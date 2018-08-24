2018-08-31T09:57:17+03:00
Общество

Договорились дружить и работать

Молодые политики Самары и Уфы подписали соглашение о сотрудничестве и обмене опытом
Евгения ВАСИНА
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София Ангели (слева) и Мария Журба скрепили договоренности рукопожатиемСофия Ангели (слева) и Мария Журба скрепили договоренности рукопожатиемФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Во вторник, 21 августа в Самарской городской Думе принимали гостей из республики Башкортостан. Председатель Молодежной Общественной палаты при Совете Уфы София Ангели прибыла в Самару с приятной миссией - подписать соглашение о сотрудничестве с Общественным молодежным парламентом при Думе Самары. Начинающие политики скрепили подписями взаимное стремление к совместной работе в сфере законотворчества, культуры и общественно-политической жизни. Как отметила председатель самарской организации Мария Журба, точек соприкосновения в сфере молодежной политики у двух городов более чем достаточно.

- Сфера молодежной политики дает большие возможности для действий. Мы давно хотели реализовать идею о сотрудничестве с молодежными парламентами других городов. Когда с такой инициативой выступили представители Уфы, столицы республики Башкортостан, мы с удовольствием приняли их предложение. Это наш первый опыт, и, я думаю, он будет успешным: у нас есть, что предложить коллегам из других регионов России, - отметила Мария Журьба.

Среди интересных проектов, которые реализует общественный молодежный парламент при Думе Самары, акция “Пожиратели незаконной рекламы”. Эта инициатива нашла свой отклик на всероссийском уровне.

- Мы можем предложить и варианты культурного взаимодействия. В Самаре есть на что посмотреть, - продолжает Мария. – Участие в организации и проведении матчей чемпионата мира по футболу дало нам уникальный опыт; разработаны бесплатные экскурсии для молодежи, мы занимаемся образованием ребят по принципу «равный равному». Так можно развивать и экономическую привлекательность региона, и туризм. На подъеме и волонтерское движение. Активно внедряем такое направление деятельности, как наставничество. Это системное взаимодействие с ребятами в тяжелой жизненной ситуации.

София Ангели пригласила самарских парламентариев в Башкортостан и рассказала, о том, как работает Молодежная Общественная палата при Совете Уфы.

- Мне хочется больше узнать о тех акциях, которые вы проводите в своем городе. Думаю, что дальше нас ждет интересная совместная работа. Мы надеемся, что сообща реализуем масштабные социально значимые проекты, и вы станете частыми гостями в стенах Совета Уфы, - добавила гостья.

После торжественной части молодые политики наметили сразу несколько направлений дальнейшей деятельности, а затем отправились на экскурсию по Самаре.

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