Операции по урологии и онкологии и оплодотворение при бесплодии: какие услуги можно получить бесплатно в клинике «Мать и дитя ИДК»?
Современные медицинские технологии и качественный сервис часто ассоциируются с высокой стоимостью, но мы расскажем вам об услугах, которые вы сможете получить в Клиническом Госпитале ИДК бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования ОМС.
В последние годы медицина и, в частности, хирургия, шагнули далеко вперед благодаря новейшим технологиям и современному оборудованию, доступному сегодня передовым медицинским учреждениям, ярким примером которого является Клинический госпиталь ИДК.
Хирургическое отделение Клинического госпиталя ИДК, пожалуй, является самым широким и высокотехнологичным. В рамках программы ОМС доступны операции по урологии, онкологии и травматологии, а также такие исследования как диагностическая коронарография, компьютерная томография (КТ), МРТ и гистероскопия. Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) также доступна по полису ОМС.
При этом, даже проживая в другом регионе, вы можете пройти лечение в клинике.
В клинике были проведены программы ЭКО в рамках ОМС для жителей Самарской, Оренбургской, Саратовской, Пензенской, Астраханской, Волгоградской, Ульяновской областей и Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Ставропольского края.
Что входит в программу осуществления ЭКО за счёт средств ОМС? Как получить направление в Клинику «Мать и дитя»? Какие документы необходимо собрать? И каков перечень необходимых исследований можно узнать на нашем сайте
Будьте здоровы!
Подробности на сайте.
Клинический госпиталь ИДК, Волжское шоссе 70
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Имеются противопоказания, обратитесь к специалисту.