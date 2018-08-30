XX Поволжская агропромышленная выставка: Кто стоит на страже продовольственной безопасности губернии?

СЕГОДНЯ 10:59 2018-08-30T22:15:25+03:00

Тысячи сельчан со всех уголков Самарской области съехались на главный агропромышленный форум года, чтобы показать свои достижения и обменяться передовым опытом с коллегами

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Пять слагаемых успеха - в действии

Уборочная страда еще не закончена, но уже 1,3 млн тонн зерна ждут своего часа в закромах губернии. Цифру валового сбора позднее увеличат такие культуры как кукуруза и подсолнечник, но уже сейчас ясно - год выдался не таким урожайным, как предыдущий. Даже горожане, далекие от полей и посевных кампаний, знают: погода этим летом подкачала - холод, суховей, жара - не самые благоприятные условия для выращивания растений. И тем не менее передовые технологии, современная техника, полезная химия - минеральные удобрения и средства борьбы с вредителями, элитные семена, опытные специалисты - эти пять слагаемых способны обеспечить успех, наверное, даже на Марсе. Ну а уж в такой аграрной области как Самарская - тем более.

- В прошлом году Самарская область собрала солидный урожай - намолочено более 2,7 млн тонн зерна при средней урожайности 25 ц/га, что позволило области выйти на 5-е место среди регионов Приволжского федерального округа и на 19-е место по Российской Федерации, - приветствовал гостей выставки глава Самарского региона Дмитрий Азаров. - При поддержке федерального центра и региональных властей аграрии губернии не только уверенно справились с поставленными задачами, но и создали надежную базу для дальнейшего развития отрасли. За пять предшествующих лет общий объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства области составил 21 миллиард рублей.

Тем не менее, отметил врио губернатора, инвестиционная динамика в регионе замедляется, поэтому одна из основных задач - создание дополнительных стимулов для аграрных инвесторов.

- Уверен, что нам вполне по силам эффективно реализовать огромный потенциал АПК региона в целях дальнейшего наращивания производства сельхозпродукции, сделать жизнь сельчан более комфортной и благополучной. Искренне желаю вам плодотворного сотрудничества, новых производственных успехов и богатых урожаев!

Сегодня в регионе реализуется масштабный комплекс мер господдержки АПК и сельских территорий. Только за последние пять лет на поддержку агрокомплекса и социального развития села из федерального и регионального бюджетов направлено более 50 млрд рублей. Кстати, зарплата аграриев в этом году (с января по май) выросла на четверть и составила около 25 тысяч рублей - это самый высокий показатель в ПФО.

Мимо технических новинок не пройдешь!Фото: Андрей КУРОЧКИН

Больше сеем - больше жнем

Пусть погода стояла не самая лучшая, в целом растениеводы считают 2018 год удачным по многим направлениям. Чтобы не зависеть от климатических превратностей, размер господдержки на мелиорацию в 2018 году увеличен до 184 млн рублей, благодаря чему в оборот будет введено 2,3 тысячи орошаемых земель. Неуклонно растут площади под посевы сельскохозяйственных культур за счет ввода в оборот не использующихся ранее земель - в этом году пашня приросла на 40 тысяч гектаров и составила 2093 тысяч га. Планируется обновление и расширение самарских садов на 200 гектаров, из которых 100 га уже заложено в первом полугодии. Опыт последних лет красноречиво убедил аграриев в том, что минеральные удобрения - лучшие друзья земледельцев, поэтому в этом году объемы их применения выросли на 5%. Под урожай 2018 года было высеяно 15,3% оригинальных и элитных семян яровых зерновых и зернобобовых культур (на 2,1% больше, чем в 2017-м) - этот факт тоже существенно повлиял на урожайность. Итогом мероприятий по технической модернизации производства станет приобретение 400 тракторов и 200 комбайнов - уже куплено 154 трактора, 64 зерноуборочных и три кормоуборочных комбайна общей стоимостью 1,7 млрд рублей.

КОНКРЕТНО

Хватает ли нам самарского мяса и молока?

Сегодня продовольственная безопасность нашего региона «хромает» в части самообеспеченности мясом, молоком, овощами. К тому же в области нет ни одной прицефабрики, которая обеспечивала бы нас самым «философским» куриным продуктом - яйцами. Однако динамика в животноводческом секторе держится положительная, что дает определенные надежды на постепенный выход к нужным объемам и цифрам.

Закрепление успеха животноводства должна обеспечить и господдержка: в 2018 году 35 начинающих фермеров и шесть семейных животноводческих ферм получат гранты - в областном бюджете на это преду-

смотрено 189,32 млн рублей.

Одна из основных проблем, не позволяющих животноводам активно развивать производство, - трудности со сбытом продукции: из-за небольшого количества молока крупные молокозаводы машину не отправят, крупные торговые сети мелкую партию мяса или колбасы не возьмут. Эту проблему должна решить кооперация, но объединяться малым фермерам из разных уголков губернии сложно. Тем не менее в 2018 году в областном бюджете запланированы средства, которые позволят сельскохозяйственной и потребительской кооперации приобрести технологическое оборудование и специализированный автотранспорт, а также закупить в личных подсобных хозяйствах населения не менее 10,5 тыс. тонн молока и более 320 тонн мяса.

В хозяйствах губернии растут надои и поголовье скота.

Этой зимой жители области будут и с молоком, и с колбасой из мяса местного производства.

3322 кг молока дала каждая молочная корова Самарской области за семь месяцев 2018 года (на 137 кг больше, чем в прошлом году).

На сегодняшний день в области 172,4 тысячи мелкого рогатого скота (на 14,6% больше, чем в прошлом году).

До 16,7% больше стало племенного скота (кроме привычных пеструшек, выращивают коров «голштинской» породы).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

4,3 млрд руб. направлено на развитие аграрного сектора Самарской области в 2018 году.

2,7 млн тонн зерна рекордно собрано в 2017 году.

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