Крылья Советов - Анжи 1 сентября 2018: прямая онлайн-трансляция матча 6 тура РПЛ

СЕГОДНЯ 06:00 2018-08-31T22:35:17+03:00

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Матч «Крылья Советов» - «Анжи» в рамках шестого тура РПЛ пройдет 1 сентября в 14:00 по московскому времени (в 15:00 по самарскому времени). Команды встретятся на стадионе «Самара Арена».

Встреча «КС» - «Анжи» - это матч команд из подвала турнирной таблицы. За пять туров «Крылья» набрали 4 очка, а махачкалинцы – 3 очка.

В прошлом туре самарцы уступили с минимальным счетом красноярскому «Енисею» 1:0. До этого было еще одно обидное поражение – точно с таким же счетом только от действующего чемпиона страны московского «Локомотива». Пока подопечные Тихонова смогли один раз победить (обыграли «Ростов» 1:0), один раз забить (тому же «Ростову») и один раз сыграть вничью (в первом туре с ЦСКА 0:0). Дома «Крылья» три очка еще не зарабатывали.

«Анжи» после победы над «Уралом» 1:0 в первом туре больше очки не зарабатывал. Махачкалинскую команду, которую в начале этого сезона финансово лихорадит, обыгрывали «Уфа», «Спартак», «Оренбург» и «Локомотив».

«Крылья» в последние недели трансферного окна, которое закрылось уже сегодня, 1 сентября, активно представляли новичков. Среди них автор первого гола в РПЛ этого сезона, бывший футболист «Анжи» румын Паул-Виорел Антон.

Всего команды играли между собой 21 раз. 8 раз сильнее были самарцы, 7 раз – махачкалинцы. 6 матчей заканчивались вничью. В прошлый раз команды встречались в позапрошлом сезоне чемпионата России. Тогда сильнее были «Крылья» 3:1.

Трансляция матча начнется в 14:00 по московскому времени.