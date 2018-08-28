Судьи против Тихонова: скандал после матча «Енисей» - «Крылья Советов»

СЕГОДНЯ 14:58 2018-08-28T15:11:10+03:00

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«Енисей» - «Крылья Советов». Этот матч должен был стать дуэлью двух бывших одноклубников, экс-спартаковцев, а ныне тренеров Дмитрия Аленичева и Андрея Тихонова. Однако на сцене появился еще один участник – арбитр матча Михаил Виклов. Именно к нему и к наставнику «Крыльев» Тихонову оказались прикованы все взгляды после игры. И виной тому не только судейские решение, но и хлесткие высказывания, которые посыпались после матча.

Игра 5 тура РПЛ в Тюмени закончилась со счетом 1:0 в пользу «Енисея». Красноярцы прижали волжан в первом тайме и добили, когда «Крылья» остались в меньшинстве. Причем удаление было, мягко говоря, странным. Свою первую желтую карточку полузащитник самарцев Олег Ланин получил за разговоры, а вот вторым горчичником арбитр Вилков наградил игрока «КС» после того, как тот получил по лицу от Обрадовича. Ланин не успевал за нападающим и придержал того, Обрадович отмахнулся. Карточки получили оба игрока, только Ланин после этого отправился в раздевалку.

Хотя, как признался Тихонов после матча, дело даже не в удалении. Эпизодов, которые вызывают вопросы, было предостаточно. Жесткий фол Кичина, неназначенный пенальти в ворота «Енисея» за игру рукой Ятченко… Впрочем, мы помолчим, все уже сказал наставник «Крыльев».

Игра «Енисей» - «КС» завершилась победой хозяевФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Обычно сдержанный Тихонов был в ярости

После матча обычно спокойный Андрей Тихонов взорвался. Он обвинил главного судью матча в предвзятости.

- Планы сломало не удаление, там моменты были вопиющие. Кичин прыгает с двух ног под Соболева – даже желтой не дают, а это прямая красная карточка. Обрадович нырнул в штрафной – ему желтой не дают. Зато дал карточку за то, что немного придержали футболиста, а тот отмахнулся. Вопросов нет. Он как бежал, так и продолжал бежать, его даже не сбили с хода. Судья сегодня судил крайне безобразно. Я лично не понимаю, почему друзей-товарищей назначают. Один на лавке сидит из Нижнего Новгорода [бывший судья Игорь Егоров работает в «Енисее», - прим. ред «КП-Самара»], а другой судит. Пусть разбираются, потому что нельзя так оставлять, - сказал Тихонов прямо после матча во время флеш-интервью.

Тихонов жестко высказался о судье после матчаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

На пресс-конференции Тихонов вновь призвал проверить работу арбитра.

- В первом тайме мы выгладили не очень хорошо. Может быть, на это повлияла игровая схема, а может мы оказались не готовы, совершая простейшие ошибки. Я считаю, что удаление было незаслуженное. Потом вы посмотрите, разберете. Большое количество моментов было, когда игрокам «Енисея» следовало показывать желтые. Нам карточка давали, а им нет. Судьи – безобразие просто. Я понимаю Олега Кононова. Он сказал, что молчать не будет. Так вот если мы все не будем молчать, то может быть не будет такой ерунды. Устроили панибратство. Пускай разбираются. Наши лучшие судьи так судят, - подытожил наставник самарцев.

«Енисей» на послематчевой пресс-конференции решил работу судьи не обсуждать. Аленичев сосредоточился на игре своей команды. А что обсуждать? Матч сложился удачно: не пропустили во втором тайме и взяли первые три очка в РПЛ.

В первом тайме арбитр матча оставил самарцев в меньшинствеФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

За Вилкова вступились в департаменте судейства. И сделали это довольно жестко

«Пускай тренирует свою команду. Я же не лезу к нему определять состав». Именно так отреагировал на слова Тихонова глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров.

Прошелся чиновник и по семье тренера «Крыльев». Слова Егорова приводит «Спорт-Экспресс».

- Он [Тихонов] своего сына [Михаил Тихонов играет за «Крылья»] постоянно везде таскает. И не надо мне про родственные связи говорить. Руководствуюсь профессионализмом, мне неважно кто с кем дружит, и кто чем занимается. Михаил Вилков – арбитр FIFA, и может судить любую игру. То, что где-то кто-то работает, нас это не касается.

На следующий день Егоров, правда, остыл и публично извинился. Сделал он это на пресс-конференции.

- Я понимаю, как непросто семье читать негативные комментарии. Могу сослаться на свой пример и свою семью. Понимаю, как переживает семья Андрея Валерьевича Тихонова. Я допустил непозволительное высказывание в его адрес и его семьи. Я публично приношу извинения Андрею Валерьевичу и его семье, - сказал глава департамента судейства.

За свою работу Вилков получил от департамента судейства отрицательную оценку. Фото: ФК «Енисей»

Надо было ставить пенальти в ворота «Енисея»

Работу Вилкова на матче «Енисей» - «Крылья Советов» Егоров оценил отрицательно. Глава департамента судейства считает, что на 14 минуте в ворота красноярцев арбитр должен был назначить пенальти за игру рукой Ятченко, а на 33 минуте должен был давать игроку «Енисея» желтую карточку.

Высказался Егоров и по поводу удаления Ланина.

- Нужно было ставить штрафной и показывать желтую карточку за отмашку Обрадовичу. Мы вчера говорили с Михаилом [Вилковым] об этом эпизоде. На видео я вижу, что Миша тянулся рукой за карточкой, инспектор его в этой ситуации поддержал. Это был черный день для Вилкова, он получил отрицательную оценку, - сказал Александр Егоров.

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