Крылья Советов – Анжи 1 сентября 2018 года: обзор матча шестого тура РПЛ, голы, счет

СЕГОДНЯ 16:04 2018-09-01T16:12:39+03:00

«Крылья» весь матч провели в атаке и могли забивать больше Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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День знаний в этом году выпал на субботу и совпал с очередным футбольным уик-эндом в РПЛ, на радость многочисленным самарским футбольным болельщикам. Субботний день многие горожане предпочли провести на трибунах «Самара Арены». Вывеска, правда, не то чтобы огненная – битва двух команд из подвала турнирной таблицы Премьер-лиги «Крылья Советов» - «Анжи». Команды-соседи – самарцы на 15 месте с 4 очками, «Анжи» - на 16-ом с 3-мя очками. Матч друг с другом – отличная возможность улучшить свое положение.

Этим и воспользовались «Крылья». Самарцы весь матч выдавливали из «Анжи» три очка, но забить смогли только один гол и только на 83 минуте. Первую домашнюю победу подопечным Тихонова принес Сергей Корниленко.

Победа 1 сентября – первая домашняя в этом сезонеФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В первом тайме «Крылья» были настойчивее. Самарцы захватили инициативу и атаковали волна за волной. Но защита гостей со всем справлялась. Очень хорошо работали у «КС» фланги. Чаще всего неприятности гостям создавали Денисов и Ткачук. Соболев и Канунников пытались прорваться на ударные позиции, но или у них не получалось это сделать, или удары выходили смазанными.

«Крылья» почти все время первой половины матча провели на подступах к штрафной махачкалинцев, но действительно опасных моментов так и не создали. Гости оборонялись всей командой и то и дело топили все, что пытались создавать хозяева.

Во втором тайме самарцам надо было срочно что-то придумывать. Ближе к середине второго отрезка встречи Тихонов решил добавить мощи в атаке и выпустил вместо опорника Антона нападающего Корниленко. Румын очень хорошо смотрелся против своей бывшей команды, но «Крыльям» нужен был тот, кто сможет забить.

Следующий матч «КС» проведут на выезде в ТулеФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Два мощных форварда в атаке «КС» постепенно сдавливали оборону «Анжи». В итоге редуты гостей дали трещину. Первым звоночком стал удар Корниленко, после которого мяч все-таки попал в сетку, но с внешней стороны. «Самара Арена» разочарованно выдохнула, но уже скоро стадион зашелся ликованием.

На 83 минуте Денисов подал угловой. На мяче первым был Сергей Корниленко. Мощный белорусский форвард выиграл борьбу у Маркелова и отправил мяч в сетку головой.

«Анжи» бросился отыгрываться, но сделать это так и не смог. 1:0 – вторая победа и второй забитый мяч «Крыльев» в этом сезоне.

После матча с «Анжи» самарцы набрали 7 очков. Махачкалинцы остаются при своих 3-х. С последнего места они подняться не смогли.

Следующую игру в рамках РПЛ «Крылья» проведут на выезде. 16 сентября подопечные Тихонова встретятся в Туле с местным «Арсеналом».