«Попробуем сеять нут и сорго - экспериментов не боимся»

СЕГОДНЯ 22:00 2018-08-30T21:50:11+03:00

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Новая техника - новые возможности

Как становятся лучшими? В любой сфере этому почетному титулу предшествуют годы упорного труда - хочешь ли ты дать свое звонкое имя спортивному рекорду, направлению в искусстве или возглавить рейтинг по урожайности в своем районе. В основе хозяйства, возникшего более 20 лет назад в поселке Прогресс Хворостянского района, лежит крепкая мужская дружба троих товарищей, их неиссякаемая энергия и оптимизм. Разделение полномочий между друзьями весьма условно: хотя Владимир Викторович отвечает за финансы и севооборот, Виктор Михайлович - за земледелие, а Вячеслав Алексеевич - за снабжение и животноводство, все трое взаимозаменяемы и могут с легкостью делегировать друг другу свои полномочия. В результате этот, не самый лучший по погодным условиям, сельскохозяйственный год стал для фермеров триумфальным: урожайность - самая высокая в районе, если не брать в расчет агрогигант «Биотон», у которого и мощности другие, и финансовые возможности не те.

- Озимой пшеницы в этом году собрали по 30 ц/га (в прошлом - 50), ячменя - 5 ц/га, - рассказал Владимир Ерин. - Зреет подсолнечник - в этом году мы засеяли им почти 1300 гектаров. Думаю, центнеров по 20 с гектара получим - гибриды хорошие, урожайные: «Пионер», «Санай», «Круйзер», «Авангард», LG.

В прошлом году, конечно, урожай порадовал настолько, что мощностей собственного парка зерноуборочной техники - трех комбайнов Vektor - не хватило, пришлось нанимать со стороны. Поэтому было принято решение купить новый комбайн Acros. И хотя объемы уборки в этом году пониже, зато и проблем меньше с запчастями. И работать одно удовольствие - жатва 900 га озимой пшеницы уже позади, в закромах - зерно третьего продовольственного класса нового сорта «Ершовская».

- Мы стараемся каждый год работать на перспективу, - говорит Владимир Викторович, - чтобы и сорняков не было, и вредитель не залетал. Поля пашем чизельными плугами - они взрыхляют пахотную «подошву», способствуя накоплению влаги в почве. Приобрели два дискатора, которые нам помогут в работе с подсолнечником: после его уборки дисковой бороной проходим поля, сеем ячмень, оставляем пары, затем озимую пшеницу. Эта схема гарантирует оптимальный урожай. Соседи давно так работают, а мы перенимаем передовой опыт.

Сено зимой с удовольствием поедают поросята.Фото: Елена СБОРНОВА

Слаще корм - вкуснее мясо!

В прошлом году в районе свирепствовала африканская чума свиней, но в Прогрессе поголовье удалось сохранить. Правда, крупных животных, от греха подальше, пришлось реализовать, оставив молодняк и репродуктивных свиноматок. Сегодня за счет приплода стадо вышло на тот же уровень - около 500 голов. К зиме потребителей будет ждать вкусная свинина - поросят здесь кормят зерновыми (ячмень, горох) и молоком (специально приобретается сухой продукт). Для самых маленьких покупают у соседского фермера обрат - чтобы детеныши росли крепкими и хорошо набирали вес. А чтобы животным не скучно было жевать одно зерно, фермеры закупают для стада некондиционную морковку. Слаще корм - вкуснее мясо!

Хотя уборка в самом разгаре, друзья уже строят планы на следующий год. Почему бы не посеять нут и сорго?

- У нас много арендованной земли, и с пайщиками мы рассчитываемся зерном, которое они используют на корм скоту в своих подсобных хозяйствах, - поясняет Владимир Ерин. - Сорго дает очень хороший урожай - всем хватит. А нут - коммерческая культура: его реализационная цена доходит до 70 тысяч рублей за тонну, тогда как ячмень - до семи тысяч рублей. Пшеница озимая в прошлом году стоила всего пять рублей за килограмм, сейчас - 7,5 рубля, что все равно очень мало. А людям нужно платить достойную зарплату за их труд. Погектарная поддержка есть, но инфляция ее обесценивает: если раньше субсидии хватало на бойлер солярки, в этом году этих денег хватило лишь на треть бойлера. А в год нам требуется 200 кубометров дизельного топлива.

Положительные сдвиги времени здесь все равно ощущаются: в Прогрессе впервые за много лет начали асфальтировать дороги, появились две детские площадки и площадки для вечернего отдыха сельчан - кто в волейбол играет, кто просто на лавочке сидит. Есть сдвиги - есть вера в завтрашний день.

- Живем, работаем и отдыхать умеем, - улыбается Владимир Викторович. - И всегда надеемся на лучшее! Главное - на своем месте делать все, что от тебя зависит. Тогда и претензий предъявлять будет некому.