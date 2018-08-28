«Праздник 1 сентября у разбитого корыта?!»: самарчанка после отпуска обнаружила в квартире срезанные стояки и батареи

СЕГОДНЯ 16:30 2018-08-28T16:44:29+03:00

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В «КП-Самара» обратилась наша читательница Ирина Владимировна, у них в доме № 87, что на ул. Стара-Загора, «своеобразно» идет капремонт: в начале августа в ее квартире отрезали стояки и сняли батареи, затем что-то пошло не так, работы прервали.

- Я вчера приехала из отпуска, а у меня в квартире, как в сказке о золотой рыбке – разбитое корыто, - возмущается Ирина Владимировна. – Вот приезжайте и сами увидите, все перевернуто, не могу ни вещи распаковать, ни еду приготовить, ни отдохнуть нормально. И самое ужасное – никто не говорит, когда это все закончится!

В «пятиэтажке» Промышленного района нормального ремонта не было лет 50. Стены ободраны и исписаны, электропровода плачут – чуть тронь и загорятся. Капремонт жильцам пообещали еще в июне. 7 июля он, наконец-то, начался. Дошли до второго подъезда, заменили электропроводку, с 5-го по 2-й этаж поменяли трубы с батареями – на лестничных площадках и в квартирах, а на втором этаже встали. Вспомнили, что нет официального согласия на ремонт от парикмахерской и супермаркета, что на первом этаже дома.

- Кто же так работает?! – возмущается Ирина Владимировна. – Когда я уезжала в отпуск, мне несколько раз звонили соседи, мол, идет капремонт, а я весь дом подвожу: если в моей квартире останутся старые, не промытые батареи, то зимой будет холодно у всех. Я пошла навстречу, обратилась к сыну, тот отпросился с работы, пустил мастеров, а они все разворотили и бросили на полпути.

87-й дом на ул Стара-Загора серьезно нуждается в наведении порядкаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

С тех пор прошло более двух недель, ремонтники в 20-ю квартиру так и не вернулись. Ирина Владимировна - учитель, каждый день во второй половине августа она распланировала, чтобы подготовиться к началу учебного года. Но бытовые неудобства, сдвинутая и закрытая целлофаном мебель сломали все планы.

«Комсомолка» встретилась с представителями организаций, ведущих бизнес на первом этаже.

- Мы давно уже беседовали с подрядчиками, нам же ремонт обещали с начала лета, - сообщили в парикмахерской. - Во-первых, нам надо аккуратно от стен открепить гипсокартон, мы согласны за это платить или же нанимать других работников, но, перед 1 сентября нам некогда, стрижем, причесываем учеников, учителей и родителей.

В супермаркете тоже готовы потерпеть неудобства, однако им надо заранее дать заявки на уменьшение партий товаров и сделать перестановку в помещении.

Получается, пока бизнесмены решают свои вопросы, жильцы должны терпеть неудобства?

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Галина Евстигнеева, старшая по дому № 87 на ул. Стара-Загоры, с 30-летним стажем:

- На самом деле, нам очень повезло, даже жители соседних домов завидуют. 50 лет жили без капремонта, я изо всех сил старалась выкроить средства из раздела «текущий ремонт», начали устанавливать тамбурные двери и пластиковые окна, но потекла крыша – надо срочно чинить. Когда из-за ЧМ-2018 сдвинули сроки капитальных работ ближе к 30-м годам, я стала оббивать пороги всех подряд кабинетов, чудом мне пошли на встречу. Но, наверху свои дела – из-за арестов и разоблачений деньги на материалы поступали с перебоями. Хотя, к подрядчику претензий нет, люди работают аккуратно, мы им даже ключи от квартир, как родным, доверяем. Думаю, когда ремонт идет, стоит с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Старшая по дому Галина Евстигнеева довольна качеством работФото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Татьяна Земскова, пресс-секретарь Фонда капитального ремонта Самарской области:

- Я выяснила все о работах в этом доме Промышленного района. Действительно, две недели назад демонтировали трубы вмести с радиаторами и по мере возможности устанавливают новые. Там была проблема с магазином, который на 1-м этаже. Чтобы поменять именно у этой жительницы батареи, необходимо передвинуть тяжелые холодильные установки. В среду, 29 августа, все работы в той квартире будут закончены.

КОНКРЕТНО

Что делать, если возникли проблемы во время капремонта?

- Ищите своего старшего по дому. Это связующее звено, с которым жители решают все вопросы. Когда подрядная организация заходит на объект, вся информация о ходе работ передается через старшего по дому.

- У старшего по дому должны быть телефоны специалистов, отвечающих за капремонт дома.

- Попросите Паспорт объекта. Во время ремонта на объекте всегда присутствует документ, в котором указано, кто делает ремонт, какие конкретно проводят работы, сроки их начала и завершения. Этот документ, заранее согласованный с активом дома, обычно вывешивают в подъездах на информационные стенды. За год до того, как выйти на объект фонд направляет предложения по необходимым видам работ, там прописываются сроки, стоимость работ, а собственники эти предложения корректируют, а потом согласовывают.

- В ФКР работает инженер, отвечающий за конкретный участок, он тоже компетентен решать организационные вопросы.

- В Фонде капремонта Самарской области есть пул подрядных организаций, телефоны которых есть в открытом доступе. В течение 3-4 лет по сезонам, если возникают проблема – батарея ли потекла или крыша – можно позвонить, сделать заявку и дефект немедленно устранят.

Рабочие аккаунты ФКР по Самарской области есть в соцсетях Вконтакте и на Фейсбуке.

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