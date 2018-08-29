Даже если вам немного за 30: самарская «золушка» вышла замуж за графа во Франции

СЕГОДНЯ 12:56 2018-08-29T16:10:06+03:00

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Кто из девочек не мечтал превратиться в принцессу? Нашей героине это удалось даже при том условии, что своего «принца» - графа из именитого рода французских виноделов она встретила уже в «бальзаковском возрасте». Но любви, не зря говорят, все возрасты покорны.

Кем была графиня Татьяна дё Баняжа до встречи с графом?

Обычная девчонка, спортсменка

Графиня на самом деле с волжских берегов. Сейчас она не любит вспоминать о своем самарском прошлом. В ее соцсетях фото встреч с праправнуками Александра Пушкина и с Лукой Страдивари, с потомственным графом Петром Шереметьевым и Её Высочеством княгиней Феодорой Романовой. Свою историю она рассказывает, как сказку о принцессе-лебеде, которую расколдовал прекрасный принц. Однако жизнь обычной самарчанки Татьяны Ивановны в девичестве Зайцевой сложно назвать сказочной.

- Какая еще графиня?! – удивляется ее знакомая Ирина Петренко*. – Танька была обычной девчонкой. Правда, спортсменка, бегала хорошо. Закончила наш педагогический, физкультурный факультет, тренировала детей. С виду была хорошая семья, сын, правда, беспокойно рос. Короче, все, как у всех. С мужем разошлась в начале 90-х и, видимо, активно занялась устройством личной жизни.

Бывшие подружки, о которых в новой жизни Татьяна без сожаления забыла, говорят, что после положительного русского мужа Тане не везло на мужчин. Поэтому, как только появился интернет, она села за переписку с иностранцами.

Сама графиня дё Баняжа рассказывает об этом периоде немного иначе:

- Я была русской девочкой, мечтающей о Франции, когда смотрела фильмы с Жан-Полем Бельмондо и Робером Оссейном, восхищалась картинами Пикассо. А еще просто обожала шампанское. В советское время, когда мне удавалось побывать в Крыму, в Абрау-Дюрсо, с интересом собирала информацию о виноделии. Тогда я и не мечтала, что судьба подарит встречу с моим супругом. В наших кругах не принято обсуждать личную жизнь. Согласитесь, она же не случайно называется «личной»,- рассуждает Татьяна.

Татьяна дё Баняжа -поклонница и покровительница современного искусстваФото: СОЦСЕТИ

С Жераром не повезло

Знакомые вспоминают, как перед отъездом на родину шампанского Таня штудировала французский на курсах в ТЦ «Скала», а потом разменивала квартиру. Сын ехать во Францию отказался – в Самаре у него друзья, любовь. Сын Татьяны и сейчас живет на Волге, у него своя семья, двое сыновей-спортсменов (в бабушку!), собственный бизнес. Дети и внуки новоиспеченной графини собирается в гости к бабушке - в пригород Ниццы.

Татьяна предпочла забыть о человеке, к которому она уехала во Францию более 20 лет назад. По словам знакомых, Жерар оказался непорядочным - укатил к другой в Болгарию, оставил Татьяну в чужой стране без копейки денег. Но, несмотря на душевную травму и проблемы русская женщина не сдалась, не засобиралась назад. По словам самарской подруги, с помощью Жерара Татьяна стала гражданкой Франции, получала пособие по безработице, время от времени подрабатывала. Еще не сказка, но вполне себе жизнь.

Четыре года Татьяна создавала шампанское, которому имя сейчас «Comtesse Tatiana» в рамках семейного бренда «Champenoise de Bagnaja».Фото: Личный архив

Сладкие ноты «Comtesse Tatiana»

С Филиппом дё Баняжа русская «золушка» познакомилась в регионе Бордо. Татьяна путешествовала по стране, а граф объезжал свои земли, занимаясь семейным бизнесом. Прекрасную блондинку вскоре после знакомства граф Филипп пригласил в Шампань - даму интересовал регион, известный всему миру винодельческими традициями.

- Это моя счастливая судьба, - рассказала «КП»-Самара» скупая на откровения графиня. – Род моего супруга известен с XI-ого века. Все представители семьи по мужской линии - вплоть до дедушки Карла-Теодоза - виноградари. Вскоре после того, как Филипп сделал мне предложение, я с интересом последовала традициям рода, начала учиться виноделию.

Четыре года Татьяна создавала шампанское, которому имя сейчас «Comtesse Tatiana» в рамках семейного бренда «Champenoise de Bagnaja». К слову, Татьяна рассказала, что ее родовое имение находятся между знаменитыми виноградниками Dom Perignon и Moet et Chandon. А в привычную для породистого французского напитка кислинку графиня русского происхождения добавила сладкие ноты.

На его первую презентацию были приглашен любимый с детства актер - Жан-Поль Бельмондо, известный в России как Жоффрей де Пейрак из фильмов «Анжелика и король» и «Анжелика - маркиза ангелов».

Русская графиня собрала "Планету Татьян" и дарит шампанское известным Татьянам.Фото: СОЦСЕТИ

В Самару Филипп так и не приезжал

Для продвижения нового русско-французского напитка графиня учредила сообщество «Планета Татьян», туда вошло более двух тысяч тезок со всего мира. Из последних новостей из Instagram Татьяны встречались в мастерской, где работал Пабло Пикассо во Франции, а еще «жительницам» планеты кузены Александр и Мария Пушкины – потомки Александра Сергеевича - подписали открытки.

К нам в Самару Татьяна в последний раз приезжала в прошлом году, проводила встречу в Алкохолле - за 2,5 тыс рублей с каждого приглашенного. А с подругами французская графиня встречалась в обычной пиццерии.

- Своего Филиппа она в Самару так и не привезла, - заканчивает разговор Ирина. – Но, с ним она меня в Испании знакомила, хороший мужчина. Не знаю уж, граф или нет. А я еще помню, как ее Жерар тут под «Калинку-Малинку» отплясывал!