«Завод стал для нас родным»

СЕГОДНЯ 16:47 2018-08-30T17:09:28+03:00

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«Папа делает электричество!»

Игорь Коренченко – продолжатель династии. В энергетическом производстве он трудится уже более 16 лет, пройдя путь от машиниста-обходчика до начальника управления по закупке и реализации энергоресурсов.

-У меня и прадед, и отец, и дядя работали в энергетике. Я пошел по их стопам, - говорит сотрудник ННК. – Мне действительно с детства было интересно, как рождается электричество, поэтому поступил в СамГТУ на теплоэнергетический факультет.

Уже на последнем курсе работал на энергоблоке, подкрепляя теоретические знания практикой.

- Свою работу люблю, а мои дочери с гордостью говорят, что их папа делает электричество.

Вуз Коренченко окончил с красным дипломом, помимо этого, не так давно стал выпускником Президентской программы по переподготовке управленческих кадров для народного хозяйства РФ. Его работа в Новокуйбышевской нефтехимической компании сегодня заключается в обеспечении надежной и экономичной работы теплоэлектроцентрали, обеспечивающей тепловой и электрической энергией ННК, и эффективной реализации электроэнергии и мощности на оптовом рынке.

Специалистов по работе на оптовом рынке электроэнергии в стране не так много, в связи с чем в структурном подразделении, возглавляемом Игорем Викторовичем, ведется постоянная работа по поддержанию высокой квалификации специалистов в этой области. На постоянной основе проводятся обсуждения изменений в законодательстве в области электроэнергетики, регламентов оптового рынка, рождаются идеи по совершенствованию рыночных механизмов.

Помимо этого, являясь членом Комитета по модели рынка, совместно с Департаментом энергетики Роснефть, разрабатываются и предлагаются на рассмотрения предложения по изменению регламентов оптового рынка, позволяющие снизить стоимость покупаемой электрической энергии не только для ННК, но и для всех предприятий Компании Роснефть.

Cилами сотрудников Управления, имеющими многолетний опыт работы в крупных генерирующих компаниях-участниках оптового рынка электроэнергии и мощности, на базе передовых информационных технологий, разработан и внедрен в промышленную эксплуатацию программный комплекс «Энергопортал» - уникальный продукт, позволяющий в режиме реального времени, в рамках единого информационного пространства, объединяющего как технико- экономические показатели работы станции, так и результаты деятельности на оптовом рынке, оперативно принимать верные управленческие решения, направленные на достижение максимального маржинального дохода и высокой надежности работы станции в целом.

- Я люблю свою работу, потому что процессы здесь динамически изменяются и тем интересны для меня- признается Игорь Викторович. – Рынок постоянно меняется, изменяется законодательство, появляются новые участники и проекты Правительства РФ. Нужно быть в курсе последних тенденций, чтобы эффективно на нем работать. Поэтому я постоянно учусь, обмениваюсь опытом с коллегами из других компании.

- Когда я пришел на работу в ННК, мы создали собственную энергосбытовую компанию, получившую статус субъекта оптового рынка. Это позволило покупать энергию не у гарантирующего поставщика, а напрямую с рынка, что в свою очередь значительно сократило затраты для предприятия на покупку энергоресурсов. В рамках одной компании удалось получить право торговли по реализации электрической энергии, производимой Новокуйбышевской ТЭЦ-2, и покупке электроэнергии на оптовом рынке для нужд ННК. Для российской электроэнергетики это уникальная схема, - рассказывает Коренченко.

Своим отношением к работе Игорь Викторович подает пример не только молодым специалистам, но и опытным коллегам.

За свой многолетний труд и в честь профессионального праздника Игорь Викторович награжден Почетной грамотой губернатора Самарской области.

- Приятно, что мои заслуги оценены. Это стимулирует к дальнейшей плодотворной работе на благо родного предприятия и нашей страны. Уверен, буду работать здесь еще много лет, - улыбается награжденный.

Все работает, как часы

Роман Емельянов на АО «ННК» трудится с 1988 года, сегодня он начальник отделения Ремонтно-механического филиала предприятия.

- На заводе я 15 лет работал слесарем-ремонтником, затем стал мастером и начальником отделения. Сегодня в подчинении у меня 56 человек, - рассказывает Роман Владимирович.

Более опытного специалиста в ремонтном производстве найти сложно. Модернизация, капитальный ремонт или плановое техническое обслуживание технологического оборудования – Емельянов профессионально решает задачи любой сложности. Механизмы у него работают как часы. Как руководитель, Роман Владимирович способен грамотно выстроить процесс ремонтных работ, обеспечивая их высокое качество и соблюдение поставленных сроков. Коллеги его уважают и ценят за ответственность, организаторские способности, доброжелательность.

- Я люблю этот завод, - говорит начальник отделения. – За долгие годы мне здесь все стало родным – и люди, и стены, и машины. Не представляю, что моя судьба могла бы сложиться иначе. Да бывает непросто. Но ведь это жизнь. Справляемся с любыми проблемами, решаем задачи в рабочем порядке. И все получается.

Емельянов большое внимание уделяет молодым рабочим. Наставник щедро делится своим богатым профессиональным опытом. За свой труд Роман Владимирович был дважды награжден Почетной грамотой главы городского округа Новокуйбышевск, Почетной грамотой предприятия, Благодарностью Самарской Губернской Думы. И вот, в преддверии Дня нефтяника, новая награда: Почетная грамота министерства энергетики Российской Федерации.

- Что испытываю? Радость, гордость за родное предприятие. Спасибо руководству завода: оценили мой труд, - улыбается Емельянов.