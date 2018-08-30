Зерновые - в закромах, их хозяева - в гостях

СЕГОДНЯ 22:00 2018-08-30T21:31:38+03:00

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В гости на «куколь», «турах» и «икерче»

У каждого из 27 районов, кроме географического места на карте-сердце Самарской области, есть еще один уголок - несколько десятков квадратных метров в Усть-Кинельском, на «сельской улице», где в плотно стоящих «домах» соседствуют не жители-хозяева, а целые муниципальные образования. У каждого из них свой характер, который не скроешь: он и в щедром угощении, и в бережно перевязанных снопах колосьев, и в звонких свистульках. А уж как запоют районные соловушки - у каждого, заметьте, свои, - так и не знаешь, у какой «завалинки» остановиться да послушать, порадоваться вместе с сельчанами - за богатый урожай, за деток здоровых и веселых, за вольный душистый ветер в лицо, гуляющий по скошенным полям и лугам. Уборочная страда еще не миновала, но дышится уже свободнее и легче: зерновые почти все в закромах, намолочены - остались стоять пока кукуруза и подсолнечник, наливаясь солнцем и соками самарской земли. Сельчане поют, пляшут, козыряют умениями своих мастеров и мастериц, дарами своей земли, все, чем богат район, выставляют напоказ: дивитесь, люди добрые! Зазывают в гости всех, пирогами да калачами привечают, поджидают дорогих визитеров, рады каждому - от любопытного прохожего до губернатора, встречая с рушником и угощениями, на которые не пожадничали радушные хозяева. Конечно, глава региона не поскупился на время и приветственные речи: пришлось даже пленарно заседание отодвинуть, чтобы народ не обидеть, - зря, что ли, старались у печек хозяюшки? Идет Дмитрий Азаров по «сельской улице», заглядывает в гости, удивляется выдумке земляков - надо же придумать избушку из хлебов-кирпичиков и багетов-бревнышек соорудить - и изобилию товаров, произведенных в деревнях. Тут попробует пирожок, там ложечку меда отведает, главное - не обидеть добрых хозяев, да и очень уж аппетитные угощения!

В Кошках строят дом даже из булокФото: Андрей КУРОЧКИН

И в открытую радиостудию «Комсомолки» заглянул: поздравить в эфире всех жителей губернии с удавшимся праздником.

- Хочу вас поблагодарить за такую площадку на выставке - это здорово, молодцы, - похвалил «Комсомольскую правду» глава региона. - Выставка у нас юбилейная и проходит в праздничной атмосфере, у нас много гостей не только из других областей нашей Родины, но и из других стран - сегодня здесь работают представители Чехии, Швейцарии. Уверен, что этот форум даст существенный импульс развития нашего агропромышленного комплекса. Здесь представлены лучшие и самые современные технологии, лучшие примеры по организации сельхозпроизводства, по обмену опытом и подготовке кадров. И не случайно мы именно сегодня проводим очередную стратегическую сессию по развитию нашего региона, которая полностью посвящена селу, - созданию условий комфортного проживания, получения профессионального образования и новых рабочих мест, привлечения инвестиций. Чтобы жить на селе интересно и радостно было, там должно быть и где поработать, и где отдохнуть!

Мимо Похвистневского района пешком не пройдешь: ноги в пляс пускаются!Фото: Андрей КУРОЧКИН

В каждой избушке - свои погремушки

Не так велика Самарская область, не так уж разнятся климат и ландшафт, но каждый свой район хвалит, воспевает и защищает. Нет ни одного уголка без своей изюминки, ни одной деревни без своей гордости. Правильно говорят: в каждой избушке - свои погремушки: здесь - картины из соломки, а там - валенки расписные, самодельные. А если и с закрытыми глазами пройти по таким «избам», все равно расскажут, чем славен район.

В Шигонском, например, на входе кабаньи головы висят - настоящие, страшные. От беды оберегают, нечистую силу отгоняют.

В Шигонский район нечистая сила не пролезет - испугается!Фото: Андрей КУРОЧКИН

- Мой район славен своими земледельцами да умельцами народными, - говорит мастер лозоплетения Анатолий Ванюшкин. - У нас и резьба по дереву, и гончарное дело хорошо поставлено. А в лесах наших заповедных зверей много - водятся волки, лоси, кабаны, лисы, зайцы. Где еще так?

Исаклинский район встречает богато накрытым столом, где блюда такие оригинальные, что пришлось подписать: «куколь», «турах», «икерче» (курник, по-нашему), «топонь пряка» (пирог с творогом), «шартак» (фаршированный желудок» - три дня в печи провел!). На эту скатерть-самобранку хозяева наметали блюда мордовской, чувашской и русской кухни - где еще такого отведаешь?

- Наш Исаклинский район славен экологически чистой продукцией, - рассказала ведущий специалист администрации сельского поселения Мордово-Ишуткино Зоя Константинова, перебирая бусы со своего национального костюма. - Мы много лука выращиваем, картошки и других овощей. А еще у нас крепка национальная дружба между народами - все живем в мире и согласии!

Исаклинцы угощают блюдами мордовской, чувашской и русской кухни.Фото: Андрей КУРОЧКИН

В Ставропольском районе «текут» реки молочные, и медовуха тут, и хлеба пышные.

- А мы своими людьми гордимся, - улыбается главный инженер управления сельского хозяйства района Николай Медведев. - Уже намолотили 120 тысяч тонн зерновых - всех обошли в области! И овощи выращиваем в открытом грунте, и переработку развиваем. В прошлом году на выставке шесть медалей взяли - пять золотых и серебряную.

В горнице Нефтегорского района - плетень и подсолнухи из румяного теста, картины живописные, в углу - прялка, а на почетном месте - короба с пшеницей, нутом, гречкой и другими семенами, уже собранными с полей. Здесь же - музейная экспозиция о знаменитом земляке Григории Журавлеве из Утевки, который писал животворящие иконы, не имея рук и ног. Современники не отстают: Ольга Зверева, тоже утевская жительница, и резьбой по дереву, и лозоплетением, и берестой занимается. И сама умелица, и больше 300 ребятишек выучила!

- В Утевке когда-то в каждом доме были мастера, гончары, - говорит ремесленница. - Рядом гора глиняная есть, так они прямо в ямах летом жили, лепили. У нас творить легко - весь материал под руками, и красота вокруг для вдохновения.

В какой район ни загляни - чудеса: в Кошкинском Баба-яга парит под потолком над избушкой на курьих ножках, в Похвистневском - лиса, заяц и бобер распивают хмель из бочонка. Дружба - она и между людьми, зверями и сказочными героями цветет, когда земля волшебная. А именно такой ее и считают жители Самарской губернии!

В павильоне Кошкинского района Баба Яга парит под потолкомФото: Андрей КУРОЧКИН

В Похвистневском заяц и бобер распивают хмель из бочонкаФото: Андрей КУРОЧКИН

Фото: Андрей Курочкин.

ППодписи:

Жители Нефтегорского района ждут гостей, сидя у окошка.

Мимо Похвистневского района пешком не пройдешь: ноги в пляс пускаются!

Исаклинцы угощают блюдами мордовской, чувашской и русской кухни.

В Шигонский район нечистая сила не пролезет - испугается!