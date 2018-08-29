Операции по урологии и онкологии и оплодотворение при бесплодии: какие услуги можно получить бесплатно в клинике «Мать и дитя ИДК»?

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-29T16:09:57+03:00

В последние годы медицина и, в частности, хирургия, шагнули далеко вперед благодаря новейшим технологиям и современному оборудованию

В Клиническом госпитале ИДК несколько услуг теперь можно получить бесплатно в рамках программы Обязательного медицинского страхования (ОМС).

Изменить размер текста: A A

Современные медицинские технологии и качественный сервис часто ассоциируются с высокой стоимостью, но мы расскажем вам об услугах, которые вы сможете получить в Клиническом Госпитале ИДК бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования ОМС.

В последние годы медицина и, в частности, хирургия, шагнули далеко вперед благодаря новейшим технологиям и современному оборудованию, доступному сегодня передовым медицинским учреждениям, ярким примером которого является Клинический госпиталь ИДК.

Хирургическое отделение Клинического госпиталя ИДК, пожалуй, является самым широким и высокотехнологичным. В рамках программы ОМС доступны операции по урологии, онкологии и травматологии, а также такие исследования как диагностическая коронарография, компьютерная томография (КТ), МРТ и гистероскопия. Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) также доступна по полису ОМС.

При этом, даже проживая в другом регионе, вы можете пройти лечение в клинике.

В клинике были проведены программы ЭКО в рамках ОМС для жителей Самарской, Оренбургской, Саратовской, Пензенской, Астраханской, Волгоградской, Ульяновской областей и Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Ставропольского края.

Что входит в программу осуществления ЭКО за счёт средств ОМС? Как получить направление в Клинику «Мать и дитя»? Какие документы необходимо собрать? И каков перечень необходимых исследований можно узнать на нашем сайте

Будьте здоровы!

Подробности на сайте.

Клинический госпиталь ИДК, Волжское шоссе 70

8 800 250 24 24

Реклама.

Имеются противопоказания, обратитесь к специалисту.