Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, пр. Победы, д. 9а, кадастровый номер 63:27:0704016:2178;

Объект 4: Земельный участок, назначение: земли поселений, площадь: 52,20 кв.м., расположенный по адресу: Самарская область, Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, пр. Победы, д. 9а, кадастровый номер 63:27:0704016:7

Начальная цена лота №5 – 16 965 000 руб., с учетом НДС 18% в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 15 585 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 1 117 000 руб., НДС не облагается.

Начальная цена Объекта 3 – 220 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 4 – 43 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 1 696 500 руб.

Шаг аукциона– 500 000 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кромпе следующих обременений (ограничений): Обязательным условием является заключение с победителем торгов/единственным участником (Покупателем/Арендодателем) предварительного договора аренды нежилого помещения общей площадью 474,00 кв.м., расположенного на 1 этаже Объекта 1, для размещения дополнительного офиса Самарского отделения №6991 ПАО Сбербанк на следующих условиях:

1. Объект аренды: нежилые помещения общей площадью 474,00 кв.м, расположенных на первом этаже Объекта 1 (далее – Часть помещения).

2. Предварительный договор аренды должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи Объектов.

3. Положения Основного договора аренды (далее – Основной договор):

- срок аренды по Основному договору - 10 (десять) лет;

- размер постоянной части арендной платы составляет 350 (Триста пятьдесят) рублей 00 копеек за 1 кв.м. в месяц.

- Ежемесячная постоянная часть арендной платы составит 165 900 (Сто шестьдесят пять тысяч девятьсот) руб. 00 коп., с учетом НДС.

- Постоянная часть арендной платы включает в себя платежи за пользование Частью помещения и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, за техническое обслуживание систем теплоснабжения (газоснабжения), энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, очистку кровли Здания, в котором находится Часть помещения от снега и наледи в зимний период; коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение), уборку прилегающей к Части помещения территории на расстоянии 3 (Трех) метров от лицевой части фасада по длине Части помещения первого этажа, внутреннюю уборку Части помещения, расходы по вывозу ТКО Части Помещения, дератизации и дезинсекции Части помещения);

- Постоянная часть арендной платы может ежегодно по соглашению Сторон (за исключением первых двух лет срока аренды) увеличиваться, но не чаще раз в год, в размере, не превышающем индекс потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемый на официальном сайте Федеральной Службы Государственной Статистики РФ www.gks.ru, но не более 5 (Пяти) % от величины постоянной части арендной платы.

В случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости в Самарской области размер постоянной части арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях.

Новый размер постоянной части арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору.

- Переменная часть арендной платы включает в себя плату за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение).

4. Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, в том числе НДС (18%), определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Части помещения, по тарифам и расчетам, установленным по регионам энергоснабжающими и водоснабжающими организациями, с предоставлением со стороны Арендодателя приложения расчетов и заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора.

5. Расходы за теплоснабжение (газоснабжение), определяются по показаниям прибора учета газа, установленного в соседнем здании - котельной, принадлежащей Арендодателю, от которой отапливается Объект 1, в котором находится Часть помещения, умноженные на утвержденный тариф ресурсоснабжающей организации и рассчитанные пропорционально площади Части помещения к площади Объекта 1, а также исходя из общего размера затрат на эксплуатацию котельной.

6. Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Части помещения, уборке прилегающей к Части помещения территории, внутренней уборке Части помещения Арендатор оплачивает самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров с обслуживающими организациями.

7. Стоимость произведенных Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшений арендованной Части помещения, неотделимых без вреда для Части помещения, не подлежит возмещению Арендодателем Арендатору, за исключением случаев досрочного расторжения Договора по инициативе Арендодателя. В этих случаях Арендодателем возмещается остаточная стоимость неотделимых улучшений, увеличенная на сумму НДС 18%, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

8. Стоимость капитального ремонта, произведенного Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя подлежит возмещению Арендодателем, в объеме, согласованном Сторонами на момент проведения капитального ремонта, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

9. Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения Основного договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив Арендодателя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Основного договора/отказа от исполнения.

10. В целях государственной регистрации Основного договора Арендодатель в течение 40 календарных дней с даты подписания Основного договора обеспечивает подготовку технического плана в связи с образованием Части помещения, на которую распространяются ограничения и обременения по Основному договору.

11. Арендатор вправе изменить, в т.ч. уменьшить, арендуемую площадь Части помещения, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади. Изменение арендуемой площади Части помещения оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору.

12. Часть помещения имеет назначение «нежилое»;

13. Право собственности Арендодателя на Часть помещения/Здание зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждено соответствующими документами;

14. Арендодатель имеет законную возможность передачи Части помещения во временное владение и пользование (аренду) Арендатору;

15. Отсутствие прав третьих лиц на Часть помещения, которые препятствуют заключению Основного договора, подтвержденное выпиской из ЕГРН;

16. Арендатор должен быть письменно извещен о наличии прав третьих лиц на Часть помещения, которые не препятствуют заключению Основного договора с приложением к извещению соответствующих документов;

17. Направление Арендатору документов: выписки из ЕГРН на Объект 1/Часть помещения/Земельный участок, Технический паспорт на Объект 1/Часть помещения.

18. Арендатор вправе расторгнуть (отказаться от исполнения) Предварительный договора аренды в одностороннем внесудебном порядке при невыполнении Арендодателем условий предварительного договора в определенный срок.

19. Срок заключения Основного договора аренды не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Предварительного договора аренды при выполнении Арендодателем обязательных условий.

Порядок участия и правила проведения аукционов смотрите на сайте www.auction-house.ru.

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