2018-09-02T16:32:38+03:00
Звезды

«Душа баяна» развернется на всю Россию, а «Виват, Баян!» покоряет мир

Известный самарский конкурс баянного искусства пройдет в 16-ый раз с большим размахом, чем обычно. Как наш музыкальный бренд вышел на мировой уровень и какие сюрпризы ждут его зрителей и конкурсантов в этом году?
Вера ЦЫГАНКОВА
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В этом году знаменитый музыкальный конкурс проходит позже, чем обычноВ этом году знаменитый музыкальный конкурс проходит позже, чем обычноФото: Вера ЦЫГАНКОВА
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С 3 по 6 сентября в Самаре продет 16-ый музыкальный конкурс «Виват, Баян!». В этом году он проходит позже на несколько месяцев. Как пояснил художественный руководитель конкурса, чемпион мира по баяну, заслуженный артист Самарской области Сергей Войтенко, «Виват, Баян!» пришлось перенести из-за проведения в Самаре чемпионата мира по футболу.

- Каждый год конкурс проходит весной, но в этом году было исключение. Мы решили его перенести, чтобы не затеряться в потоке информации, связанной с мундиалем, - отметил Сергей Войтенко. – Спортивный накал схлынул. И теперь мы готовы представить 16-ый конкурс «Виват, Баян!».

В этом году премии для победителей конкурса «Виват, Баян!» будут больше чем раньше

В этом году премии для победителей конкурса «Виват, Баян!» будут больше чем раньше

За время своего существования он приобрел международную известность. География участников вышла далеко за границы Самарской области. В этом году в конкурсе примут участие более 200 человек из 24 регионов России. Организаторы ждут конкурсантов из таких городов, как Москва, Петербург, Ростов-на-Дону, Саратов, Новосибирск, Казань. Ждут на конкурсе и музыкантов из Казахстана, Белоруссии и даже 5-х человек из Китая.

В планах организаторов в будущем еще больше расширить географию участников.

- Мы хотим, чтобы к нам приезжали музыканты из Франции, Германии, Японии, - отмечает Сергей Войтенко. – Конечно, нынешних участников привлекает то, что «Виват, Баян!» - это отборочный тур на международный конкурс «Трофей мира». Но для того, чтобы их было больше, надо предлагать им достойные премии. Когда мы сделаем большой премиальный фонд, который будет отличаться от многих конкурсов, то к нам поедут вообще со всего мира.

Первые шаги к этому уже сделаны. В этом году премии для победителей конкурса «Виват, Баян!» будут больше чем раньше. В частности, награда в категории академического исполнения составит 30 тысяч рублей, вместо 20-ти. В больших планах довести эти цифры до 5-7 тысяч евро.

Другая новинка 16-го конкурса «Виват, Баян!» - это новая уникальная категория, которой пока нет ни в одном другом конкурсе – «Баян Микс».

- Она имеет достаточно современный формат. В ней будут выступать креативные авторы-исполнители, импровизаторы,- отмечает исполнительный директор конкурса Алексей Хромов. - В этом году впервые будет присутствовать категория электронные инструменты. Это как синтезатор, только в виде баяна. И самое интересное в этой категории то, что больше внимания уделяется аранжировке, и от этого будет уже отталкиваться жюри. То есть здесь нужен и композиторский навык, и навык аранжировщика. Довольно сложная категория.

Эти новинки также представят в новом месте – на площадке «Стрелка Холл» по адресу: ул. Вилоновская, 30. Тем не менее, основные выступления конкурсантов будут проходить в самарском музыкальном училище на улица Куйбышева,102. Обе площадки будут абсолютно открыты для зрителей. Прослушивания будут проходить с 3 по 6 сентября с 9 утра до 9 вечера, и вход на них будет абсолютно свободный.Не остался без внимания и фестиваль «Душа баяна».

- Он очень громко прошёл в январе-феврале этого года и итоговый гала-концерт 15 марта. Мы заехали в каждый уголок страны. Всего было проведено около 40 концертов, заехали мы в 37 муниципальных районов и городов, - рассказывает Сергей Войтенко. Мы приняли решение разделить конкурс и фестиваль: «Виват, Баян!» - это только конкурс, на который приезжают профессионалы, а «Душа баяна» - это фестиваль для любителей.

В этом году в конкурсе примут участие больше 200 человек

В этом году в конкурсе примут участие больше 200 человек

При этом «Душа баяна» - это тоже своеобразный конкурс, ведь там есть приз, от которого не отказались бы и профессиональные музыканты, - баян. За него будут бороться участники в 17-ти номинациях.

- Самое характерное, «Душа баяна» - это наш самарский бренд, и сейчас он активно будет продвигаться по всей России, - похвалился Сергей Войтенко. – Недавно в Карелии состоялся 5-й конкурс событийного туризма, где фестиваль «Душа баяна» взял второе место по всей России. Этим фестивалем заинтересовались Карелия, Краснодарский край, Новосибирская и Ленинградская области. В Московской области он уже состоится в ноябре-декабре.После того, как «Душа баяна» пройдет по регионам России, его лучшие участники соберутся на гала-концерта в Кремле.

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