Вячеслав АДОНИН: «Уверен, сын продолжит мое дело»

СЕГОДНЯ 22:00 2018-08-30T22:09:47+03:00

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25 августа Большеглушицкий район отметил свое 90-летие: открытие Аллеи Трудовой Славы, праздничный концерт, грандиозный салют и, конечно же, самые добрые и теплые слова в адрес сельхозпроизводителей - благодаря работе главы района и сельхозпроизводителей район развивается и хорошеет. В их числе - ИП глава КФХ Большеглушицкого района Вячеслав Адонин.

Секрет успеха

Вячеслав Владимирович Адонин родился в селе Константиновка. Он со школьной скамьи работал помощником комбайнера и никогда не сомневался, что будет земледельцем.

- Я пошел по стопам отца, - с гордостью говорит Адонин. - После армии он работал водителем в колхозе им. Крупской. Окончив техникум, стал бригадиром, потом агрономом, заместителем председателя колхоза по кормам, заведующим мастерскими. Большую часть своей жизни он провел в полях.

Вячеслав Адонин тоже «живет» в полях. Правда, работает уже не на колхоз, а на себя. В 90-е годы прошлого века крупные предприятия разваливались, на их месте возникало множество новых. Вместе с членами своей бригады Адонин решил выйти из колхоза и начать собственное дело. Сначала фермеры обрабатывали 250 гектаров земли, а сейчас - около двух тысяч. Площади засеиваются элитными семенами зерновых и зернобобовых культур, подсолнечником. Недавно Вячеслав Владимирович реализовал свою давнюю мечту: арендовал и благоустроил небольшой рыбный пруд. Передовые технологии, современная техника - и хозяйство процветает. Современные тракторы и комбайны, которые настолько «умны», что помогают механизатору обратить внимание, как действовать в той или иной ситуации, в КФХ называют не иначе как «кормильцами». В таком теплом отношении к профессии, наверное, и заключается секрет успеха.

- Мы одна семья, - уверен Вячеслав Владимирович. - Три человека работают со мной с самого начала, с 1999 года, многие - по 10 - 15 лет. Это очень важно: от работы механизатора зависит урожай. Зарплата достойная. Я стараюсь подавать наградные документы, чтобы люди получали награды, и это позволит им в будущем стать ветеранами труда и получать повышенную пенсию.

Осознанный выбор

В детстве Вячеслав Адонин за свой труд получал награды от родного колхоза: часы, приемники. Сегодня у молодежи другие мотивации. Адонин-младший, 18-летний Владимир, как и его отец в свое время, твердо решил связать свое будущее с сельским хозяйством. В этом году он поступил на первый курс сельскохозяйственной академии в Кинеле.

- С 14 - 15 лет он ездил со мной в поля, так же, как и я в свое время ездил со своим отцом, - рассказывает Вячеслав Адонин. - У него уже есть права, хотя у его ровесников пока их нет! Сын уже работал на посевной кампании, менял смены в полях, помогая мне.

Родное КФХ молодой аграрий знает как свои пять пальцев, хотя оно совсем не маленькое. Поля раскинулись на расстоянии 12 - 16 км. Для хранения урожая, который с каждым годом все больше, построены два современных ангара.

- В планах - получить образование, освоить технику, - присоединяется к диалогу Владимир. - Чтобы работать в поле, надо не только много знать, но и быть физически сильным, закаленным. Хочется со временем стать таким же уважаемым человеком среди земляков, как мой отец.

Действительно, вклад КФХ «Адонин В.В.» в развитие района весомый. Бизнесмен оказывает финансовую помощь школе, сельскому Дому культуры, детскому саду и многим другим. В селе проходит уникальный футбольный турнир «Кубок фермера», инициатором и спонсором которого являются Вячеслав Адонин и его коллега Андрей Бугров. А в прошлом году фермер вместе с другими сельхозпроизводителями участвовал в создании новой достопримечательности. В память о рекордном урожае зерновых в 2017 году в Большой Глушице появился самый высокий в России флагшток. Его высота - 35 метров, в мире он занял 16-е место по высоте!

- У меня в жизни были разные периоды, - улыбается Адонин. - Одно время я хотел стать милиционером. Не знаю, как сложилась бы моя судьба в этом случае. Глядя, как развивается и благоустраивается родной район, как встают на ноги дочь и сын, как подрастает внучка, я не жалею, что работаю на земле. Уверен, Владимир станет достойным продолжателем семейного дела.