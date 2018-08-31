2018-08-31T10:36:57+03:00
Экономика

Ставки по ипотеке еще ниже: банк «Открытие» проводит крупную реорганизацию

Банк избавился от токсичных активов и намерен войти в тройку лучших в регионе.
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Зарина Плукчи возглавила обновленную команду филиала "Приволжский" банка "Открытие"Зарина Плукчи возглавила обновленную команду филиала "Приволжский" банка "Открытие"Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Изменить размер текста:

О первых победах и амбициозных планах обновленного «Открытия» в пресс-центре «КП-Самара» рассказала управляющая банком «Открытие» в Самарской области Зарина Плукчи.

Пришла новая команда

- Финансовая корпорация «Открытие» - это известный всем банк, который входит в топ-10 банков и является системообразующим. Сегодня в его структуру входят сам банк «Открытие», «Бинбанк», «Рост» и «Росгосстрах» банки и «Траст». С 2019 года все они будут работать под единым брендом, - объяснила изменения Зарина Плукчи.

В Самарской области банк представлен 10 офисами: 3 офиса «Открытия», 5 офисов «Бинбанка» и 2 - «Росгосстрах банка». Еще 6 офисов откроются до 2020 года, причем появятся они не только в Самаре, но и в Новокуйбышевске, Сызрани.

Банк «Открытие» планирует удвоить долю корпоративного, малого, среднего и розничного бизнеса в Самарской области в ближайшие три года. Увеличить намерены и число зарплатных проектов с крупными предприятиями и компаниями области. Чтобы планы стали реальностью, в филиале «Приволжский» сформирована и уже работает новая управленческая команда.

- Мы будем выводить на рынок новую продуктовую линейку для физических лиц, интересные предложение для малого и среднего бизнеса, для развития крупного бизнеса в регионе. Для наших зарплатных клиентов мы выпускаем новую карту, у которой масса преимуществ. Для удобства клиентов мы рационализируем сеть банкоматов, - поделилась планами Зарина Плукчи.

В Самарской области банк «Открытие» увеличит в два раза и портфель кредитов. Катализатором для этого станут кредиты наличными, ипотека и кредитные карты.

Банк "Открытие" стал еще привлекательнее для бизнеса и обычных потребителей.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Кредит под 9%? Реально в банке «Открытие»

Первые положительные результату есть уже в первом полугодии 2018 года. Так на 11% вырос портфель по потребительскому кредитованию физических лиц - сейчас он составляет 1,0 млрд рублей. В три раза вырос объем выдачи ипотечных кредитов, теперь он составляет 111 млн рублей. При этом сумма остатка увеличилась на 5%. Привлекательной является и ставка по ипотеке - 8,7%. А по индивидуальным программам с застройщиками еще меньше.

- Для малого и среднего бизнеса мы предложим индивидуальный подход в обслуживании, гибкое ценообразование и ряд уникальных сервисов. Уже сейчас мы снизили тариф по кредитной ставке до 9%. Это одна из самых низких ставок на рынке. Также мы планируем запустить продукт инвестиционного кредитования. Кроме того банк «Открытие» займется банковским сопровождением счетов застройщиков. - добавила Зарина Плукчи. - Наш банк включен в список уполномоченных банков в рамках программы субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам. Также же мы уполномочены открывать счета для проведения госзакупок.

Будет поддерживать «Открытие» и социально-экономические проекты в Самарской области, в том числе в государственные программы. Таким образом, банк стал еще привлекательнее для бизнеса и обычных потребителей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Озвученная президентом продажа имущества Пенсионного фонда может стать началом контроля за его работой
Известный экономист Михаил Делягин уверен, что при нынешнем неэффективном управлении пенсионными деньгами, повышение возраста даст лишь краткосрочные результаты
Сентябрь – время менять работу: эксперты рассказали, что будет происходить на рынке труда этой осенью
«Комсомолка» опросила более десятка менеджеров по персоналу и выяснила, стоит ли бояться сокращений из-за санкций, и работники каких профессий могут сейчас рассчитывать на рост зарплаты
Новости 24
Возле стадиона "Самара Арена" 1 сентября перекроют дороги
В Тольятти голый мужчина насадился ягодицами на штырь забора
За женскую сборную России по футболу в матче против Казахстана сыграла самарчанка Анастасия Поздеева
В Самаре похитительница энергетиков искусала сотрудников супермаркета
МегаФон + Elari KidPhone представляют первые в мире детские часы-телефон с Алисой от Яндекса
Самое необходимое: выбираем гаджеты для школьника
В «Кошелев-Парке» 1 сентября откроется самая большая школа в Самарской области
«Уральские авиалинии» рассказали, как сэкономить на поездке в Тель-Авив
Россельхозбанк увеличил на 30% финансирование самарского малого агробизнеса на проведение сезонных работ
В Самаре троллейбусы временно не будут ходить по Московскому шоссе
Тольяттинка Дарья Касаткина проиграла во втором круге Открытого чемпионата США по теннису
Аварийные работы и ДТП: Московское шоссе сковал транспортный коллапс
Хоккейные «Лада» и ЦСК ВВС проиграли первые матчи на Кубке Lada 2018
Дмитрий Азаров назвал Иосифа Кобзона патриотом и интеллигентом
Самарцы удивились новым закрученным лавочкам в сквере Мичурина