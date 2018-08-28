2018-08-28T16:34:28+03:00
Общество

Макака и оранжевый щенок: один из старейших в Поволжье обезьян похоронил двух жен и теперь "пристает" к сотрудницам зоопарка

Журналисты "КП – Самара" познакомились с макаком Джоном, которому в переводе на человеческие часы уже 90 лет - он один из старейших обитателей зоопарков Поволжья
Евгения ВАСИНА
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Джон отметил свое 30-летиеДжон отметил свое 30-летиеФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Смышленый, общительный, любопытный – так о старичке Джоне отзываются сотрудники зоопарка. В этом году лапундер (или свинохвостый макак, как часто называют его собратьев) Джон отметил свое 30-летие. В неволе представители его вида живут около 26 лет. Джон не только пережил многих своих коллег, но и до старости сохранил задор. Даже сейчас он с удовольствием заимствует личные вещи сотрудников зоопарка и по-детски радуется новым игрушкам. Несмотря на некоторые старческие болезни, Джон в прекрасной форме. Многие люди бы позавидовали.

В зоопарк лапундер попал в 1991 году. До этого он жил в обычной квартире. Его приобрела супружеская пара в качестве домашнего любимца. Они и не предполагали, что из маленького, милого и забавного питомца, который сидел с ними за одним столом, он вырастет настоящим вожаком стаи.

Макак Джон из Самарского зоопарка.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

- Достигнув половой зрелости, Джон стал «качать права». Как и положено представителям этого вида, пытался занять лидирующее положение в семье. Не справившись с взрослеющей обезьяной, супружеская пара подарила Джона зоопарку, - рассказывает о жизни примата заведующая научно-просветительским отделом зоопарка Алёна Киреева.

В зоопарке у лапундера началась счастливая жизнь – первая любовь, дети. За свою долгую жизнь «женат» Джон был дважды. Подруги Тетка и Зина подарили ему четырех детенышей - Захара, Зевса, Дусю и Дану. Сейчас Джон вдовец, а дети разъехались по другим зоопаркам страны. Но это совсем не мешает лапундеру радоваться жизни. Алена рассказала, что Джон уж очень неравнодушен к очкам и милым дамам. У одной из сотрудниц зоопарка он трижды воровал столь важную вещь. Заигрывает, наверное.

В неволе представители этого вида живут около 26 лет Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В неволе представители этого вида живут около 26 летФото: Альберт ДЗЕНЬ

Но больше всего Джон любит своего оранжевого щенка.

- Все животные любят играть. Под новый год у нас даже проходит акция «Подари игрушку» - посетители дарят зоопарку резиновые и деревянные игрушки. Несколько лет назад Джону подарили оранжевого резинового щенка. С тех пор Джон никому не отдает его. Щенок уже потрепанный, но забрать его примат не позволяет, - делится Алена.

Мы принесли для Джона новую игрушку – деревянную палочку с разноцветными бусинами. Смекалистый Джон быстро сообразил, как затащить новую игрушку в клетку и с интересном считал бусины. Еще одной новой игрушкой для него стала детская расческа. Ей примат решил почистить зубы, а затем и клетку. Но даже играя с новыми предметами Джон не забывал про своего оранжевого щенка.

Достигнув половой зрелости, Джон стал «качать права» Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Достигнув половой зрелости, Джон стал «качать права»Фото: Альберт ДЗЕНЬ

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