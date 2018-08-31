Ставки по ипотеке еще ниже: банк «Открытие» проводит крупную реорганизацию

СЕГОДНЯ 10:19 2018-08-31T10:36:57+03:00

Банк избавился от токсичных активов и намерен войти в тройку лучших в регионе.

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О первых победах и амбициозных планах обновленного «Открытия» в пресс-центре «КП-Самара» рассказала управляющая банком «Открытие» в Самарской области Зарина Плукчи.

Пришла новая команда

- Финансовая корпорация «Открытие» - это известный всем банк, который входит в топ-10 банков и является системообразующим. Сегодня в его структуру входят сам банк «Открытие», «Бинбанк», «Рост» и «Росгосстрах» банки и «Траст». С 2019 года все они будут работать под единым брендом, - объяснила изменения Зарина Плукчи.

В Самарской области банк представлен 10 офисами: 3 офиса «Открытия», 5 офисов «Бинбанка» и 2 - «Росгосстрах банка». Еще 6 офисов откроются до 2020 года, причем появятся они не только в Самаре, но и в Новокуйбышевске, Сызрани.

Банк «Открытие» планирует удвоить долю корпоративного, малого, среднего и розничного бизнеса в Самарской области в ближайшие три года. Увеличить намерены и число зарплатных проектов с крупными предприятиями и компаниями области. Чтобы планы стали реальностью, в филиале «Приволжский» сформирована и уже работает новая управленческая команда.

- Мы будем выводить на рынок новую продуктовую линейку для физических лиц, интересные предложение для малого и среднего бизнеса, для развития крупного бизнеса в регионе. Для наших зарплатных клиентов мы выпускаем новую карту, у которой масса преимуществ. Для удобства клиентов мы рационализируем сеть банкоматов, - поделилась планами Зарина Плукчи.

В Самарской области банк «Открытие» увеличит в два раза и портфель кредитов. Катализатором для этого станут кредиты наличными, ипотека и кредитные карты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/666641" frameborder="0"></iframe> Банк "Открытие" стал еще привлекательнее для бизнеса и обычных потребителей.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Кредит под 9%? Реально в банке «Открытие»

Первые положительные результату есть уже в первом полугодии 2018 года. Так на 11% вырос портфель по потребительскому кредитованию физических лиц - сейчас он составляет 1,0 млрд рублей. В три раза вырос объем выдачи ипотечных кредитов, теперь он составляет 111 млн рублей. При этом сумма остатка увеличилась на 5%. Привлекательной является и ставка по ипотеке - 8,7%. А по индивидуальным программам с застройщиками еще меньше.

- Для малого и среднего бизнеса мы предложим индивидуальный подход в обслуживании, гибкое ценообразование и ряд уникальных сервисов. Уже сейчас мы снизили тариф по кредитной ставке до 9%. Это одна из самых низких ставок на рынке. Также мы планируем запустить продукт инвестиционного кредитования. Кроме того банк «Открытие» займется банковским сопровождением счетов застройщиков. - добавила Зарина Плукчи. - Наш банк включен в список уполномоченных банков в рамках программы субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам. Также же мы уполномочены открывать счета для проведения госзакупок.

Будет поддерживать «Открытие» и социально-экономические проекты в Самарской области, в том числе в государственные программы. Таким образом, банк стал еще привлекательнее для бизнеса и обычных потребителей.