«Крылья Советов» — «Анжи» 1 сентября 2018 года: прогноз на матч шестого тура РПЛ

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-30T15:59:30+03:00

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Прогноз на матч: «Крылья Советов» — «Анжи» 1 сентября 2018 года на «Самара Арене» — 3-0.

1 сентября, в День знаний, «Крылья Советов» проведут уже четвертый в этом сезоне РПЛ домашний матч. На «Самара Арене» они примут махачкалинский «Анжи». Думаю, что именно эта встреча закончится для зелено-бело-синих первой победой в родных стенах. Причем, весьма уверенной.

Начну с того, что обе команды в этом сезоне не блещут. «Анжи» выиграли лишь единожды — в первом туре. Решающий гол «Уралу» тогда, кстати, забил нынешний игрок самарцев — Паул Антон. Все остальные матчи махачкалинцы, испытывающие серьезные финансовые трудности, проиграли.

«КС» не многим лучше. Победа над «Ростовом» и ничья с армейцами в 1 туре. В графе забитые мячи — грустная цифра «1».

Но все-таки именно самарцы фаворит. Да, «Анжи» объявил, что их спонсором стала компания «Денеб», но вряд ли за два дня ситуация с деньгами как-то изменится в лучшую сторону и прибудет какое-нибудь усиление. Да и обстановка, чересчур тяжелая, кажется, что клуб не живет, а выживает.

«Крылья» же практически всю прошлую неделю представляли новичков, планируют еще одно-два подписание. Да и в целом хозяева предстоящего поединка выглядят покрепче по составу, чем гости. У тех есть крепкие футболисты — Новосельцев, Белозеров, но «КС» их явно больше. Плюс вернулся в строй травмированный Мияйлович.

Еще один фактор, это то, что «Крылья», наверное, сейчас настроены агрессивно — неоднозначное судейство в последних играх явно разозлило, как команду, так и тренерский штаб. Настрой на предстоящий матч обещает быть серьезным. Мотивированы и дебютанты. Не исключаю, что 1 сентября в воротах «КС» мы можем увидеть Сергея Рыжикова — Конюхов надежен, но с «Енисеем» не спас. Плюс Рохель, Вучичевич и, может быть, кто-то еще имеют шанс впервые сыграть за «Крылья». Наверняка они будут стараться проявить себя во всей красе.

Конечно, самарская публика соскучилась по голам своих любимцев. Перед родными болельщиками «Крылья» еще не забивали. 6-й тур, кажется, самое подходящее для этого время. Да и «Анжи» наряду с тем же «Уралом» пропускают больше всех — 9 мячей. С правильным настроем «Крылья Советов» могут закончить встречу с разгромным счетом — игру команда, особенно когда в полном составе, показывает довольно-таки активную.

Букмекеры тоже ставят на «Крылья Советов». Те, кто поставят на «Анжи», могут неплохо заработать. Правда, победа гостей экспертам представляется маловероятной.

Статистика личных встреч тоже на стороне Самары. Правда, совсем чуть-чуть. Из 21-й игры «КС» были сильнее в 8, соперники - в 7.

Поэтому при прочих равных считаю, что домашние стены, скука по голам и «обиженное» настроение помогут «Крыльям» взять вверх и набрать долгожданные три очка. Как же будет на самом деле, узнаем в субботу. Начало матча на «Самара Арене» в 15-00.