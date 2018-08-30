«Один вложенный рубль в сельское хозяйство даст прибыль десять рублей»

СЕГОДНЯ 22:00 2018-08-30T21:45:41+03:00

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Фракция КПРФ последовательно выступает с поддержкой производителей сельскохозяйственной продукции. После XX Поволжской агропромышленной выставки в поселке Усть-Кинельском Алексей Лескин в студии Радио «КП» - Самара» поделился впечатлениями от мероприятия и своим видением развития села в современных условиях.

- Алексей Владимирович, расскажите, какие выводы можно сделать по итогам агропромышленной выставки этого года? Как вы думаете, отсутствие конкуренции с западными производителями помешало нашим аграриям?

- Я воочию убедился в были из сказки «молочные реки, мясные берега». Мероприятие показало, что агропромышленный комплекс в нашей области развивается, и у него прекрасные перспективы. По поводу западных санкций. Я считаю, они нам только на пользу. Стали развиваться отечественные производители. У нас все есть, мы сами готовы все выращивать, нужно только помочь крестьянину финансово, привлекая инвестиции.

- Какие, на ваш взгляд, есть актуальные проблемы на селе, которые необходимо решить?

- Средняя Волга находится в зоне рискованного земледелия. На выставке мы видели яркие примеры, какую технику демонстрировали. Мелиорация возвращается в область, и результат - рекордные урожаи, собрали два миллиона семьсот тысяч тонн зерна. Это благодаря тому, что из бюджета Самарской области стали выделять значительно больше средств на поддержку сельского хозяйства. Наша фракция КПРФ настаивает на том, что не менее 10% областных бюджетных средств нужно направлять на развитие сельского хозяйства в регионе.

- КПРФ для многих - символ Советского Союза. Мы помним, сколько внимания уделяли тогда сельскому хозяйству. Чего не хватает сейчас?

- Не хватает коллективных хозяйств. Был в свое время лозунг такой: «Фермер страну накормит». Не накормил. Мы общались с фермерами, и они сами заявляют, что это рабский труд - одному тяжело делать сразу несколько видов работ. Коллективное же хозяйство совершает рывок. Яркий пример для всей страны - Подмосковное коллективное хозяйство Павла Грудинина. В Марий Эл совхоз «Звениговский» - огромный свинокомплекс, мясокомбинат и молочная ферма. Там действительно коллективное хозяйство, и люди живут в достатке.

- В СССР была традиция поддерживать людей, чтобы они не уезжали из села, а оставались и были полностью обеспечены всем необходимым: бесплатным жильем например… Какую работу нужно проводить сейчас?

- Есть работа и жилье - будут появляться семьи. А дальше - по цепочке: детские сады, школы, больницы. Уберите из села школу и фельдшерско-акушерский пункт - и село начнет погибать. А есть ли государственные механизмы, чтобы все это сохранить? Конечно, есть. Было бы желание реально помочь. В первую очередь село нуждается в строительстве социальных объектов в тех населенных пунктах, где уже функционирует или только развивается производство. А там, где производства нет, нужно стимулировать частное предпринимательство.

- Чем нужно помочь аграриям сегодня в первую очередь?

- У фермеров проблемы со сбытом продукции. К сетевикам не всегда можно пробиться, а значит, нужно возродить потребкооперацию, чтобы государство выкупало продукцию по фиксированной цене. Чтобы сельский труженик знал, за какую стоимость он сдаст свою продукцию. Не перекупщикам, которые покупают за бесценок, а по той стоимости, которая позволит ему иметь оборотные средства.

Необходимы дешевые кредиты, не более пяти процентов. В Китае вообще кредиты дают под 0,5% годовых, а что мешает нам перенять их положительный опыт? Если мы хотим поднять экономику, то в первую очередь надо поднимать сельское хозяйство.

Также мы доказываем своим коллегам по другим партиям, что один вложенный рубль в сельское хозяйство по окончании сезона дает прибыль десять рублей. Одно созданное рабочее место на селе дает семь рабочих мест в городе.

Повторюсь, необходимы поправки в бюджет, чтобы финансирование агропромышленного комплекса было не менее 10% от бюджета, плюс, я об этом уже говорил, льготное доступное кредитование. Фракция КПРФ не только занимается продвижением законодательных инициатив, но и привлекает инвесторов для развития сельского хозяйства нашей области.