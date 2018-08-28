«Деньги вложу в сына»: вдова отравленного банкира Екатерина Пузикова отсудила у государства 1,75 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-28T11:40:32+03:00

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27 августа в Ленинском районном суде Самары рассмотрели иск Екатерины Сокирской (ранее Пузиковой) к государству о компенсации морального вреда, которое она получила из-за незаконного уголовного преследования.

Напомним, Екатерину Пузикову почти 6 лет обвиняли в отравлении собственного мужа, замуправляющего Самарского филиала Россельсхозбанка. В марте 2012 года он умер от отравления таллием после вечеринки с друзьями. Подозрения пали на Екатерину. Женщине дважды выносили обвинительный приговор. В октябре 2017 года ее оправдали. Настоящего убийцу банкира так и не нашли.

Катя воспользовалась правом на реабилитацию и подала в суд на Минфин России. Свои переживания она оценила в 10 млн рублей. На заседании со стороны истицы были 7 свидетелей: адвокаты, психологи, журналисты. Все они подтвердили, что незаконное уголовное преследование причинило Кате огромные страдания. В итоге суд постановил: иск частично удовлетворить, выплатить 1,75 млн рублей.

Екатерина и Дмитрий Пузиковы были счастливы в бракеФото: Личный архив

- Хотя все мои эмоции сложно компенсировать в финансовом эквиваленте, это хороший результат, учитывая общую судебную практику, - комментирует решение суда Екатерина. - Не знаю, будем ли мы обжаловать что-то. Будем обсуждать это с адвокатом.

Когда выплатят компенсацию, неизвестно. Но, судя по реакции представителей Минфина РФ, они точно будут подавать апелляцию.

-Так что выплаты затянутся, - уверена Екатерина Сокирская. -Куда потратим деньги, пока не знаю. Их много не бывает. Часть пойдет на улучшение жилищных условий, наверное. А так - уже стала задумываться о будущем сына, о его образовании. По сути, это все для него.

Катя по-прежнему посвящает себя семье. Правда, теперь думает попробовать себя в роли адвоката и помогать людям, которые оказались в такой же ситуации. Тем более, димплом юриста уже есть - в 2010 году Екатерина окончила институт права в одном из самарских вузов.

-Я считаю результат удовлетворительным, - соглашается с подзащитной адвокат Андрей Карномазов. - Он не оскорбителньый, не уничижительный. Я не думаю, что когда-либо в рамках реабилитации давали больше в Самарской области. Мы изучим мотивированное решение суда и тогда обсудим наши дальнейшие действия.

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