От доброго семени жди доброго племени!

СЕГОДНЯ 22:00 2018-08-30T21:54:24+03:00

Васильевка Безенчукского района известна среди фермеров элитными семенами и племенным скотом далеко за пределами Самарской области, и все это благодаря двум ООО «Русское подворье» и «Агроальянс».

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Два предприятия разных направлений - растениеводства и животноводства - возглавляет один человек. Сергей Вдовенко в сельском хозяйстве, почитай, всю жизнь: с третьего класса катался на поля с отцом-механизатором по доброй воле, а семиклассников уже и не спрашивали - на две недели снимали с занятий для помощи колхозникам в уборочную страду. Отец говорил: маленького не научишь - большого не заставишь. Вот и научил! Сегодня Сергей Васильевич не представляет, как сложилась бы его жизнь в другой сфере - здесь все зависит только от тебя, от твоей воли, желания добиться результата и лишь немного - от погоды.

Государство поддерживает

ООО «Агроальянс» обеспечивает семенами первой репродукции всю округу: в районе уже несколько лет действует программа поддержки, по которой каждый земляк может купить продукцию семеноводческого хозяйства по цене товарного зерна, а разницу хозяйству покрывает бюджет муниципального образования.

- Программа давно дала результат - практически все фермеры Безенчукского района сеют репродукционные семена, соответственно, и урожай получают хороший, - говорит Сергей Вдовенко. - Уже сейчас с нами заключены договоры на покупку 150 тонн семян озимой пшеницы.

В «Агроальянсе» выращивают на семена 14 культур - озимую и яровую пшеницу, ячмень, овес, гречиху, просо, горох, подсолнечник и софлор, а также кормовые травы - люцерну, кострец, эспарцет. Продукцию охотно берут не только безенчукцы - семена закупают по соседству и хворостянские фермеры, и даже саратовские. В этом году у «Агроальянса» уродилась озимая пшеница «Базис» и яровая «Безенчукская крепость», горох «Флагман 12» и ячмень «Ястреб». Хорошему земледельцу известно: добрые семена добавляют к урожаю 2 - 3 центнера, а со сбытом в Безенчукском районе дела обстоят хорошо: работают причалы в Екатериновке и Приволжье, есть поблизости и переработка. А овес, например, в прошлом году отправляли в Тольятти на детское питание.

- Отрадно отметить, что с приходом нового главы региона Дмитрия Азарова и государственный подход к сельскому хозяйству изменился, - говорит Сергей Васильевич. - Погектарную поддержку нам выплатили не с задержкой на 2 - 3 месяца, а уже в начале марта, получили все субсидии на технику - мы покупали комбайн Acros и кормоуборочный комбайн «ДОН-680». В этом году приобрели две сеялки и жатки для уборки подсолнечника, культиватор пропашной, дискатор, сеноподборщик, бороновальный агрегат. А самое приятное, что четверо молодых специалистов получили сертификаты на покупку жилья.

Кстати, и «Русское подворье», племрепродуктор казахской белоголовой мясного направления, не может пожаловаться на отсутствие господдержки - получили субсидию на приплод (11 тысяч на теленка), а раньше она составляла 7 тысяч. Сегодня маточное поголовье насчитывает 320 голов, к концу года оно вырастет до 350, а численность всего породистого стада составляет около тысячи животных.

Консерватизму здесь не место

В хозяйствах Сергея Вдовенко кадровой проблемы нет: люди готовы даже из города переезжать, чтобы у него работать. За последние три года фермер построил четыре дома и еще четыре купил, чтобы у специалистов была крыша над головой. Неудивительно, что средний возраст работников «Агроальянса» и «Русского подворья» - 39 - 40 лет.

- Успех нашего дела зависит от совокупности многих факторов: семена, техника, технологии, минеральные удобрения, защита от вредителей и болезней, но главное - это люди, - считает Сергей Васильевич. - Будь ты хоть семи пядей во лбу, без хорошего коллектива ты никто.

Коллектив Сергея Вдовенко постоянно экспериментирует, ищет идеальное сочетание. Например, все шесть тысяч гектаров земли обрабатываются по-разному: часть пашут, часть обрабатывают по безотвальной технологии. К разным полям и культурам особый подход. А молодому агроному и вовсе карт-бланш: две тысячи гектаров на опытные посевы сельскохозяйственных культур - какой сорт себя лучше покажет, при каком уходе? Есть простор для творчества, есть нива для любимой деятельности, есть жилье. Что еще нужно для счастья?