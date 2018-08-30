Пятидневка, дистанционное обучение и QR-коды: что нового ждет самарских школьников в этом году?

СЕГОДНЯ 16:50 2018-08-30T17:02:59+03:00

Как родителям освободить для школьников субботу и что делать ученикам в этот день? Об этом в пресс-центре «КП»-Самара» рассказал врио министра образования и науки Самарской области Владимир Пылев.

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Демография в действии

В субботу, в школы губернии пойдут почти 332 тысячи учеников, из них 37 тысяч первоклассников. Это очередной рекорд нашей губернии.

- В прошлом году школы преодолели рубеж в 320 тысяч учащихся, а в этом - в 330 тысяч человек. На 50 тысяч детей больше, чем десять лет назад, - уточнил Владимир Пылев. - Больше детей и в системе дошкольного образования. В детских садах в этом году более 157 тысяч ребят.

По прогнозам региональных властей, в ближайшие годы эти цифры будут только расти, а значит, понадобятся новые места в образовательных учреждениях. Этим вопросом правительство Самарской области занимается уже сегодня. В ближайшие два года в регионе построят 23 новых детских сада. На это регион получил более 1 миллиарда рублей.

- Будет создано более 5 тысяч дошкольных мест и этот позволит нам заметно приблизиться к выполнению задачи, поставленной президентом нашей страны, до 2022 года обеспечить доступность дошкольного образования, особенно для детей до 3-х лет, - отметил Владимир Пылев.

Суббота для семьи

В школах в этом году начнется обновление системы. Главное новшество - переход на пятидневную учебную неделю. Владимир Пылев привел слова главы региона Дмитрия Азарова о том, что современная школа не должна перегружать детей, и поэтому "пятидневка" не будет означать перенос субботних занятий на будние дни.

- Изменения должны быть постепенными. К примеру, для младших и средних классов он может пройти безболезненно, а у старших классов совсем другая нагрузка, - считает Владимир Пылев.

По его словам, гармонизировать переход поможет введение дистанционного образования, которое скоро станет абсолютной нормой, и организация внеурочной деятельности. В последнем большие надежды возлагаются на родителей.

- Ведь, давно известно, что 30% знаний дети получают вне школы. Суббота освобождается для того, чтобы школьники смогли проводить этот день с семьей, посещать спортивные секции, творческие занятия, театры, ездить на экскурсии, - отмечает глава регионального Минобра.

Конечно, "пятидневку" в этом году введут не все школы. Пока исключение составят общеобразовательные организации с углубленным изучением предметов. Но в целом по области 70% классов будут учиться 5 дней в неделю. Вместе с тем, родители сами могут попробовать повлиять на ситуацию.

- Родители являются участниками образовательного процесса, они вправе поставить вопрос о переходе на пятидневную неделю. И этот вопрос администрация школы, педагогический совет должны рассмотреть и принять решение, - отмечает Владимир Пылев.

СПРАВКА «КП»

Что еще нового?

В 95% образовательных учреждений в этом году появится астрономия. Годом ранее ее ввели только в 40% школ Самарской области.

Кроме того, в этом году правительство Самарской области продолжает традицию "губернаторского" дневника. Ученики 2-9 классов получат "Дневник самарского школьника", но с цифровой обновкой - появятся цифровые элементы - QR-коды. По ним ребята смогут выходить на страницы, где опубликована информация о регионе, той или иной достопримечательности, открытии, знаменитой личности и так далее.