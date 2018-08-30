Как платить по ипотеке меньше: почти 400 семей Самарской области снизили финансовую нагрузку по ипотечному кредиту с помощью ВТБ

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-30T09:24:12+03:00

Рефинансирование ипотеки, кредиты наличными на ремонт и отпуск – одни из самых популярных продуктов банка в этом году.

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- Мы выдали жителям Самарской области почти 19 тысяч кредитов на сумму 12,7 млрд рублей. Это на 55% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Драйвером роста стали кредиты наличными: за полгода рост составил 55% - до 7,3 млрд рублей. При этом в данном сегменте почти на 30% выросла средняя сумма займа, теперь она составляет более 500 тысяч рублей, - подвел итоги первого полугодия в пресс-центре «КП - Самара» управляющий розничного филиала ВТБ в Самарской области Максим Папков.

Совокупный розничный кредитный портфель банка на 1 июля составил 45,8 млрд рублей, с начала года он вырос на 10%. Чаще жители региона берут кредиты наличными, в первую очередь - на ремонт и отпуск, а также на рефинансирование задолженности в других банках.

Но не только за потребительскими кредитами жители региона стали чаще обращаться в ВТБ. На втором месте по востребованности — ипотечное кредитование. За первые 6 месяцев банк выдал самарцам 2,7 тысяч жилищных кредитов на общую сумму 4,6 млрд рублей.

- В этом году на 70% вырос объем займов на покупку квартир в новостройках и на 24% - на рынке вторичного жилья. Не теряет своей актуальности программа рефинансирования ипотеки — на эти цели мы выдали более 350 кредитов на общую сумму 430 млн рублей, что вдвое больше, чем в январе-июне прошлого года, - уточнил Папков.

Для своих клиентов ВТБ также приготовил выгодные программы рефинансирования: по обращению заемщика банк готов снижать ставки по действующим кредитам.

На 14% с начала года вырос и портфель привлеченных банком средств физилиц. На 1 июля его объем составляет 59,6 млрд рублей. За первое полугодие 2018 года жители региона доверили ВТБ свои сбережения на сумму в 5 млрд рублей, это почти в 3,5 раза больше итогов аналогичного периода прошлого года.

- Интерес есть не только к классическим депозитам, но и к новому продукту — накопительным счетам. Этот сервис позволяет быстро управлять своими ресурсами в ВТБ-Онлайн и получать бОльший доход, - объяснил Папков. – Портфель накопительных счетов за полгода вырос почти на 40% и впервые превысили отметку в 5 млрд рублей.

ВТБ активно продолжает развивать и зарплатные проекты. За отчетный период сотрудникам предприятий региона было выдано почти 30 тысяч новых карт, что почти на 50% больше, чем за первое полугодие прошлого года. Сейчас зарплату через ВТБ получают более 140 тысяч жителей области.

- Тем, кто получает заработную плату на карту ВТБ, мы стремимся предложить выгодные условия по всей линейке продуктов и услуг. Например, сегодня мы являемся единственным банком, который предлагает своим зарплатным клиентам безкомиссионное снятие наличных во всех банкоматах на территории России. Кроме того, по словам руководителя, ВТБ старается сделать обслуживание зарплатных клиентов максимально комфортным и удобным. Так, в этом году впервые открылся дополнительный офис ВТБ на территории одного из крупнейших партнеров - ПАО «АВТОВАЗ», где сотрудники автозавода смогут оперативно решить любой вопрос по своей зарплатной карте, оформить займ или внести платеж по действующему кредитному договору.